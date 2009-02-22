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Acer ve Asus, Android tabanlı telefonlar üzerinde çalışıyor

10 yıl
8b
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1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer ve Asus, Android tabanlı telefonlar üzerinde çalışıyor
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Sektöre yön veren teknoloji sihibazlarının alternatif platformlara olan ilgisi artarak devam ediyor. Eee PC serisi ile netbook dünyasının bugünlere gelmesinde büyük rol oynayan Asus'un Android tabanlı yeni bir mini-bilgisayar üzerinde çalıştığı, dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer'ın da Nvidia'nın Ion platformunu temel alan yeni bir sistem hazırlığında olduğu son günlerde sık sık gündeme gelmekte.

Akıllı telefon pazarında da iddialı olmayı hedefleyen Asus ve Acer'ın gelecek planlarıyla ilgili olarak Uzakdoğu pazar kaynaklarından edinilen bilgiye göre her iki firma da Google'ın Android platformunu temel alan akıllı telefonlarını pazara sunmayı planlıyor. Garmin ile giriştiği ortaklık çerçevesinde Linux tabanlı Nuvifone G60 ve Windows Mobile tabanlı M20 modellerini MWC'de tanıtan Asus'un yeni model çalışmaları devam ediyor.

Akıllı telefon pazarı için sene içerisinde çok sayıda yeni model tanıtacağı iddia edilen Asus, Garmin ile olan işbirliği çerçevesinde Android tabanlı akıllı telefonlarını en iyi ihtimalle yılın ilk yarısı içerisinde pazasra sunmayı hedefliyor. Geçtiğimiz sene içerisinde Windows Mobile tabanlı akıllı telefon üreticisi E-Ten'i satın alarak pazara hızlı bir giriş yapacağının sinyallerini veren Acer'ın da Android platformuna göz kırptığı bildiriliyor.

Windows Mobile tabanlı akıllı telefon pazarına konsentre olduğu bildirilen Acer'ın küresel pazardaki konumunu güçlendirebilmek adına Android tabanlı modeller de hazırlayacağı ve iki yeni modelini sene sonuna doğru kullanıma sunmayı hedeflediği belirtiliyor. Acer ve Asus gibi isimlerin yanı sıra Samsung gibi cep telefonu dünyasına yön veren isimlerin de Android tabanlı modeller üzerinde çalıştığı biliniyor.


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max975 10 yıl
nasıl birşey olacak acaba çok merak ettim.
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