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Acer'dan AMD tabanlı yeni netbook: Aspire One 521

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,2b
1
9
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer'dan AMD tabanlı yeni netbook: Aspire One 521
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Acer'dan AMD tabanlı yeni netbook: Aspire One 521
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Aspire One serisiyle dünyanın en büyük netbook üreticilerinden biri olan Acer, ürün gamına AMD tabanlı yeni bir model daha ekliyor. Firmanın Aspire One 521 isimli yeni netbook modeli, AMD'nin, V105 "Geneva" kod adını taşıyan ve 9 Watt ısıl güç tasarımına sahip olan tek çekirdekli işlemcisini kullanıyor. 1.2GHz'de çalışan ve K10 mimarisini baz aldığı düşünülen 512 Kb L2 bellekli işlemcinin güç verdiği yeni netbook, DDR3 bellek kullanıyor ve ekran kartı olarak AMD'nin entegre çözümlerinden biri olan Radeon HD 4225 ile geliyor.

Yüksek tanımlı video hızlandırma desteğine sahip olan ve 384MB bellekle donatılan entegre grafik biriminin Radeon HD 4200 ile kıyaslandığında bazı mimari güncellemelere sahip olduğu ancak %25 daha düşük çalışma hızına sahip olduğu düşünülüyor. Bluetooth 3.0 desteği ile dikkat çeken Aspire One 521'in bağlantı özellikleri arasında WiFi ve Gigabit Ethernet gibi detaylara da yer veriliyor.

7 saate kadar pil süresü sunacağı belirtilen ve Windows 7 işletim sistemiyle gelmesi beklenen Aspire One 521'in çıkış tarihi ve fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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nezihdarcin 9 yıl
Aslında bir NETBook'ta çift çekirdeğe ihtiyaç yokki? Kaç kişi netbook ile çoklu uygulamaları çalıştırıyorki? Bence bir işlemi yapsın ama yeteri kadar hızlı ve tam yapsın. Kaldıki zaten büyük çoğunlukla her NETBOOK alan aynı zamanda da PC yada NoteBook sahiibi değil mi?
..çift çekirden olsaydı daha iyiydi ..
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empire_loups 9 yıl
Tasarım olarak gerçekten en güzeli bence. 1,2 Ghz düşük olmasına rağmen yine de en az atom kadar iş göreceğini tahmin ediyorum. 1080P videolarda da sorun olmaz sanırım. Pil ömrü pek gerçekçi gözükmedi bana ama umarım yakın zamanda ülkemize gelir de yakınen tanışma fırsatı buluruz.
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curufperlit 9 yıl
5 yıl sonra ulkemze gelir
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Mertcan. 9 yıl
Acer AMD'ye yardımcı oluyor galiba netbook pazarına girmeleri için , kendi ürünlerinde denemeler yapıyorlar galiba bakalım AMD umarım taşınabilir platformlarda iyi işler yapar.
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F.@.T.İ.H 9 yıl
cpu zayıf kalmıs..

aslında bu mimari ile 1ghz de calısan cift cekidekli bir cpu bile koyabilse amd atom u cok rahat gecebilir zaten grafik yonundende ustun intelden..
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nezihdarcin 9 yıl
Tuş takımı ve görsel tasarımı günümüzde satışta olan NoteBook'larına çok benziyor. Hatta fotoğraf üzerinden ayırt etmekte insan zorlanıyor...
Şaka bir tarafa ACER bu son 1 sene de kendi ürün kaliteisini ve yelpazesini çok iyi geliştirdi.
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pea. 9 yıl
netbookların temel amaçlarından birinin ucuzluk olmasına rağmen ddr3 kullanılmasını garipsedim.yada ddr3ler çok mu ucuzladı
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nezihdarcin 9 yıl
Tuş takımı ve görsel tasarımı günümüzde satışta olan NoteBook'larına çok benziyor. Hatta fotoğraf üzerinden ayırt etmekte insan zorlanıyor...
Şaka bir tarafa ACER bu son 1 sene de kendi ürün kaliteisini ve yelpazesini çok iyi geliştirdi.
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visceroid 9 yıl
İşlemci yine zayıf görünüyor...
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