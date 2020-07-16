ABD hükümeti, Huawei çalışanlarına vize kısıtlaması getirdi

Tam Boyutta Gör

ABD hükümeti Çarşamba günü yaptığı açıklama ile bazı Huawei çalışanlarının ABD'ye girişine bir engel koydu. Açıklamaları ise “Bazı Huawei çalışanları Çin Komünist Partisi'ne destek verdiği için böyle bir karara gidildi." şeklinde oldu.

ABD Hükümeti ve Diğer Ülkeler Açıklamalarına Neler Ekledi?

ABD Dışışleri Bakanı Pompeo şu açıklamalarda bulundu: "Bugünkü eylemden etkilenen şirket, Çin Kominist Partisi'nin siyasi muhalifleri sansürleyen ve kitlesel toplama kamplarına ve nüfusunun tüm Çin'e sevk edilen hizmetkarlıklarına izin veren gözetim devletinin bir kolu olan Huawei'yi içeriyor. Bazı Huawei çalışanları, insan hakları ihlallerini gerçekleştiren Çin Kominist Partisine maddi destek sağlıyor. Dünyanın dört bir yanındaki telekomünikasyon şirketleri kendilerini dikkatle değerlendirmelidir. Huawei ile iş yapıyorlarsa, insan hakları ihlalleri ile iş yapıyorlar."

İlginizi Çekebilir

Huawei, ABD'li şirketlere 5G teknolojisini lisanslamak istiyor

Ayrıca Pompeo, "İngiltere’nin Huawei’yi 5G ağlarından yasaklamasından dolayı İngiltere’yi tebrik etti ve o konu hakkında şu açıklamalarda bulundu: Bunu ABD yaptırımları nedeniyle yaptıklarını söylediniz, aslında bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Aslında bunu yaptıklarını düşünüyorum, çünkü güvenlik ekipleri bizimkiyle aynı sonuca vardı, bu bilgiyi koruyamazsınız. Güvenilmeyen bu ağlardan geçen bu bilgi, Çin kökenli, neredeyse kesinlikle Çin Komünist Partisinin eline geçecek ve bence bunu doğru nedenlerle yaptılar. " diye açıklamalarda bulundu.

Ancak İngiliz Başbakan sözcüsü Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Mayıs ayında açıklanan "ABD yaptırımlarının etkisi’nin” İngiltere'nin Huawei’ye uyguladığı 5G telekomünikasyon ağındaki rolü üzerindeki geri dönmesinin arkasındaki neden olduğunu söyledi.

Ayrıca Bkz. "İngiltere’den şok Huawei hamlesi"

Ayrıca Huawei’nin Doğu Türkistan’daki tesislerin teknolojik altyapısını yaptığı ortaya çıktı!

Huawei’nin, Doğu Türkistan’daki gözetleme sistemlerinin teknolojik altyapısını hazırlamada katkısı olduğu da ortaya çıktı.

İnsan hakları savunucusu Louisa Greve’in Huawei için şu açıklamalarda bulundu: “Huawei’nin Doğu Türkistan’da insanları gözetleyip, toplama kamplarına yollayan süreçteki rolü hakkında birkaç örnek vermek istiyorum. Mayıs 2018’de yerel hükümetin internet sitesinde açık bir şekilde Huawei’nin Ürümçi’nin Yenişehir ilçesinde “İstihbarat Güvenlik Endüstrisi İnovasyon Laboratuvarı” adlı bir tesiste çalışmalarına başladığının ilanı yer alıyor. Başka şirketlerin de burada yer alabileceğinden şüpheleniyoruz. Bu tesisin sadece Çin’de değil dünyanın diğer ülkelerinde de kullanılacak güvenlik sistemlerinin geliştirme merkezi olduğu biliniyor. İlanda, Huawei’nin güvenlik güçlerine teknolojik destek verdiği ve bölgede devletin uyguladığı güvenlik önlemlerinde iş birliği yapacağı belirtiliyor.” diyerek konuşmasını bitirdi.

https://edition.cnn.com/2020/07/15/politics/pompeo-presser-july-15/index.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.