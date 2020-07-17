Microsoft, görüşmelerde daha fazla kişinin görünmesini sağlayacak yeni bir Skype sürümü yayınladı

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Skype, toplantılarda ana ekranınızda daha fazla kişiyi görebileceğiniz yeni bir Skype sürümü yayınlandı. Microsoft dün Windows, Mac, Linux, Android, iPhone ve iPad'de bir dizi yeni özellik ve iyileştirme getiren yeni bir Skype sürümü yayınladı.

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Yeni güncelleme ile ne gibi özellikler getirildi?

Güncellenmiş uygulamanın yayınlanmasıyla giderilen en önemli şey, bazı görüşmeler güncellenmediğinde mesaj senkronizasyonu olmasıdır. Bunun dışında, bir diğer önemli gelişim ise video görüşmelerinde görebileceğiniz kişi sayısıyla ilgilidir. Yeni güncelleme ile kullanıcılar görüntülü görüşme sırasında telefonlarında en fazla sekiz, tabletlerinde dokuza kadar kişi görebilecekler. Windows, Mac ve Linux'ta ise bu sayı 12 kişiye kadar çıkıyor.

Skype, 50 kişiye kadar görüntülü aramaya izin verse de, ekranınızda aynı anda bu kadar fazla kişiyi görememektesiniz. Herkesin uzaktan çalıştığı ve sosyal uzaklığın toplumumuzda bu kadar yaygınlaştığı bir dönemde küçük bir artış memnuniyetle karşılanmaktadır.

https://www.phonearena.com/news/Microsoft-Skype-update-boost-video-call_id126007

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