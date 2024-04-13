ABD Uzay Kuvvetleri uzayda tarihin ilk askeri tatbikatına hazırlanıyor

Uzay, askeri rekabet sahasına dönüşüyor
ABD Uzay Kuvvetleri, TacRS adlı görev kapsamında Rocket Lab tarafından inşa edilip fırlatılan bir uzay aracıyla True Anomaly tarafından yapılan bir uydu takip edecek. Bu takip sonucunda ise düşman uydunun yakınına gidilerek görüntüler alınacak. ABD Uzay Kuvvetleri, bu görev için Rocket Lab ve True Anomaly ile sırasıyla 32 milyon dolar ve 30 milyon dolarlık anlaşma yaptı.
ABD Uzay Kuvvetleri Uzay Sistemleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, her iki firmanın da yörüngede gerçekleştireceği tatbikatta gerçekçi bir tehdide karşı müdahale senaryosunun simüle edileceği bildirildi. ABD Uzay Kuvvetleri, bir süredir düşman uydularından birine yaklaştığı senaryo için hazır bir müdahale stratejisine sahip olmayı hedefliyor. Bu strateji, yörüngedeki askeri varlıklara yönelik tehditlere karşı koyabilecek uyduların hızla konuşlandırılmasına odaklanacak. Bu tarihi tatbikatın 2025’te gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Uzaydaki askeri faaliyetler ve görevler esasında uluslararası uzay hukukunun temel belgesi olan 1967 Dış Uzay Antlaşması'nda belirlenen ilkelere pratikte aykırıdır. Uzmanlar daha net ve sorumluluğu bulunan kapsayıcı bir anlaşma ihtiyacının giderek arttığını belirtiyor. Öte yandan Dış Uzay Antlaşması’nın pratikte tamamen terk edildiğini de görüyoruz. Hatırlanacağı üzere SpaceX, Starlink ile Ukrayna'da değerli bir askeri varlık olarak hizmet vermesiyle uzay, fiilen askerden arındırılmış bir alan olmaktan çıkmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)