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    iQOO Neo10 serisi güçlü özellikleri ve dikkat çekici fiyatıyla satışa sunuldu

    Akıllı telefon dünyasının önemli isimlerinden biri olan ve özellikle fiyat performans odaklı modelleriyle dikkat çeken iQOO, bu sefer de karşımıza Neo10 serisiyle çıkıyor.

    iQOO Neo 10 satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör

    Performans odaklı ürünleriyle tanınan iQOO, Neo10 serisini kullanıcıların beğenisine sundu. Yeni seride güçlü işlemciler, yenilenen kamera tasarımı ve özellikle oyun tutkunlarına hitap eden yazılım özellikleri dikkat çekiyor. Serinin iki modeli, Neo10 ve Neo10 Pro, üst düzey teknik özelliklerle öne çıkıyor.

    Neo10 serisi, önceki modellerden aşina olunan düz tasarımı korurken, çerçeve inceliği ve arka kamera adasında yapılan yeniliklerle modern bir görünüm sunuyor. Plastik orta çerçeve tercih edilse de, özellikle vegan deri seçenek, cihazlara estetik bir farklılık katıyor. Her iki modelde de 6.78 inç boyutunda, 144Hz yenileme hızına sahip ekranlar bulunuyor. 1.5K+ çözünürlüklü bu ekranlar, 1800 nit global ve 4500 nit yerel parlaklık seviyeleriyle görsel bir şölen sunuyor.

    Performans tarafında ise cihazlar, sektördeki iddiasını kanıtlıyor. Neo10 modeli Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile gelirken, Neo10 Pro, Dimensity 9400 çipi ile donatılmış. Oyun deneyimi, çerçeve oranı algılayıcı motor ve 6400 mm² buhar odası soğutma sistemi sayesinde daha stabil hale getirilmiş. Batarya kapasitesi 6100 mAh ile artırılmış ve 120W hızlı şarj desteği sunuluyor. Kullanıcılar sadece 15 dakikada cihazlarını %50 oranında şarj edebiliyor.

    Kamera özelliklerinde de fark yaratmayı hedefleyen iQOO, her iki modelde de Sony IMX921 sensörü kullanıyor. Standart model 8MP geniş açılı bir kamera sunarken, Pro model 50MP çözünürlüklü ultra geniş açılı bir kameraya sahip. Ayrıca, optik görüntü sabitleme ve insan gözü biyonik teknolojisiyle gece ve hareketli çekimlerde yüksek performans vadediliyor.

    Serinin fiyatlandırması da oldukça dikkat çekici. Neo10 için fiyatlar 12GB RAM ve 256GB depolama seçeneğiyle 315 dolar, en yüksek modelde ise 479 dolardan başlıyor. Neo10 Pro ise 439 dolardan başlayan fiyatlarla, 12GB RAM ve 256GB depolama kapasitesi sunuyor. Serinin en üst modeline ise 589 dolardan sahip olunabiliyor.

    iQOO Neo10 serisi, güçlü donanımı ve yenilikçi özellikleriyle oyunseverler başta olmak üzere geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Ürünlerin global pazarda nasıl bir etki yaratacağı merakla bekleniyor.

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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