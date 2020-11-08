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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Addlink 5 GB/s’ye ulaşan S90 ailesini duyurdu

    NVMe SSD seçenekleri gün geçtikçe artarken daha alınabilir seviyelere iniyor. Addlink’in son SSD çözümleri de buna bir örnek. Modeller 2 TB’a kadar kapasite seçenekleriyle geliyor.
    3 gün
    1,8b
    2
    3
    HDD / SSD
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    2

    Addlink 5 GB/s’ye ulaşan S90 ailesini duyurdu
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    Depolama çözümleri üreticisi Addlink katı hal sürücüsü seçeneklerini S90’la genişletti. Modeller uzun ömür ve rekabetçi fiyatla öne çıkıyor.

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    5 GB/s'ye kadar sıralı işlem

    1/2 TB seçenekleriyle sunulan S90 NVMe SSD’leri sistemle iletişimini PCIe Gen 4.0 x4 arayüzü üzerinden sağlarken sıralı okuma/yazma operasyonlarında 5000/4400 MB/s seviyesine ulaşabiliyor.

    Rastgele okuma/yazma işlemlerinde ise kapasiteye göre ayrı ayrı belirtilmese de 750K seviyesine ulaşılabiliyor. S90’da kullanılan kontrolcü ve NAND Flash bilgisi tam olarak detaylandırılmasa da DDR4 önbellekle desteklenen 3D TLC NAND Flash yongalarına yer verilmiş.

    Ayrıca Bkz. "RX 6800 XT ve RTX 3070 yan yana görüntülendi"

    Son olarak 3600 TBW dayanım sunan NVMe çözümleri için 5 yıl garanti sunan firma 1 TB ve 2 TB için sırasıyla 149.99$ ve 349.99$ fiyat etiketi belirlemiş.



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    ilkerinanç

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    31 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    48 dakika önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    gokhanvai (Gökhan Tuna) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Dolar fiyatları gerçekten şaka gibi. Bizim burda da böyle olsa fiyatlar, adeta akşam eve giderken dur bir ssd alayım yaa diyebilecek kadar ucuz.
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    V4LKyR 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok iyi performans, iyi fiyat.
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    SeniorGrandMaster 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Fiyatı da hızı da iyiymiş. Nerde satılıyor ?
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