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    Anlık Bildirim

    ABD Uzay Kuvvetleri uzayda tarihin ilk askeri tatbikatına hazırlanıyor

    ABD Uzay Kuvvetleri yörüngede dünyanın ilk askeri tatbikatını gerçekleştireceğini duyurdu. Görev sırasında Rocket Lab ve True Anomaly tarafından inşa edilen uydular kullanılacak.
    ABD Uzay Kuvvetleri uzayda tarihin ilk askeri tatbikatını yapacak Tam Boyutta Gör
    ABD Uzay Kuvvetleri tarafından yapılan duyuruda görüngede gerçekleştirilecek askeri tatbikat için özel uzay şirketleri Rocket Lab ve True Anomaly ile ortaklık kurulduğunu açıkladı. Victus Haze Tactically Responsive Space (TacRS) olarak adlandırılan tatbikat görevi, ABD’nin yörüngedeki askeri saldırganlıklara nasıl karşı koyacağına odaklanacak. Uzay, son dönemlerde giderek daha “askeri” bir hal alırken ABD’nin bu adımının süreci hızlandırması bekleniyor.

    Uzay, askeri rekabet sahasına dönüşüyor

    ABD Uzay Kuvvetleri, TacRS adlı görev kapsamında Rocket Lab tarafından inşa edilip fırlatılan bir uzay aracıyla True Anomaly tarafından yapılan bir uydu takip edecek. Bu takip sonucunda ise düşman uydunun yakınına gidilerek görüntüler alınacak. ABD Uzay Kuvvetleri, bu görev için Rocket Lab ve True Anomaly ile sırasıyla 32 milyon dolar ve 30 milyon dolarlık anlaşma yaptı.

    ABD Uzay Kuvvetleri Uzay Sistemleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, her iki firmanın da yörüngede gerçekleştireceği tatbikatta gerçekçi bir tehdide karşı müdahale senaryosunun simüle edileceği bildirildi. ABD Uzay Kuvvetleri, bir süredir düşman uydularından birine yaklaştığı senaryo için hazır bir müdahale stratejisine sahip olmayı hedefliyor. Bu strateji, yörüngedeki askeri varlıklara yönelik tehditlere karşı koyabilecek uyduların hızla konuşlandırılmasına odaklanacak. Bu tarihi tatbikatın 2025’te gerçekleştirilmesi bekleniyor.

    ABD Uzay Kuvvetleri uzayda tarihin ilk askeri tatbikatını yapacak Tam Boyutta Gör
    Uzay, Rusya ve Çin’in de attığı adımlarlar birlikte giderek daha askeri bir alan haline geliyor. ABD kurumları ise bu konuyu ulusal güvenlik temelinde ele alarak geride kalmanın bir seçenek olmadığını düşünüyor. Çin’in uzay atılımı inanılmaz bir hızda ilerlerken ABD, hem askeri hem de bilim odaklı görevlerde geride kalmayı istemiyor. ABD, Victus Haze'in Rusya ve Çin'in askeri tırmanışına karşı bir önlem olduğunu savunurken Çin ve Rusya ise ABD’yi gerilimi tırmandırmakla suçluyor.

    Uzaydaki askeri faaliyetler ve görevler esasında uluslararası uzay hukukunun temel belgesi olan 1967 Dış Uzay Antlaşması'nda belirlenen ilkelere pratikte aykırıdır. Uzmanlar daha net ve sorumluluğu bulunan kapsayıcı bir anlaşma ihtiyacının giderek arttığını belirtiyor. Öte yandan Dış Uzay Antlaşması’nın pratikte tamamen terk edildiğini de görüyoruz. Hatırlanacağı üzere SpaceX, Starlink ile Ukrayna'da değerli bir askeri varlık olarak hizmet vermesiyle uzay, fiilen askerden arındırılmış bir alan olmaktan çıkmıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 9 saat önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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