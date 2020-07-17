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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei Enjoy 20s, TENAA setifikası aldı

    Huawei, geçtiğimiz günlerde enjoy 20S isimli yeni cihazını TENAA testine soktu ve TENAA sertifikası aldı. Böylelikle cihazın özellikleri de sızmış oldu.
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    Cep Telefonları
    Hüseyin Doruk Konuk
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    Huawei Enjoy 20s, TENAA setifikası aldı
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    İsmi Huawei Enjoy 20s olduğuna inanılan TNN-AN00 seri numarasına sahip yeni akıllı telefonun  tüm özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı ve cihaz TENAA sertifikası aldı.

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    Cihazın özellikleri neler sunuyor?

    TNN-AN00, 16MP selfie kamera için sol üst köşede bir delik bulunan FullHD + çözünürlüğe sahip 6.8 TFT ekranla gelecek cihazın arka tarafında ise ana kamerası 64MP, diğer kameraları 8MP ve 6MP çözünürlüğe sahip bir 3'lü kamera var.

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    Cihazın içinde ise 2.0GHz hızına sahip sekizgen çekirdekli bir işlemci mevcut. Cihaz Android 10 ön yüklenmiş olarak ve 4GB, 6GB ve 8GB RAM ile gelecek. 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere üç depolama seçeneğine sahip olacak ve ayrıca nano sd kart için bir yuva olacak.

    TNN-AN00, yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucusuna sahip olacak ve çift modlu 5G'yi (SA / NSA) destekleyecek. Siyah, Yeşil ve Mavi renklerde sunulacak ve 4.200 mAh pil olacak.

    Huawei'den henüz Enjoy 20s hakkında hiçbir açıklama yok, ancak geçen hafta Enjoy 20'nin birkaç görüntüsünü gördük ve her iki akıllı telefonun da yakında Çin'de resmi olarak görülebileceğini görebiliriz.



    https://www.gsmarena.com/huawei_enjoy_20s_specs_images_tenaa-news-44320.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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