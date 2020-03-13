Acer Swift 3 ülkemizde önemli bir başarıya imza attı

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Teknoloji fuarlarının vazgeçilmezi olan ve inceliği ile göz dolduran Acer’ın Swift ultra ince dizüstü bilgisayar serisi ülkemizde de çok beğeniliyor. Satışlar Acer Türkiye ekibini ziyadesiyle memnun etmiş durumda.

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Acer Swift 3 özellikleri ve fiyatı

Yapılan açıklamaya göre Acer Swift 3 modeli ülkemizde ultra ince dizüstü bilgisayar kategorisinde en çok tercih edilen ürün olmayı başarmış durumda. Hem uzun pil ömrü hem de iddialı performansı en büyük etken.

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14 inçlik IPS LCD ekranında Full HD çözünürlük sunan Acer Swift 3 modeli Intel ve AMD Ryzen işlemci seçeneklerine sahip. SSD sürücüler ile akıcı bir sistem sunan model 12 saate kadar kullanılabiliyor. Seride 15.6 inçlik bir seçenek daha var. Ülkemizde 2700TL-4000TL arasında konfigürasyonlar bulmak mümkün.

Perakende mağazalarında genelde 14 inçlik modelin en çok satanlar arasında olduğunu görüyoruz. Yakın dönemde onuncu nesil Intel ve Ryzen 7 4700U işlemcilerle donatılmış yeni versiyonları da görme şansımız olacak.

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