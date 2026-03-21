Uzayda “it dalaşı”: True Anomaly’den “Jackal” hamlesi

Tam Boyutta Gör Uzayda gerçekleşecek olası bir çatışma, popüler kültürdeki hızlı ve görsel açıdan yoğun sahnelerden oldukça farklı olacak. Star Wars evreninde görülen ani manevralar ve lazer çatışmaları yerine uzmanlara göre geleceğin uzay savaşları daha yavaş, hesaplı ve stratejik bir yapıya sahip olacak. Bu yaklaşım, 1973 yapımı The Day of the Jackal filmindeki gibi haftalara, hatta aylara yayılan detaylı planlamalarla şekillenen operasyonlara benzetiliyor.

Bu yeni savaş doktrinine hazırlanan şirketlerden biri ise yalnızca üç yıl önce ortaya çıkan ABD merkezli girişim True Anomaly. Şirket, uzayda olası çatışma senaryolarına yönelik geliştirdiği “Jackal” adlı uydu platformu ile dikkat çekiyor.

Yörüngede avlanma zamanı

True Anomaly’nin ana ürünü olan Jackal, seri üretime uygun, “savaşa hazır” bir uydu platformu olarak tasarlandı. Adını doğadaki çevik ve zeki yırtıcılardan alan sistem, benzer özellikleri yörüngede sergilemeyi hedefliyor.

Tam Boyutta Gör Yaklaşık bir buzdolabı büyüklüğünde olan bu uydu, teknik olarak bir “uzay aracı gövdesi” (bus) üzerine inşa edilmiş durumda. Temel olarak yüksek manevra kabiliyetine sahip bir yakıt tankı olarak tanımlanabilecek sistem, 20 adet güçlü itki sistemi ve gelişmiş sensörlerle donatılmış. Bu sayede diğer uydulara yaklaşma, onları izleme ve hızlı yön değiştirme gibi görevleri yerine getirebiliyor. Sistemin yalnızca ileri-geri değil, sağa, sola, yukarı ve aşağı tüm eksenlerde hareket edebildiği belirtiliyor.

Şirket bugüne kadar iki test görevini başarıyla tamamladı ve üçüncü test lansmanının önümüzdeki aylarda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Uzun vadede ise Jackal’ın, yörüngede aktif çatışma görevlerinde kullanılabilecek bir platforma dönüşmesi hedefleniyor.

Artık hava üstünlüğü değil, uzay üstünlüğü önemli

2022 yılında eski bir ABD Hava Kuvvetleri uzay operasyonları subayı olan Even Rogers tarafından kurulan True Anomaly, tamamen askeri kontratlara odaklanmış durumda. Şirket, adını yörünge mekaniğinde bir cismin belirli bir andaki konumunu ifade eden “true anomaly” teriminden alıyor.

Bugüne kadar yaklaşık 400 milyon dolarlık yatırım alan girişim, ABD Uzay Kuvvetleri ile de çeşitli projelerde çalışıyor. Bunlardan biri olan “Victus Haze” görevi, bu yıl içinde fırlatılacak ve gerçek bir askeri tatbikatı simüle edecek.

Bu görev kapsamında True Anomaly’nin geliştirdiği Jackal uydusu, alçak Dünya yörüngesinde potansiyel bir düşman ülkenin (örneğin Çin veya Rusya) uydusu gibi davranacak. Aynı senaryoda, Rocket Lab tarafından fırlatılacak ikinci bir uydu ise bu hedefi takip ederek etkisiz hale getirmeye çalışacak.

Tam Boyutta Gör Mevcut sistemlerin, gelecekteki uzay savaşlarının gereksinimlerini karşılamakta yetersiz kaldığını belirten Rogers, bu boşluğu doldurmak için True Anomaly’yi kurduğunu ifade ediyor.

ABD Savunma Bakanlığı da bu alandaki çalışmaları hızlandırma niyetinde. Savunma Bakanı Pete Hegseth’in kısa süre önce True Anomaly tesislerini ziyaret ettiği ve daha hızlı üretim ile düşük maliyetli, kanıtlanmış teknolojilere odaklanılması yönünde çağrıda bulunduğu belirtiliyor

True Anomaly’nin adı ayrıca Pentagon’un “Golden Dome” (Altın Kubbe) füze savunma projesiyle de anılıyor. Bu kapsamda şirketin, uzay tabanlı önleyici sistemler geliştiren firmalar arasında yer aldığı bildiriliyor. Jackal platformunun yüksek manevra kabiliyeti, balistik ve hipersonik füzelere karşı kullanılabilecek potansiyel bir çözüm olarak değerlendiriliyor.

True Anomaly yalnızca alçak Dünya yörüngesi (LEO) ile sınırlı kalmıyor. Şirket, jeosenkron yörünge (GEO) için geliştirdiği yeni nesil Jackal platformu üzerinde de çalışıyor. Ek olarak şirketin daha büyük ve daha küçük farklı platformlar üzerinde çalıştığı, ayrıca optik sensörler, radarlar ve lidar sistemleri dahil geniş bir faydalı yük ekosistemi geliştirdiği belirtiliyor.

Öte yandan şirket, ABD Uzay Kuvvetleri’nin gelecekteki RG-XX programı için de güçlü adaylardan biri olarak görülüyor. Bu program, jeosenkron yörüngede görev yapan mevcut gözetleme uydularının sayısını önemli ölçüde artırmayı hedefliyor. Halihazırda 10’dan az olan bu uyduların sayısının yeni projeyle birlikte onlarca hatta daha fazlasına ulaşması planlanıyor.

Donanımsal ürünlerin yanında şirketin yazılım tarafında da kritik bir çözümü bulunuyor. “Mosaic” adı verilen platform, Jackal dahil olmak üzere farklı sistemleri tek bir çatı altında yönetebilen gelişmiş bir komuta-kontrol altyapısı sunuyor.

Bu sistem, operatörün yalnızca görev amacını tanımlamasıyla birlikte görevi alt parçalara ayırarak yörünge planlamasını, araçların hareketini ve zamanlamasını otomatik olarak organize edebiliyor. Aynı zamanda iletişim gecikmelerini yöneterek görevlerin takibini kolaylaştırıyor.

Rogers, şirketin tesislerinde yılda 50 adet Jackal üretim kapasitesine ulaşılabileceğini belirtirken önümüzdeki 18 ay içinde bir düzineden fazla yeni uçuş görevi planlandığını da doğruladı. Şirketin geliştirme yaklaşımı ise “uçur, düzelt, tekrar uçur” modeli üzerine kurulu. Bu modelde sistemler uçuş testlerinde sınırlarına kadar zorlanıyor, elde edilen verilerle hızlı iyileştirmeler yapılıyor ve yeniden test ediliyor. SpaceX de aynı modele sahip.

