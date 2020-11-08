Addlink 5 GB/s’ye ulaşan S90 ailesini duyurdu

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Depolama çözümleri üreticisi Addlink katı hal sürücüsü seçeneklerini S90’la genişletti. Modeller uzun ömür ve rekabetçi fiyatla öne çıkıyor.

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5 GB/s'ye kadar sıralı işlem

1/2 TB seçenekleriyle sunulan S90 NVMe SSD’leri sistemle iletişimini PCIe Gen 4.0 x4 arayüzü üzerinden sağlarken sıralı okuma/yazma operasyonlarında 5000/4400 MB/s seviyesine ulaşabiliyor.

Rastgele okuma/yazma işlemlerinde ise kapasiteye göre ayrı ayrı belirtilmese de 750K seviyesine ulaşılabiliyor. S90’da kullanılan kontrolcü ve NAND Flash bilgisi tam olarak detaylandırılmasa da DDR4 önbellekle desteklenen 3D TLC NAND Flash yongalarına yer verilmiş.

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Son olarak 3600 TBW dayanım sunan NVMe çözümleri için 5 yıl garanti sunan firma 1 TB ve 2 TB için sırasıyla 149.99$ ve 349.99$ fiyat etiketi belirlemiş.

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