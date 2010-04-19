Acer'dan AMD tabanlı yeni netbook: Aspire One 521

Aspire One serisiyle dünyanın en büyük netbook üreticilerinden biri olan Acer, ürün gamına AMD tabanlı yeni bir model daha ekliyor. Firmanın Aspire One 521 isimli yeni netbook modeli, AMD'nin, V105 "Geneva" kod adını taşıyan ve 9 Watt ısıl güç tasarımına sahip olan tek çekirdekli işlemcisini kullanıyor. 1.2GHz'de çalışan ve K10 mimarisini baz aldığı düşünülen 512 Kb L2 bellekli işlemcinin güç verdiği yeni netbook, DDR3 bellek kullanıyor ve ekran kartı olarak AMD'nin entegre çözümlerinden biri olan Radeon HD 4225 ile geliyor.

Yüksek tanımlı video hızlandırma desteğine sahip olan ve 384MB bellekle donatılan entegre grafik biriminin Radeon HD 4200 ile kıyaslandığında bazı mimari güncellemelere sahip olduğu ancak %25 daha düşük çalışma hızına sahip olduğu düşünülüyor. Bluetooth 3.0 desteği ile dikkat çeken Aspire One 521'in bağlantı özellikleri arasında WiFi ve Gigabit Ethernet gibi detaylara da yer veriliyor.

7 saate kadar pil süresü sunacağı belirtilen ve Windows 7 işletim sistemiyle gelmesi beklenen Aspire One 521'in çıkış tarihi ve fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.