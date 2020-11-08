Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RX 6800 XT ve RTX 3070 yan yana görüntülendi

    Lenovo’dan bir yetkilinin forum gönderisi merak edilen iki kartı yan yana görmemizi sağladı. Modellerin kapladığı alanlar rahatça kıyaslanabiliyor.
    3 gün
    4,1b
    1
    9
    Ekran Kartı
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    7

    RX 6800 XT ve RTX 3070 yan yana görüntülendi
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz gün paylaşılan siyah RX 6800 XT’nin ardından Lenovo’nun oyuncu masaüstüsü sorumlusunun paylaştığı görsellerde kart yeniden karşımıza çıktı.

    İki kaslı kart yan yana

    Sapphire’in referans tasarımda gittiği ufak değişikliklerle daha koyu renki temaya bürünen kart Lenovo’nun hazır sistemlerinde yer vereceği RTX 3070 ile yan yana görülüyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar AMD RX 6000 serisinin kapsamlı oyun testlerini yayınladı

    Modellerin anakartta kapladığı alan RX 6800 XT’de 2.5 slot iken RTX 3070 OEM çözümü bilinmese de AMD’nin modeline yakın.

    RX 6800 XT ve RTX 3070 yan yana görüntülendi
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "ASUS RX 6800 serisinin dakikalar içerisinde tükenmesini bekliyor"

    2x8 pin konnektör üzerinden beslenen RX 6800 XT’nin aksine RTX 3070 1x8 pin üzerinden gerekli gücü sağlıyor. Buna karşın kartların soğutucu bloğunun hacmi oldukça benzer. Son olarak RX 6800 XT’nin 18 Kasım’da raflardaki yerini alacağını hatırlatalım.



    https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6800xt-and-geforce-rtx-3070-compared-side-by-side Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    58 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Zero Limit 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    16 ram Amd nin en iyi stratejisi oldu bu nesilde
    2 Yanıt Yanıtla +36
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    estf (eray artan) 3 gün ( Mesaj Silindi ) Zero Limit
    8 gb da nvidianın keriz yolma fikri her nesildeki gibi :D
    1 Yanıt Yanıtla +29
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Goku Gohan (Panzer Division Marduk) 3 gün ( Mesaj Silindi ) Zero Limit
    aynen. konsolar 16GB GDDR6 ile gelirken sen nediye 10GB kart çıkartırsn nvidia
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bence AMD... Nvidia yı döver....noktaa
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bunu kim yapmışsa saçmalamış.
    Sosyal medya ve internet zaten algıdan başka bir işe yaramaz oldu, sanki 6800XT muadili 3070 miş gibi lanse edilmeye çalışılıyor.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    wolwes 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Umarım AMD'nin referans tasarımı Türkiye'ye gelir diyecektim ki Sapphire zaten referans tasarımı sunacakmış. Nvidia'nın kartlarının aksine AMD'nin bu nesilde ki referans tasarımı inanılmaz kaslı görünüyor.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    scutaro (Gökhan Yalçın) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Tek 8 pin ve 220W tdp, 2060s'de de tek 8 pin olmasına karşın, 3070 ondan 2 kat fazla fps veren bir kart. Verimlilik açısından iyi olabilecek seriyi 3080-3090'da bozdular.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Wonky 2 gün ( Mesaj Silindi )
    O değilde algı çok güzel. Bu kart 3080in eşdeğeri yqn yana görüntülenmesi gereken kart 3080 gidin 6800ü 3070 ile görüntüleyin karşılaştırın.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Zero Limit 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    16 ram Amd nin en iyi stratejisi oldu bu nesilde
    2 Yanıt Yanıtla +36
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    estf (eray artan) 3 gün ( Mesaj Silindi ) Zero Limit
    8 gb da nvidianın keriz yolma fikri her nesildeki gibi :D
    1 Yanıt Yanıtla +29
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Goku Gohan (Panzer Division Marduk) 3 gün ( Mesaj Silindi ) Zero Limit
    aynen. konsolar 16GB GDDR6 ile gelirken sen nediye 10GB kart çıkartırsn nvidia
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 gün Battlefield VI gelecek yıl sonlarına yetişiyor 2 gün Türk bilim insanları PCR test kitlerinin doğruluğunu artıracak malzeme geliştirdi 2 gün ARM Cortex-A78C mimarisi bilgisayarlara hitap ediyor 2 gün Windows 10 Telefonunuz uygulaması artık aynı anda birden fazla uygulama çalıştırabiliyor 2 gün Dünyanın en güçlü konsolu Xbox Series X kutudan çıkıyor! 2 gün Apple Arcade'de Bu Ay - Kasım 2020 2 gün OnePlus Watch, Wear OS işletim sistemiyle gelmeyecek 2 gün Metroidvania RPG türündeki Bloodstained: Ritual of the Night 4 Aralık'ta mobil cihazlara geliyor 2 gün Ticaret Bakanlığı 11.11, Efsane Cuma indirimleri hakkında inceleme başlattı 2 gün Xiaomi’nin cebe sığan bilgisayarı satışa çıkıyor 2 gün Virgin Hyperloop, ilk insanlı testi başarıyla tamamladı 2 gün Formula 1 tanıtım filmi çekimleri için trafiğe kapatılacak yollar açıklandı 2 gün Oreo olası bir asteroidin çarpmasına karşı bisküvilerini korumak için sığınak inşa etti 3 gün Netflix kanal sistemini test ediyor 3 gün Redmi Note 9 yeni modelleri bu hafta geliyor 3 gün Başarılı müzik grubu Gorillaz'ın yeni şarkısının klibi GTA 5'in içinde geçiyor 3 gün İngiltere’de havayı sıvılaştırarak enerji depolayacak santral kuruluyor 3 gün Amazon Türkiye’nin 9-11 Kasım indirimlerinde ilk ürünler gelmeye başladı 3 gün Take-Two, Dirt’in geliştiricisi Codemasters’i yaklaşık 1 milyar dolara satın almaya hazırlanıyor 3 gün Addlink 5 GB/s’ye ulaşan S90 ailesini duyurdu 3 gün GÖRÜNTÜLENEN RX 6800 XT ve RTX 3070 yan yana görüntülendi Sonraki Kompakt boyutlu Nokia C1 Plus'ın çıkışı yaklaşıyor 3 gün Volkswagen CEO'su: Sonumuzun Nokia gibi olmasını istemiyoruz 3 gün OnePlus 9 serisinde üç model olacak 3 gün Xbox Series X ve S'in geriye dönük uyumluluğu konusunda yeni bilgiler paylaşıldı 3 gün Viking temalı strateji oyunu Northgard iOS ve Android için duyuruldu 3 gün Google Fotoğraflar uygulamasına ücretli özellikler geliyor 3 gün Rockstar Games yeni nesil konsollarda geriye uyumluluk ile çalışacak olan oyunlarını açıkladı 3 gün Oppo'nun ekran altı kameralı telefonu görüntülendi 3 gün Square Enix Marvel's Avengers oyunundan 48 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı 3 gün OnePlus Watch Cyberpunk 2077 sürümü geliyor 3 gün Robert De Niro ve Morgan Freeman'ın başrolünde olduğu The Comeback Trail filmi 2021'e ertelendi 3 gün Xiaomi Mi 11, 48 MP ultra geniş açılı lens ve Snapdragon 875 ile gelecek 3 gün Rogue-lite türündeki rol yapma oyunu Moonlighter 19 Kasım'da iOS cihazlara geliyor 3 gün Enfeksiyonları önleyebilecek implant kaplaması geliştirildi 3 gün Sosyal medyadaki 10 bin paylaşıma noter tespiti 4 gün Kancalı kurttan ilham alınarak ilaç depolayan cihaz geliştirildi 4 gün Raylara düşen AirPods kulaklıkları Panasonic kurtaracak 4 gün Mass Effect serisinin yeni oyunu geliştirme aşamasında 4 gün İptal edilmiş Nokia N95 devam modeli ortaya çıktı 4 gün Cut the Rope geliştiricisinden ilginç mekanikleriyle Evo Pop Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    🔥 Dolar 7,81 - Euro 9,19 - Altın 467 | 11 KASIM 🔥
    DH Forum
    Modern Warfare ve Warzone Güncellemesi Oyunun Boyutunu 25GB Kü...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Ticaret Bakanlığı 11.11, Efsane Cuma indirimleri hakkında ince...
    DonanımHaber
    CD Projekt RED, Cyberpunk 2077'nin Tekrar Erteleneceği Söylent...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xbox Series S ve PlayStation 5, Türkiye'de ilk kez indirime gi...
    DonanımHaber
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız