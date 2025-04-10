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    iPhone 17 Pro ve Pro Max için kılıf görüntüleri ortaya çıktı: İşte tasarımı

    iPhone 17 Pro ve Pro Max'in tasarımını gösteren koruyucu kılıf görüntüleri paylaşıldı. Yeni görüntüler, devasa kamera adası ve yenilenen tasarımı gösteriyor. İşte iPhone 17 Pro'nun tasarımı
    iPhone 17 Pro ve Pro Max için kılıf görüntüleri ortaya çıktı! Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 17 serisiyle birlikte sadece yeni bir Air modeli değil, aynı zamanda yepyeni bir tasarım da planlıyor. Son olarak serinin çıkışına aylar kala, iPhone 17 Pro için hazırlanan yeni kılıflar internete düştü. Görüntüler, Pro modellerin bugüne kadarki en büyük kamera adasına sahip olabileceğini gösteriyor.

    iPhone 17 Pro nasıl görünecek?

    iPhone 17 Pro’ya ait olduğu belirtilen yeni kılıf görseli, cihazın arka tarafında neredeyse 3/1 alanı kaplayan devasa bir kamera adasına işaret ediyor. Sızdırılan bu detay doğru çıkarsa, iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri, iPhone 11 Pro serisinden bu yana en köklü tasarım değişikliğini yaşayacak. Ancak bu büyük değişikliğin kullanıcı deneyimi üzerindeki etkisi şimdilik merak konusu.

    iPhone 17 Pro ve Pro Max için kılıf görüntüleri ortaya çıktı! Tam Boyutta Gör
    Mevcut bilgilere göre iPhone 17 Pro'nun kamera donanımı ciddi anlamda güçlendirilecek. Apple'ın yeni seride 48 MP çözünürlüğünde üç ayrı kamera sunması bekleniyor: 1/1.3 inçlik ana sensör, yine 48 MP çözünürlüklü ultra geniş lens ve 5x optik yakınlaştırma destekli 48 MP periskop kamera. Ayrıca, tüm iPhone 17 modellerinde 8K video kaydı desteği sunulacağı da gündemde.

    Son olarak kılıf detayları sadece kamera tasarımıyla sınırlı değil. Daha önceki Air model sızıntılarında olduğu gibi, iPhone 17 Pro kılıfında da Kamera Kontrol Düğmesi için ayrılmış özel bir alan bulunuyor. 

    iPhone 17 ve 17 Pro beklenenler

    iPhone 17'deki yenilikler sadece tasarımla sınırlı değil. iPhone 16 Pro modelleri için planlanan yeni bir tuş tasarımının, yukarıda da belirttiğimiz gibi iPhone 17 Pro serisinde hayata geçirilmesi muhtemel. Malzeme konusunda da önemli bir farklılık var. Yeni Pro ve Pro Max modelleri, yarı cam yarı alüminyum bir gövdeye sahip olacak. Bu sayede hem kablosuz şarj desteklenecek hem de dayanıklılık artacak.

    Performans bölümünde ise, iPhone 17 serisinin AI odaklı daha güçlü çipe sahip olacağı ve 12GB RAM ile geleceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra, cihazın gelişmiş bir soğutma sistemiyle destekleneceği de gündemde. Kaçıranlar için iPhone 16 serisinin düşük taleple karşılaşması iPhone 17'ye yönelik beklentileri artırmış durumda. Kısaca, hem tasarım hem de teknik anlamda Apple'ın daha cesur adımlar attığını görebiliriz.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    M
    moffaka 1 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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