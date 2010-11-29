A-Data, Superior S101 serisi yeni USB belleklerini duyurdu

Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden A-Data, Superior seisi flash depolama çözümlerini duyurdu. Kartta yonga teknolojisiyle hazırlanan S101 isimli model, 33.5 x 16.5 x 6.5 mm boyutları ve 4 gram ağırlığı ile oldukça kompakt bir yapıya sahip. Şık tasarımıyla dikkat çeken S101'de kalite hissini arttırmak için deri yüzeye yer verildiğini görüyoruz.

A-Data tarafından ömür boyu garanti ile satışa sunulacak USB 2.0 destekli Superior S101 bellek, 4GB, 8GB, 16GB ve 32GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği ile gelirken, fiyatlar ise belirsizliğini koruyor.