Nvidia H20 yasaklandı, Çin’de saha Huawei’ye kaldı

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde ABD, son kısıtlamalarıyla Nvidia’nın H20 gibi sınırlı yeteneklere sahip yapay zeka çiplerinin Çin’e satışını yasaklamıştı. Bu yasaklama Nvidia’ya milyarlar kaybettirirken 2019’dan beri ambargo altında olan Huawei’nin işine geliyor. Aktarılanlara göre firma, Nvidia’nın bıraktığı boşluğu kendi alternatif ürünleriyle doldurmaya başladı.

Kaynaklara göre Huawei Technologies, gelişmiş yapay zeka çipi Ascend 910C'nin seri üretimine önümüzdeki ay başlamak üzere hazırlıklarını tamamladı. Reuters’a konuşan kaynaklar, Çinli teknoloji devinin bazı çip sevkiyatlarını şimdiden gerçekleştirdiğini bildiriyor.

Devrim değil ama bir evrim

Kaynaklara göre Ascend 910C, selefi 910B'nin üzerine inşa edilen bir mimari evrim sunuyor. Huawei, bu modelde iki adet 910B yongasını tek bir pakette birleştirerek performansı ciddi oranda artırmayı başardı. Sonuç: Nvidia H100 seviyesinde işlem gücü, daha fazla bellek kapasitesi ve farklı yapay zeka iş yüklerini daha verimli yönetebilen bir altyapı.

Bu gelişme, uzun süredir Nvidia’nın egemen olduğu Çin pazarında dengeleri değiştirebilir. Çinli GPU girişimleri Moore Threads ve Iluvatar CoreX gibi firmalarla birlikte Huawei de artık daha fazla söz sahibi olmaya hazırlanıyor.

Huawei Ascend 920 tanıtıldı 2 gün önce eklendi

Çipin üretimiyle ilgili bilgiler de oldukça çarpıcı. Çin’in önde gelen yarı iletken üreticisi SMIC’in 7nm N+2 süreciyle bazı 910C bileşenlerini ürettiği, ancak verimlilik oranlarının düşük olduğu belirtiliyor. Diğer yandan, TSMC’nin de dolaylı şekilde sürece dahil olduğu iddiaları gündemde.

TSMC’nin, Sophgo adlı Çinli bir firma adına tasarlanan çipleri ürettiği ve bu çiplerin 910B’de kullanıldığı tespit edilmişti. ABD Ticaret Bakanlığı, bu bağlantıyı incelemeye aldı. TSMC ise Eylül 2020'den bu yana Huawei'ye doğrudan yonga üretmediklerini açıklamıştı. Çinli şirketlerin ticaret engellerini aşmak ve TSMC ve diğer üreticilerin radarına yakalanmamak için “paravan şirketler” kullanarak çip tedarik ettiği ve sonrasında bu çiplerin Ascend 910C gibi ürünlere entegre edildiği ortaya çıkmıştı.

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