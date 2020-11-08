RX 6800 XT ve RTX 3070 yan yana görüntülendi

Geçtiğimiz gün paylaşılan siyah RX 6800 XT’nin ardından Lenovo’nun oyuncu masaüstüsü sorumlusunun paylaştığı görsellerde kart yeniden karşımıza çıktı.
İki kaslı kart yan yana
Sapphire’in referans tasarımda gittiği ufak değişikliklerle daha koyu renki temaya bürünen kart Lenovo’nun hazır sistemlerinde yer vereceği RTX 3070 ile yan yana görülüyor.İlginizi Çekebilir AMD RX 6000 serisinin kapsamlı oyun testlerini yayınladı
Modellerin anakartta kapladığı alan RX 6800 XT’de 2.5 slot iken RTX 3070 OEM çözümü bilinmese de AMD’nin modeline yakın.
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2x8 pin konnektör üzerinden beslenen RX 6800 XT’nin aksine RTX 3070 1x8 pin üzerinden gerekli gücü sağlıyor. Buna karşın kartların soğutucu bloğunun hacmi oldukça benzer. Son olarak RX 6800 XT’nin 18 Kasım’da raflardaki yerini alacağını hatırlatalım.
https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6800xt-and-geforce-rtx-3070-compared-side-by-side Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Sosyal medya ve internet zaten algıdan başka bir işe yaramaz oldu, sanki 6800XT muadili 3070 miş gibi lanse edilmeye çalışılıyor.