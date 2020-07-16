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    Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD hükümeti, Huawei çalışanlarına vize kısıtlaması getirdi

    ABD hükümeti, bazı Huawei çalışanlarının Çin Komünist Partisine destek verdiğini gerekçe olarak sunarak bazı Huawei çalışanlarına vize kısıtlaması getirdi.
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    Hüseyin Doruk Konuk
    Editör
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    ABD hükümeti, Huawei çalışanlarına vize kısıtlaması getirdi
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    ABD hükümeti Çarşamba günü yaptığı açıklama ile bazı Huawei çalışanlarının ABD'ye girişine bir engel koydu. Açıklamaları ise “Bazı Huawei çalışanları Çin Komünist Partisi'ne destek verdiği için böyle bir karara gidildi." şeklinde oldu.

    ABD Hükümeti ve Diğer Ülkeler Açıklamalarına Neler Ekledi?

    ABD Dışışleri Bakanı Pompeo şu açıklamalarda  bulundu: "Bugünkü eylemden etkilenen şirket, Çin Kominist Partisi'nin siyasi muhalifleri sansürleyen ve kitlesel toplama kamplarına ve nüfusunun tüm Çin'e sevk edilen hizmetkarlıklarına izin veren gözetim devletinin bir kolu olan Huawei'yi içeriyor. Bazı Huawei çalışanları, insan hakları ihlallerini gerçekleştiren Çin Kominist Partisine maddi destek sağlıyor. Dünyanın dört bir yanındaki telekomünikasyon şirketleri kendilerini dikkatle değerlendirmelidir. Huawei ile iş yapıyorlarsa, insan hakları ihlalleri ile iş yapıyorlar."

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    Ayrıca Pompeo, "İngiltere’nin Huawei’yi 5G ağlarından yasaklamasından dolayı İngiltere’yi tebrik etti ve o konu hakkında şu açıklamalarda bulundu: Bunu ABD yaptırımları nedeniyle yaptıklarını söylediniz, aslında bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Aslında bunu yaptıklarını düşünüyorum, çünkü güvenlik ekipleri bizimkiyle aynı sonuca vardı, bu bilgiyi koruyamazsınız. Güvenilmeyen bu ağlardan geçen bu bilgi, Çin kökenli, neredeyse kesinlikle Çin Komünist Partisinin eline geçecek ve bence bunu doğru nedenlerle yaptılar. " diye açıklamalarda bulundu.

    Ancak İngiliz Başbakan sözcüsü Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Mayıs ayında açıklanan "ABD yaptırımlarının etkisi’nin” İngiltere'nin Huawei’ye uyguladığı 5G telekomünikasyon ağındaki rolü üzerindeki geri dönmesinin arkasındaki neden olduğunu söyledi.

    Ayrıca Bkz. "İngiltere’den şok Huawei hamlesi"

    Ayrıca Huawei’nin Doğu Türkistan’daki tesislerin teknolojik altyapısını yaptığı ortaya çıktı!

    Huawei’nin, Doğu Türkistan’daki gözetleme sistemlerinin teknolojik altyapısını hazırlamada katkısı olduğu da ortaya çıktı.

    İnsan hakları savunucusu Louisa Greve’in Huawei için şu açıklamalarda bulundu: “Huawei’nin Doğu Türkistan’da insanları gözetleyip, toplama kamplarına yollayan süreçteki rolü hakkında birkaç örnek vermek istiyorum. Mayıs 2018’de yerel hükümetin internet sitesinde açık bir şekilde Huawei’nin Ürümçi’nin Yenişehir ilçesinde “İstihbarat Güvenlik Endüstrisi İnovasyon Laboratuvarı” adlı bir tesiste çalışmalarına başladığının ilanı yer alıyor. Başka şirketlerin de burada yer alabileceğinden şüpheleniyoruz. Bu tesisin sadece Çin’de değil dünyanın diğer ülkelerinde de kullanılacak güvenlik sistemlerinin geliştirme merkezi olduğu biliniyor. İlanda, Huawei’nin güvenlik güçlerine teknolojik destek verdiği ve bölgede devletin uyguladığı güvenlik önlemlerinde iş birliği yapacağı belirtiliyor.” diyerek konuşmasını bitirdi.



    https://edition.cnn.com/2020/07/15/politics/pompeo-presser-july-15/index.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    joven 3 sa. en beğenilen
    Ulan bu rezillerin birde şu doğruluk edebiyatları yapmaları yokmu şaka gibi sizin Çin devletinden ne farkınız var 11 Eylül denen saçmalığı bahane ederek
    gerek ABD içerisinde gerek ABD dışında yendiğiniz haltları tüm dünya gördü birde çıkmışlar vay efendim bunlar şöyle yapıyor böyle yapıyor hepiniz aynı soyun ürünüsünüz tek farkınız etnik kimliğiniz zihniyet aynı düşünce aynı çıkarınız için ananızı bile allayıp pullayıp pazarlarsınız bire reziller.
    Ulan bu rezillerin birde şu doğruluk edebiyatları yapmaları yokmu şaka gibi sizin Çin devletinden ne farkınız var 11 Eylül denen saçmalığı bahane ederek ger...
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    khytr89 (Hakan ) 10 dk.
    5G işi iptal edilecek global çapta sanırım
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    DARTH_BLACK 51 dk.
    ingiltere kraliyeti huawei 5G teknolojileri ülkelerinde kullanmama kararı aldı abd baskısıyla,şimdide abd ek yaptırımları uyguluyor zira abd için tek düşman çin şuanda ve bunu dahada baskılamak adına çinin teknolojik tüm girişimlerini engelleyerek global ekonomide kendilerini çine karşı güçlü kılmak istiyorlar.Yakın zamandada çinle işbirliği yapan tüm uluslar arası firmalara ambargo koyacak.Tıpkı iran ve venezüellaya yaptıkları gibi..
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    Portraitclub 1 sa.
    Özgürlükler ülkesi olduğunu iddia eden Amerika’ya baksen.
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    HeraldOfDİSASTER (Doktor Ruh) 1 sa.
    lütfen bu tarz konuları paylaşmadan önce bana danışın ben bu haberi 3 . dünya savaşı güncellemesi için saklıyordum
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    CleanCoders (Fatih ) 1 sa.
    Fetö yü korumaya devam edin, tamam paranız değerli, tamam güçlüsünüz, ama aynı zamanda zalimsiniz.
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    mehmehcik_71 (uygar yolcu) 2 sa.
    Böyle saçma işlerle bu saatten sonra durdurulamazlar.
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    joven 3 sa. en beğenilen
    Ulan bu rezillerin birde şu doğruluk edebiyatları yapmaları yokmu şaka gibi sizin Çin devletinden ne farkınız var 11 Eylül denen saçmalığı bahane ederek
    gerek ABD içerisinde gerek ABD dışında yendiğiniz haltları tüm dünya gördü birde çıkmışlar vay efendim bunlar şöyle yapıyor böyle yapıyor hepiniz aynı soyun ürünüsünüz tek farkınız etnik kimliğiniz zihniyet aynı düşünce aynı çıkarınız için ananızı bile allayıp pullayıp pazarlarsınız bire reziller.
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