ABD Uzay Kuvvetleri uzayda tarihin ilk askeri tatbikatına hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör ABD Uzay Kuvvetleri tarafından yapılan duyuruda görüngede gerçekleştirilecek askeri tatbikat için özel uzay şirketleri Rocket Lab ve True Anomaly ile ortaklık kurulduğunu açıkladı. Victus Haze Tactically Responsive Space (TacRS) olarak adlandırılan tatbikat görevi, ABD’nin yörüngedeki askeri saldırganlıklara nasıl karşı koyacağına odaklanacak. Uzay, son dönemlerde giderek daha “askeri” bir hal alırken ABD’nin bu adımının süreci hızlandırması bekleniyor.

Uzay, askeri rekabet sahasına dönüşüyor

ABD Uzay Kuvvetleri, TacRS adlı görev kapsamında Rocket Lab tarafından inşa edilip fırlatılan bir uzay aracıyla True Anomaly tarafından yapılan bir uydu takip edecek. Bu takip sonucunda ise düşman uydunun yakınına gidilerek görüntüler alınacak. ABD Uzay Kuvvetleri, bu görev için Rocket Lab ve True Anomaly ile sırasıyla 32 milyon dolar ve 30 milyon dolarlık anlaşma yaptı.

ABD Uzay Kuvvetleri Uzay Sistemleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, her iki firmanın da yörüngede gerçekleştireceği tatbikatta gerçekçi bir tehdide karşı müdahale senaryosunun simüle edileceği bildirildi. ABD Uzay Kuvvetleri, bir süredir düşman uydularından birine yaklaştığı senaryo için hazır bir müdahale stratejisine sahip olmayı hedefliyor. Bu strateji, yörüngedeki askeri varlıklara yönelik tehditlere karşı koyabilecek uyduların hızla konuşlandırılmasına odaklanacak. Bu tarihi tatbikatın 2025’te gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Uzay, Rusya ve Çin’in de attığı adımlarlar birlikte giderek daha askeri bir alan haline geliyor. ABD kurumları ise bu konuyu ulusal güvenlik temelinde ele alarak geride kalmanın bir seçenek olmadığını düşünüyor. Çin’in uzay atılımı inanılmaz bir hızda ilerlerken ABD, hem askeri hem de bilim odaklı görevlerde geride kalmayı istemiyor. ABD, Victus Haze'in Rusya ve Çin'in askeri tırmanışına karşı bir önlem olduğunu savunurken Çin ve Rusya ise ABD’yi gerilimi tırmandırmakla suçluyor.

Starlink, dünyanın ilk ticari uzay istasyonuna internet verecek 1 gün önce eklendi

Uzaydaki askeri faaliyetler ve görevler esasında uluslararası uzay hukukunun temel belgesi olan 1967 Dış Uzay Antlaşması'nda belirlenen ilkelere pratikte aykırıdır. Uzmanlar daha net ve sorumluluğu bulunan kapsayıcı bir anlaşma ihtiyacının giderek arttığını belirtiyor. Öte yandan Dış Uzay Antlaşması’nın pratikte tamamen terk edildiğini de görüyoruz. Hatırlanacağı üzere SpaceX, Starlink ile Ukrayna'da değerli bir askeri varlık olarak hizmet vermesiyle uzay, fiilen askerden arındırılmış bir alan olmaktan çıkmıştı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

ABD Uzay Kuvvetleri uzayda tarihin ilk askeri tatbikatını yapacak