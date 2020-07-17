Apple, iPhone için yeni bir kablosuz şarj istasyonu üzerinde çalışıyor

Apple'ın zaten akıllı telefonunuzu şarj etmenizi sağlayan iPhone için bir hızlı şarj adaptörü var. Ancak adaptörü prize takmanız ve Lightning kablosuna bağlamanız gerekir. Şimdi ise Apple, iPhone için yeni bir kablosuz şarj istasyonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor gibi görünüyor.

Apple, İphone için yeni bir kablosuz şarj istasyonu üzerinde çalışıyor!

Şimdi Apple, benzer bir görevi gerçekleştirebilen benzer bir ürünün patentini aldı ancak bunu kablosuz şarjla yapıyor. Yani, şarj etmek için bir iPhone bağlamanız gereken bir adaptör olmayacaktır.

Patente bakılırsa cihazın pil kısmında da bir değişiklik olacak. Böylelikle aynı pil donanımına sahip akıllı telefonları bu şarj istasyonu ile şarj etmenin mümkün olacağını gösteriyor.

Son olarak bu istasyon, uygun şarj cihazlarını ve kablosuz taşınabilir pilleri kullanarak dahili pili kablosuz olarak şarj etme işlevine de sahip olacaktır.

Bu patent, herhangi bir konektör içermeyen gelecekteki iPhone akıllı telefonlarıyla ilgili söylentilerin temelsiz olmadığını gösteriyor. Daha önce, yetkili analist Ming-Chi Kuo (Ming-Chi Kuo), Apple'ın 2021'de böyle bir iPhone piyasaya süreceğini söyledi.

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Apple, USB-C'yi kullanmak yerine iPhone'u tamamen kablosuz hale getirecek!

Yeni nesil iPhone'lara ilişkin söylentiler ve sızıntılar devam ediyor. Bu hafta iPhone 12 Pro Max'in varsayılan tasarımını ortaya çıkaran büyük sızıntıdan sonra şimdi yeni bilgilerimiz var.

Teknoloji analisti Jon Prosser, Apple'ın önümüzdeki yıllarda USB-C'li bir iPhone sunmayacağını ve bunun yerine şirketin tamamen kablosuz bir gelecek hedeflediğini söyleyen bir tweet yayınladı . Bu, tamamen kablosuz şarjlı iPhone hakkında ortaya çıkan söylentiyi güçlendiriyor.

Bu olay gerçekleşirse, Apple'ın yaklaşan iPhone 12'de Lightning girişinin olup olmayacağını bilmiyoruz. Ya da bu olay 2021'e ertelenecek.

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Apple USB-C'yi kullanmak istemiyor!

Şirket, iPhone'u şarj etmek için Lightning girişi için halen ısrar ediyor. Apple, elektronik atıkları azaltmak için standart bir şarj cihazı kurulmasını talep eden Avrupa Birliği'ne karşı çıkıyor. Mevcut akıllı telefonların çoğu bir USB-C bağlantı noktası kullanırken, daha eski akıllı telefonlar mikro-USB bağlantı noktaları kullanıyor. Örneğin, son Samsung Galaxy akıllı telefonların çoğu USB-C bağlantı noktasıyla şarj oluyor.

Apple her zaman sadece kendi şarj cihazlarıyla çalışan telefonlar ve cihazlar üretmiştir. Apple, 2012 yılında Lightning teknolojisini tanıttı. O zamanlar Apple, bu sayede cihazlarını tasarlama konusunda da daha fazla özgür oldu.

Ancak Apple, iPad Pro'da USB-C için Lightning'den vazgeçti. Ayrıca, müşteriler Apple’ın ekosistemini eleştirmeye devam ediyor.

https://www.gizchina.com/2020/07/17/apple-is-working-on-a-two-way-qi-wireless-charging-case-for-the-iphone/

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