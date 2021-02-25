Acer’ın dayanıklılık sözü verdiği ConceptD 3 ve 7 satışa çıktı

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Acer’ın tasarım ve verimliliğe odaklandığı ConceptD dizüstü serisi uzun süredir beğeniyle takip ediliyor. Serinin ConceptD 3 ve 7 olarak geçtiğimiz aylarda tanıttığı son iki üyesi ülkemizde de satışa çıktı.

Acer ConceptD 3 özellikleri ve fiyatı

Acer ConceptD 3 modeli 15.6 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunuyor ve PANTONE sertifikası barındırıyor. Ekran Gorilla Glass 5 ile korunurken yansımaların önüne geçiyor. sRGB yüzde 100 renk gamı ve Delta E < 2 seviyesinde üstün renk doğruluğu avantaj olarak öne çıkıyor. Kasa magnezyum ve alüminyum alaşımı sayesinde 1,7 kg ağırlığa sahip.

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Donanım tarafında Intel Core i5-10300H işlemci ve GeForce GTX 1650Ti ekran kartı performansı tamamlıyor. 16GB DDR4 bellek ve 512GB PCIe SSD seçeneği olan modelin 2 adet fan ile 2 adet ısı borusundan oluşan soğutma sistemi yüksek verimlilik sunuyor ve 40 desibel üzerine çıkmıyor.

Makas anahtarlı klavyenin dokunma hissi tasarımı ve 1,55 mm'lik tuş hareketi mesafesi daha akıcı, konforlu ve daha sessiz bir yazma deneyimini mümkün kılıyor. Corning Gorilla Glass kaplı dokunmatik fare, kaydırma ve gezinme sırasında daha fazla alan sağlamak ve Windows'daki çoklu dokunma hareketlerini desteklemek için önceki nesle göre yüzde 27 oranında daha büyük.

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Intel Wi-Fi 6 (Gig+) standardına sahip ConceptD 3, standart 802.11ac 2x2 80 MHz (867 Mbps) bağlantıya göre 3 kata kadar daha yüksek bağlantı hızı sunuyor. Bu özellik kullanıcıların, yayın yaparken veya video konferanslarda karşılaştıkları gecikmeyi azaltıyor. Dizüstü bilgisayar, HDMI, 3 adet 2. Nesil USB 3.2, SD 7.0 kart okuyucu, 40 Gb/sn’ye kadar dosya aktarım hızına sahip Thunderbolt 3 ve USB Type-C gibi bir profesyonelin ihtiyaç duyulabileceği tüm bağlantı noktalarına sahip. Acer ConceptD 3 modeli 12999TL fiyat etiketine sahip.

Acer ConceptD 7 özellikleri ve fiyatı

Acer ConceptD 7 modeli biraz daha yüksek performans isteyenleri hedefliyor. Tasarım ve ekran boyutunun aynı olduğu ConceptD 7 modelinde 4K IPS ekrana yer verilmiş. Intel Core i7-10750H işlemci yanında GeForce RTX 2080 SUPER MaxQ grafik kartı, 16 GB DDR4 bellek ve 1 TB PCIe NVMe SSD yer alıyor. Acer ConceptD 7 için 21999TL fiyat etiketi mevcut.

Acer’dan Kullanıcılara “Dayanıklılık Sözü”

Ayrıca Acer, ConceptD dizüstü bilgisayarlarında kullanıcılara “Dayanıklılık Sözü” veriyor. “Acer Dayanıklılık Sözü” kampanyası kapsamında kullanıcılara, ilk bir yıl içinde üründe bir donanım arızası oluşması ve garanti kapsamında onarılması halinde, ürün için ödenen bedelin yüzde 100'ünün (KDV hariç) geri ödenmesi talebinde bulunma hakkı veriliyor. Bunun için kampanya kapsamındaki ürününün alındıktan itibaren 30 gün içinde kaydının yapılması ve 1 yıl içinde arıza oluşması durumunda arızayı bildirmek için müşteri iletişim merkezinin (0850 222 2237) aranması ve geri ödeme talebinin işleme alınması için de ilgili web sitesindeki kısa formun doldurulması yeterli oluyor.

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