Saf hidrojenle çalışan ilk gaz türbini geliştirildi

Norveç'teki Stavinger Üniversitesi araştırmacıları, saf hidrojenle bir gaz türbini çalıştırmayı başardılar. Bunu, kendi işlettikleri mikro gaz santralinde gerçekleştirdiler ve ekip, nihai hedef olarak sıfır karbon emisyonu ile elektrik üretmeyi gösteriyor.

Kapasiteyi artırmaya çalışıyorlar

Stavanger Üniversitesi tarafından işletilen tesisteki gaz türbini hem ısı hem de elektrik üretiyor ve ayrıca yakın çevredeki laboratuvar binalarının ısıtılması için sıcak su sağlıyor. Araştırmacılar bu gaz türbinini %100 hidrojenle çalıştırmaya başladıklarını duyurdular.

Araştırmayı yöneten Profesör Mohsen Assadi: "Mikro gaz türbinlerinde hidrojen yanması konusunda bir dünya rekoru kırdık. Daha önce hiç kimse bu seviyede üretim yapamadı. Gaz türbinini hidrojenle çalıştırmanın verimliliği biraz daha az olacaktır ancak büyük kazanç, halihazırda var olan altyapıyı kullanabilmektir. Ayrıca, bu enerji üretimiyle ilişkili CO2 emisyonu yoktur." ifadelerinde bulundu.

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Araştırma ekibi bu gelişmelerin ardından gaz tesisinin sınırlamalarına daha yakından bakarak mümkün olduğunca fazla temiz enerji üretmek için kapasiteyi nasıl artırabilecekleri üzerinde çalışacaklar.

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