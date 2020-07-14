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    İngiltere’den şok Huawei hamlesi

    Daha önce belirli oranda Huawei 5G ekipmanlarına altyapılarında izin vereceğini açıklayan İngiltere bu hafta şok bir kararla Huawei’yi altyapısından tamamen çıkarma kararı aldı.
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    Cep Telefonları
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    Haber Editörü
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    İngiltere’den şok Huawei hamlesi

    Çin devletine veri sızdırdığı ve ajanlık yaptığı gerekçesiyle geçen yıldan bu yana ABD tarafından ağır yaptırımlara maruz kalan Huawei, diğer ülkelerde de bunun etkisini hissetmeye başladı. Özellikle İngiltere’de.

    5G altyapısında yer yok

    Geçtiğimiz yıl İngiltere’nin kritik iletişim altyapılarında Huawei ekipmanlarını kaldırma kararı aldığı ve bunun için de önemli bir bütçe ayırdığı gündeme gelmişti. Bununla birlikte 5G altyapılarında belirli bir orana kadar Huawei ekipmanlarına izin verilmesi kararı alınmıştı.

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    Bu hafta İngiltere hükümeti şok bir açıklama yaptı ve 5G altyapılarından Huawei ekipmanlarını tamamen çıkarma kararı aldı. Kararın Ulusal Siber Güvenlik Ofisi tavsiyesiyle alındığı ifade ediliyor.

    Hükümet bir kanun taslağı ile bu yasağı uygulamayı planlıyor. Kanunda 31 Aralık 2020 tarihinden itibaren Huawei ekipmanlarının satın alınmasının yasaklanacağı belirtiliyor. Bu tarihe kadar elinde Huawei 5G ekipmanı olan operatörlerin ise 2027 yılına kadar bundan kurtulması isteniyor.

    Bununla birlikte ülkedeki operatörler ve uzmanlar yaklaşık 20 yıldır iletişim altyapısına ekipman tedarik eden Huawei markasından kurtulmanın kolay olmayacağını ve en az 10 yıllık bir süreç gerektiğini ifade ediyor. Diğer taraftan Huawei sözcüsü kararı kınadı ve İngiltere halkı için daha yüksek faturalar ve yavaş bağlantılar anlamına geldiğini dile getirdi .



    https://www.engadget.com/uk-bans-huawei-5g-mobile-network-telecoms-infrastructure-122438681.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap (Volkan ) 2 sa.
    Neden şaşırdınız?

    İngiltere Başbakanı Johnson’un, Çinli teknoloji şirketi Huawei’nin ülkenin 5G altyapısındaki hizmet sağlayıcı olarak rolünü önümüzdeki iki yılda sıfıra indirgemeyi planladığı belirtildi.

    İngiliz hükümetinden Huawei konusunda U dönüşü sinyali
    İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanı Dowden, ABD’nin Çinli teknoloji şirketi Huawei’ye yönelik yaptırımlarının şirketin İngiltere’nin 5G altyapısında yer almasını etkileyebileceğini söyledi.
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    Faıthful (Oğuzhan ) 4 sa.
    Vay arkadaş Huawei ne yaptı sizs
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    Elektrikliarabasever 5 sa.
    Batı Zengin etti şimdide batı tekrar batıracak olay bu Çin sandığınız kadar güçlü değil ve kırılgan...
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    emre50900 (ç u) 5 sa. Elektrikliarabasever
    tek pazar avrupa degilki çini kimse batiramaz artik
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