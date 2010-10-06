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Acer, yeni pico projektörü C20'yi satışa sundu

Acer, yeni pico projektörü C20'yi satışa sundu.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
20,2b
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Projeksiyonlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Acer, pico formunda hazırladığı yeni projeksiyon cihazı C20'yi satışa sundu. Portatif ve şık bir tasarıma sahip olan Acer C20, kullanıcılara 2000:1 kontrast oranı, 1,280 x 800 çözünürlük desteği gibi özellikler sunuyor. DLP teknolojisine sahip olan Acer C20, sahip olduğu LED lambası ile 2000 saate varan kullanım vaadediyor. Acer, C20 adını verdiği projeksiyon cihazında HDMI ve USB girişlerine yer vermiş. Acer C20, bünyesinden barındırdığı USB girişi ile cep telefonu, dizüstü bilgisayar, video kamera ve dijital fotoğraf makinesi gibi cihazlara kolayca bağlanabiliyor.

Acer2ın ultra taşınabilir formda hazırladığı projeksiyon cihazı C20, mavi, kırmızı ve gri renk seçeneklerine sahip olacak. Acer'ın C20 adını verdiği projeksiyon cihazı 440$'lık fiyat etiketiyle satışa sunuldu.


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DH Misafiri 8 yıl
süper
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Batuist 9 yıl
projeksiyon cihazlarında fiyatlar oldukça aşağı indi. Bu güzel bir gelişme. aslında içerisine bir nettop sistemin barındığı bir projeksiyon cihazı ile all in one in projeksiyon :) konsepti bile oluşturulabilir..
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