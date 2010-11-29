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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

A-Data, Superior S101 serisi yeni USB belleklerini duyurdu

8 yıl
6,6b
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden A-Data, Superior seisi flash depolama çözümlerini duyurdu. Kartta yonga teknolojisiyle hazırlanan S101 isimli model, 33.5 x 16.5 x 6.5 mm boyutları ve 4 gram ağırlığı ile oldukça kompakt bir yapıya sahip. Şık tasarımıyla dikkat çeken S101'de kalite hissini arttırmak için deri yüzeye yer verildiğini görüyoruz.

A-Data tarafından ömür boyu garanti ile satışa sunulacak USB 2.0 destekli Superior S101 bellek, 4GB, 8GB, 16GB ve 32GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği ile gelirken, fiyatlar ise belirsizliğini koruyor.


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Sunbuloglu 8 yıl
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ozkan_tpc 8 yıl
Düşük kapasiteler, eski arabirim.
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