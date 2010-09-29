Acer Nvidia ION2 tabanlı yeni nettop sistemi AspireRevo AR7300'ü satışa sundu

Önde gelen bilgisayar üreticilerinden Acer, Nvidia ION2 tabanlı yeni nettop sisteminin satışına başladı. AspireRevo AR7300 model adını taşıyan kompakt boyutlu yeni sistemi, Intel'in çift çekirdekli Atom D525 işlemcisinden güç alıyor. Nvidia ION2 kapsamında GT218 GPU'su ile 1080p video ve 3D hızlandırma yeteneklerine sahip olan AspireRevo AR7300, 2GB bellek ve 250GB depolama kapasitesi ile geliyor. Diğer özellikleri arasında çok formaltı kart okuyucusu, Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, D-Sub ve HDMI çıkışlarına yer verilen nettop, aynı zamanda mini PCIe slotunu da bünyesinde barındırıyor.

Acer tarfından kablosuz klavye ve fare ile birlikte sunulan Window 7 işletim sistemli AspireRevo AR7300, Amerika'da 350$ seviyesinde etiket fiyatına sahip.