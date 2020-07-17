Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, görüşmelerde daha fazla kişinin görünmesini sağlayacak yeni bir Skype sürümü yayınladı

    Microsoft, yeni güncelleme ile toplantı sırasında ana ekranınızda daha fazla kişiyi görmenizi sağlayan ve mesaj senkronizasyonu yapabileceğiniz yeni bir Skype sürümü yayınladı.
    2 sa.
    224
    12
    Diğer
    Hüseyin Doruk Konuk
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Microsoft, görüşmelerde daha fazla kişinin görünmesini sağlayacak yeni bir Skype sürümü yayınladı
    Tam Boyutta Gör

    Skype, toplantılarda ana ekranınızda daha fazla kişiyi görebileceğiniz yeni bir Skype sürümü yayınlandı. Microsoft dün Windows, Mac, Linux, Android, iPhone ve iPad'de bir dizi yeni özellik ve iyileştirme getiren yeni bir Skype sürümü yayınladı.

    Ayrıca Bkz. "Facebook Messenger mobilde ekran paylaşma özelliği kazandı"

    Yeni güncelleme ile ne gibi özellikler getirildi?

    Güncellenmiş uygulamanın yayınlanmasıyla giderilen en önemli şey, bazı görüşmeler güncellenmediğinde mesaj senkronizasyonu olmasıdır. Bunun dışında, bir diğer önemli gelişim ise video görüşmelerinde görebileceğiniz kişi sayısıyla ilgilidir. Yeni güncelleme ile kullanıcılar görüntülü görüşme sırasında telefonlarında en fazla sekiz, tabletlerinde dokuza kadar kişi görebilecekler. Windows, Mac ve Linux'ta ise bu sayı 12 kişiye kadar çıkıyor.

    Skype, 50 kişiye kadar görüntülü aramaya izin verse de, ekranınızda aynı anda bu kadar fazla kişiyi görememektesiniz. Herkesin uzaktan çalıştığı ve sosyal uzaklığın toplumumuzda bu kadar yaygınlaştığı bir dönemde küçük bir artış memnuniyetle karşılanmaktadır.



    https://www.phonearena.com/news/Microsoft-Skype-update-boost-video-call_id126007 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 12 dk. AMD Ryzen 7 4750G Geekbench’te Ryzen 7 3700X’e yakın 42 dk. Realme C3 ve C3i Vodafone'da satışa çıktı 1 sa. Apple, iPhone için yeni bir kablosuz şarj istasyonu üzerinde çalışıyor 1 sa. Toyota Corolla'ya GR Sport donanımı ekleniyor 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Microsoft, görüşmelerde daha fazla kişinin görünmesini sağlayacak yeni bir Skype sürümü yayınladı Sonraki Twitter saldırısının kökleri kara borsa forumlarına kadar gidiyor 3 sa. Huawei yasakları Japon firmaları da etkiliyor 3 sa. Realme 125W UltraDart hızlı şarj duyuruldu 4 sa. Intel Core i9-10850K’nın fiyatı sızdı 4 sa. Microsoft, Xbox One X ve Xbox One S All-Digital Edition konsollarının üretimine son veriyor 5 sa. Cat S62 Pro yeni bir termal kamera ile geliyor 6 sa. Lenovo Legion Pro resmi görselleri ile karşımızda 6 sa. Apple ve Google yeni emojilerini tanıttı 7 sa. Facebook Messenger mobilde ekran paylaşma özelliği kazandı 7 sa. Nissan Magnite, markanın en kompakt SUV modeli olmaya geldi 8 sa. Microsoft Flight Simulator tam 10 DVD ile geliyor 8 sa. Twitter’ın hacklenmesini FBI soruşturacak 9 sa. Yapay zekalı dil öğrenme uygulaması: Donut Language 9 sa. Samsung S20 Lite modelinin özellikleri sızdırıldı 11 sa. Tam bir görsel şölen! Ghost of Tsushima - Video İnceleme 20 sa. Netflix'in en çok izlenen 10 filmi açıklandı: İlk sırada Extraction var 21 sa. Güneş'in bugüne kadarki en yakın fotoğrafı çekildi: İşte müthiş görsel 21 sa. Türk bilim insanının ortağı olduğu ilaç şirketi, Kovid-19 aşısı için Çin’de denemelere başlıyor 22 sa. Giriş seviyesine Honor Tab 6 ve Tab X6 tablet modelleri 22 sa. xMEMS dünyanın ilk MEMS hoparlörünü duyurdu Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız