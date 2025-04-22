TSMC: Ürettiğimiz çiplerin Çin'e gitmeyeceğini garanti edemeyiz

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük sözleşmeli yarı iletken üreticisi olan TSMC, yıllık raporunda dikkat çekici bir açıklamada bulundu: Ürettiği çiplerin nihai olarak kimlere ulaştığını kontrol edemediğini ve bu durumun yeniden sorun yaratabileceğini kabul etti. Şirketin bu açıklaması, kara listede yer alan Huawei için dolaylı yollarla üretim yaptığı iddialarının ardından geldi.

1 milyar dolarlık ceza kapıda

ABD’nin ihracat kontrol yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle TSMC’ye 1 milyar dolara varan bir ceza kesilebileceği konuşuluyor. Olayın merkezinde, Sophgo adlı bir şirket üzerinden Huawei’ye ulaşan 7nm sınıfı bir çip üretimi yer alıyor. Bu çiplerin, Huawei'nin yapay zeka işlemcisi HiSilicon Ascend 910B/910C modellerinin temelini oluşturduğu ve yaklaşık bir milyon işlemcinin üretildiği bildiriliyor. Bu sayı, Huawei'nin bir yıllık yapay zeka çipi ihtiyacını karşılayacak düzeyde.

“Takip etmemiz mümkün değil”

TSMC ise yarı iletken tedarik zincirindeki rolü gereği ürettiği çiplerin nihai kullanım şekli ya da kullanıcıları hakkında kapsamlı bilgiye ulaşmasının mümkün olmadığını söylüyor. Haliyle bu durum, üretilen çiplerin istenmeyen amaçlar ya da kullanıcılar tarafından kullanılabileceği anlamına geliyor.

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TSMC, çip üretim sürecinde müşterilerden yalnızca GDS dosyası aldığını ve bu dosyanın tasarımın geometrik yapısını içerdiğini belirtiyor. Şirket, bu dosyaların teknik kurallara uygunluğunu denetlese de, çipin tasarımcısı ya da nihai alıcısı hakkında herhangi bir bilgi edinmediğini vurguluyor.

TSMC herhangi bir yanlış yapmasa da söz konusu durum, özellikle yaptırımlar altında bulunan Çinli şirketler için potansiyel bir açık anlamına geliyor. Şirketlerin doğrudan değil, üçüncü taraflar üzerinden sipariş vermesi halinde, bu çiplerin sonunda Huawei gibi yasaklı firmalara ulaşması mümkün oluyor. TSMC bu nedenle, ABD makamlarının ihracat kontrollerine dair soruşturma açabileceğini ve bunun ciddi cezai sonuçlar doğurabileceğini kabul ediyor.

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