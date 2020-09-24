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    ADATA XPG GAIA mini oyuncu bilgisayarı satışa çıkıyor

    ADATA firmasının oyunculara yönelik olarak Intel NUC tabanlı hazırladığı XPG GAIA mini bilgisayar sistemi satışa çıkıyor. ADATA XPG GAIA özellikleri haberimizde.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    ADATA XPG GAIA mini oyuncu bilgisayarı satışa çıkıyor
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    CES 2020 fuarında bilgisayar pazarına girdiğini resmen duyuran ADATA markası yavaş yavaş ilk ürünlerini piyasaya sürmeye başladı. XPG Xeina 15 dizüstü modelinden sonra XPG GAIA oyuncu mini bilgisayarı satışa çıkıyor.

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    ADATA XPG GAIA özellikleri

    XPG GAIA oyuncu bilgisayarı Intel NUC 9 Extreme konseptini temel alan bir sistem. Renkli kasa seçeneklerine sahip olan XPG GAIA 5 litrelik bir hacim sunuyor. 8 çekirdekli Intel Core i9-9980HK işlemcisinden gücünü alan sistem 202 milimetreye kadar ekran kartlarına imkan tanıyor.

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    XPG SX8200 Pro SSD sürücüsü 3500MB/s veri aktarım hızlarına çıkabilirken 32GB 3200MHz DRAM ise çift kanal kullanıyor. Intel XMP 2.0 ile kolay bir şekilde hız aşırtılabiliyor. 500 W 80 Plus Platinum güç kaynağı ise 40 desibel gürültü seviyesini koruyor.

    WiFi 6 teknolojisi daha verimli bir bağlantı sunarken Thunderbolt 3 desteği de harici ekran kartlarına imkan tanıyor. Sınırlı sayıda Marvel's Avengers oyununun da hediye edileceği kasanın henüz fiyatı açıklanmadı.



    https://www.techpowerup.com/272490/adata-xpg-unveils-xpg-gaia-mini-gaming-pc Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    mehmet_clk (mehmet çelik) 3 sa.
    Kasa fena durmuyor ama önemli olan fiyatı. kaynak haber de kasa içini göstermemişler teknik bilgilerde eksik.
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