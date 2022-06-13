Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisinin adı açıklandı! Geminin özellikleri neler?

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Türkiye’nin Akdeniz ve Karadeniz’deki sondaj çalışmalarında kullanılacağı dördüncü sondaj gemisinin adı Abdülhamid Han olarak açıklandı. TPAO’nun satın aldığı Abdülhamid Han gemisinin Mersin Taşucu Limanın'da teknik hazırlıkları yapılıyor. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde sondaja hazır hale gelmesi bekleniyor.

Abdülhamid Han sondaj gemisinin özellikleri

Abdülhamid Han sondaj gemisi, en teknolojik sınıfı olan yedinci nesil özelliklere sahip. TPAO bu gemiyi Güney Koreli Daewoo şirketinden sıfır olarak satın aldı. Envanterdeki diğer gemiler, ikinci el olarak alınmıştı.

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Abdülhamid Han sondaj gemisi 238 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe ve 68 bin groston ağırlığa sahip. Maksimum 12 bin 200 metre derinlikte sondaj, 3 bin 600 metre derinlikte operasyon yapabiliyor. Kule yüksekliği 104 metre, mürettebat kapasitesi ise 200 kişi olarak açıklandı.

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Gemide diğer gemilerde olduğu gibi aktif konumlandırma sistemi mevcut. Çift kulesi ve 2 adet ekstra güvenli 7 ram BOP sistemi bulunuyor. MPD sistemi ve iki kulede dalga sönümleme sistemi (CMC) yer alıyor.

TPAO'nun gemilerinin isimleri neler?

Sondaj gemilerinin isimleri:

Fatih Sondaj Gemisi

Yavuz Sondaj Gemisi

Kanuni Sondaj Gemisi

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi

Sismik araştırma gemilerinin isimleri:

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi

Barbaros Hayrettin Sismik Araştırma Gemisi

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Abdülhamid Han sondaj gemisinin özellikleri neler?