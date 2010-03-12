Acer'dan yeni bir pico projektör: K11

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Dünya'nın önde gelen elektronik üreticilerinden Acer, pico serisi projeksiyon cihazlarına K11 adını verdikleri projeksiyon cihazını ekledi
Acer'ın duyurduğu K11 projeksiyon cihazı DLP teknolojisini kullanıyor ve 858x600 çözünürlük sunuyor. 122mm x 116mm x 42.5mm boyutlarıyla oldukça taşınabilir ebatlara sahip olan Acer K11'in 2.000:1 kontrast oranına sahip olduğu ve 200 ANSI lümene sahip olduğu ifade ediliyor. LED ömrünün 20000 saat olduğu belirtilen K11'de SD/SDHC kart girişleri, 1 adet USB girişi ve HDMI girişi bulunuyor. Acer K11 projeksiyon cihazının 650$ seviyesinde satılacağı tahmin ediliyor.
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