Acer, yeni pico projektörü C20'yi satışa sundu.

Acer, pico formunda hazırladığı yeni projeksiyon cihazı C20'yi satışa sundu. Portatif ve şık bir tasarıma sahip olan Acer C20, kullanıcılara 2000:1 kontrast oranı, 1,280 x 800 çözünürlük desteği gibi özellikler sunuyor. DLP teknolojisine sahip olan Acer C20, sahip olduğu LED lambası ile 2000 saate varan kullanım vaadediyor. Acer, C20 adını verdiği projeksiyon cihazında HDMI ve USB girişlerine yer vermiş. Acer C20, bünyesinden barındırdığı USB girişi ile cep telefonu, dizüstü bilgisayar, video kamera ve dijital fotoğraf makinesi gibi cihazlara kolayca bağlanabiliyor.

Acer2ın ultra taşınabilir formda hazırladığı projeksiyon cihazı C20, mavi, kırmızı ve gri renk seçeneklerine sahip olacak. Acer'ın C20 adını verdiği projeksiyon cihazı 440$'lık fiyat etiketiyle satışa sunuldu.