İngiltere’den şok Huawei hamlesi

Çin devletine veri sızdırdığı ve ajanlık yaptığı gerekçesiyle geçen yıldan bu yana ABD tarafından ağır yaptırımlara maruz kalan Huawei, diğer ülkelerde de bunun etkisini hissetmeye başladı. Özellikle İngiltere’de.

5G altyapısında yer yok

Geçtiğimiz yıl İngiltere’nin kritik iletişim altyapılarında Huawei ekipmanlarını kaldırma kararı aldığı ve bunun için de önemli bir bütçe ayırdığı gündeme gelmişti. Bununla birlikte 5G altyapılarında belirli bir orana kadar Huawei ekipmanlarına izin verilmesi kararı alınmıştı.

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Bu hafta İngiltere hükümeti şok bir açıklama yaptı ve 5G altyapılarından Huawei ekipmanlarını tamamen çıkarma kararı aldı. Kararın Ulusal Siber Güvenlik Ofisi tavsiyesiyle alındığı ifade ediliyor.

Hükümet bir kanun taslağı ile bu yasağı uygulamayı planlıyor. Kanunda 31 Aralık 2020 tarihinden itibaren Huawei ekipmanlarının satın alınmasının yasaklanacağı belirtiliyor. Bu tarihe kadar elinde Huawei 5G ekipmanı olan operatörlerin ise 2027 yılına kadar bundan kurtulması isteniyor.

Bununla birlikte ülkedeki operatörler ve uzmanlar yaklaşık 20 yıldır iletişim altyapısına ekipman tedarik eden Huawei markasından kurtulmanın kolay olmayacağını ve en az 10 yıllık bir süreç gerektiğini ifade ediyor. Diğer taraftan Huawei sözcüsü kararı kınadı ve İngiltere halkı için daha yüksek faturalar ve yavaş bağlantılar anlamına geldiğini dile getirdi .

https://www.engadget.com/uk-bans-huawei-5g-mobile-network-telecoms-infrastructure-122438681.html

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