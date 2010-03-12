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Acer'dan yeni bir pico projektör: K11

Acer, Pico serisi projeksiyonlarına K11 adını verdiği yeni ultra taşınabilir modelini ekledi
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Anakart
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünya'nın önde gelen elektronik üreticilerinden Acer, pico serisi projeksiyon cihazlarına K11 adını verdikleri projeksiyon cihazını ekledi

 

Acer'ın duyurduğu K11 projeksiyon cihazı DLP teknolojisini kullanıyor ve 858x600 çözünürlük sunuyor. 122mm x 116mm x 42.5mm boyutlarıyla oldukça taşınabilir ebatlara sahip olan Acer K11'in 2.000:1 kontrast oranına sahip olduğu ve 200 ANSI lümene sahip olduğu ifade ediliyor. LED ömrünün 20000 saat olduğu belirtilen K11'de SD/SDHC kart girişleri, 1 adet USB girişi ve HDMI girişi bulunuyor. Acer K11 projeksiyon cihazının 650$ seviyesinde satılacağı tahmin ediliyor.


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kenya64 9 yıl
Keşke geniş kapsamlı bir testi yapılsa şu cihazın :(
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St Batuhan 9 yıl
Aslında 500 dolar olsa tr satıs fiyatı. Devasa evin olsa ve alsan 6 tane. Sonra gecsen acsan etsen falan bir simulasyon [mesela fsx] takır takır eyefinity sayesinde ultra hd oynarsın. :D
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spenks 9 yıl
DH nin projeksiyon incelemesi var mıydı? Bence geniş kapsamlı bir video incelemeler olsa, özellikle yeni çıkan LED projektörlerle ilgili.. Gündem genelde hep ekran kartı, anakart vs. olmamalı...
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KURSAD. 9 yıl
200 Ansi lümen sizi yanıltmasın led olduğundan iyi bir değer .
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