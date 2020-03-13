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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Acer Swift 3 ülkemizde önemli bir başarıya imza attı

    Ultra ince dizüstü bilgisayar kategorisinde yer alan Acer Swift 3 modeli pek çok teknoloji perakendecisinin en çok satanlar listesine girmeyi başarmış durumda.
    1 hf.
    2,8b
    1
    9
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Acer Swift 3 ülkemizde önemli bir başarıya imza attı
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    Teknoloji fuarlarının vazgeçilmezi olan ve inceliği ile göz dolduran Acer’ın Swift ultra ince dizüstü bilgisayar serisi ülkemizde de çok beğeniliyor. Satışlar Acer Türkiye ekibini ziyadesiyle memnun etmiş durumda.

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    Acer Swift 3 özellikleri ve fiyatı

    Yapılan açıklamaya göre Acer Swift 3 modeli ülkemizde ultra ince dizüstü bilgisayar kategorisinde en çok tercih edilen ürün olmayı başarmış durumda. Hem uzun pil ömrü hem de iddialı performansı en büyük etken.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüse karşı Türk Işın Tedavisi"

    14 inçlik IPS LCD ekranında Full HD çözünürlük sunan Acer Swift 3 modeli Intel ve AMD Ryzen işlemci seçeneklerine sahip. SSD sürücüler ile akıcı bir sistem sunan model 12 saate kadar kullanılabiliyor. Seride 15.6 inçlik bir seçenek daha var. Ülkemizde 2700TL-4000TL arasında konfigürasyonlar bulmak mümkün.

    Perakende mağazalarında genelde 14 inçlik modelin en çok satanlar arasında olduğunu görüyoruz. Yakın dönemde onuncu nesil Intel ve Ryzen 7 4700U işlemcilerle donatılmış yeni versiyonları da görme şansımız olacak.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    sendemail (umit erdem) 1 hf. en beğenilen
    Swift 3 serisi harikulade cihazdır , iddia değildir , kasasından ekranına ,tuş takımından performansına mutlu olacağınız bir cihazdır.

    Kullandım ,ekranı gayet güzel ,kasa ağır falan da değil. Bilgisayar alacaksanız cumburlop alın.Mutlu olursunuz.
    Swift 3 serisi harikulade cihazdır , iddia değildir , kasasından ekranına ,tuş takımından performansına mutlu olacağınız bir cihazdır. Kullandım ,ekran...
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    Yanıtla +6
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    zaomss (Furkan Bulat) 1 hf.
    Swift sf315-52g modelini kullandım 1 seneye yakın. Gayet şahane bir cihazdı. Ips paneli çok kalite renkler şahane öyle bulanıklık vs de yok mis gibi bir ekrandı. Ayrıca 90hz ye overclock edilebiliyordu. Full metal kasa 15-8250u işlemci ve öyle donanımlı parmakizi olan bir cihazı 3k bandında alabiliyoken aynı fiyattaki leş plastik cihazlara bin basar.
    Swift sf315-52g modelini kullandım 1 seneye yakın. Gayet şahane bir cihazdı. Ips paneli çok kalite renkler şahane öyle bulanıklık vs de yok mis gibi bir ekrandı...
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    Yanıtla +4
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Das Boot 6 gün
    Malzeme kalitesi cok cok iyi. Fiyatlarida abarti degil. Dusunmeden alabilirsiniz.

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    BuZ-MaViSi (Hakan Coşkun) 6 gün
    Efsane cuma dan itibaren forumda en cok satan cihazlardan biri diyebilirim. özellikle teknosa indirimleri ile cogu inanın dikkatini çeken bir laptop. Diger markaların bu tip laptopları 4000 üzerinden baslarken, 2000 liraya satan acer i tebrik etmek gerekiyor. 2225 liraya i3-8145u işlemcili, alimıinyum kasa,full hd ips ekran, ısıklı klavyeli olması gercekten cok iyi.





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    drjacob (... ) 6 gün
    fiyatı yüzündendir
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    CemalSanane (abuzer celik) 6 gün
    Nerde eski acer pöç yeniler
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    Xrollann (oğuzhan yılmaz) 6 gün
    Kardeşime ryzen'li olan modelini almıştım. Takur tukur kullanıyor, hiç sıkıntı çıkarmadı. Tavsiye edilir, iyi cihaz.
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    Part Of The Nature (Semih Bayraktar) 1 hf.
    4 aydır kullanıyorum benim çok hoşuma gitti alacak arkadaşlara tavsiye ederim.
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    sendemail (umit erdem) 1 hf. en beğenilen
    Swift 3 serisi harikulade cihazdır , iddia değildir , kasasından ekranına ,tuş takımından performansına mutlu olacağınız bir cihazdır.

    Kullandım ,ekranı gayet güzel ,kasa ağır falan da değil. Bilgisayar alacaksanız cumburlop alın.Mutlu olursunuz.
    Yanıtla +6
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    zaomss (Furkan Bulat) 1 hf.
    Swift sf315-52g modelini kullandım 1 seneye yakın. Gayet şahane bir cihazdı. Ips paneli çok kalite renkler şahane öyle bulanıklık vs de yok mis gibi bir ekrandı. Ayrıca 90hz ye overclock edilebiliyordu. Full metal kasa 15-8250u işlemci ve öyle donanımlı parmakizi olan bir cihazı 3k bandında alabiliyoken aynı fiyattaki leş plastik cihazlara bin basar.
    Yanıtla +4
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    selmand (SELMAN DİNÇ) 1 hf.
    Ekran ips ama cidden kötü bir ekranı var bulanık bir görüntüsü var, kasa bana fazla ağır geldi.
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