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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    adidas GMR: Gerçek hayattaki futbol performansınızı dijitale taşıyan tabanlık

    adidas GMR gerçek futbol ile sanal oyun dünyasını birleştiriyor. Gerçek futbol performansınızı FIFA Mobile'a senkronize etmenizi sağlıyor. adidas GMR nedir? Detaylı bir şekilde anlatıyoruz.
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    276
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    adidas GMR: Gerçek hayattaki futbol performansınızı dijitale taşıyan tabanlık
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    adidas yenilikçi bir teknoloji ile futbolu dijital ortama taşıyor. adidas GMR ismindeki teknoloji, futbol oynarkenki hareketlerinizi tanıyor ve FIFA Mobile’a aktarıyor.

    FIFA Mobile üzerindeki görevleri gerçek hayatta yerine getirerek ödüller kazanıyorsunuz. Örneğin “20 tane sert şut çek”, “5 kere depar at” gibi görevler mevcut. adidas GMR, bu görevleri tamamlayıp tamamlamadığınızı otomatik tespit edip ödüllendiriyor. adidas GMR teknolojisi, EA SPORTS FIFA Mobile ve Jacquard™ by Google iş birliği ile adidas tarafından geliştirildi.

    adidas GMR’yi kullanmak için tabanlığı ayakkabınızın içine koymak ve GMR App uygulamasını telefonunuza yüklemek yeterli. GMR App uygulaması sayesinde futbol performansınızı detaylı bir şekilde takip edebileceksiniz.

    adidas GMR iç tabanı her tür ayakkabının içine yerleştirilebiliyor. Tabana yerleştirilen çip sayesinde oyuncuların ayak hareketleri dijital oyunla eşleşiyor ve her hareketi oyuna yansıyor. Aynı zamanda oyuncuların sahadaki gerçek performansını takip etmelerini, becerilerini GMR uygulamasına yansıtıp analiz etmelerini ve arkadaşlarıyla paylaşmak için istatistiklerini senkronize etmelerini sağlıyor. Bu çip, sahada yapılanları takip edip EA Sports FIFA Mobile oyunuyla birleştirerek özel içeriklere erişebilmeye, Ultimate Team OVR’lerini yükseltmeye, liderlik panosundaki meydan okumalarda zafere ulaşmaya olanak tanıyor. Aynı zamanda oyuncuların EA SPORTS FIFA Mobile’da ödül kazanarak Ultimate Team performanslarını geliştirmelerini de sağlıyor.



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    adidas, Joao Felix ile iş birliği yaptı ve GMR’nin güncellenen yüzü Atletico Madrid’de forma giyen 21 yaşındaki Joao Felix oldu. Joao Felix, GMR kullanıcılarını gerçek hayattaki futbol performansını sanal ödüllere dönüştüren yeni bir meydan okuma olan “Prove It with GMR”a davet ediyor. Şut gücüne dayanan mücadelede GMR iç tabanını giyen oyuncuların, kaleye doğru sert bir şut çekmeden önce yaratıcı davranarak topla yeteneklerini de sergilemeleri gerekiyor.

    adidas GMR: Gerçek hayattaki futbol performansınızı dijitale taşıyan tabanlık
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    adidas GMR kutu içeriğinde neler var?

    • GMR Tabanlık

    Tüm futbol ayakkabılarına uygun bir şekilde tasarlanan sağ ve sol ayak için birer adet tabanlık.

    • Jacquard Çip

    Tabanlıktaki yuvaya yerleştirilen bu çip, tüm performans verilerinizi FIFA Mobile’a aktarmayı sağlıyor.

    • Simetri Çip

    Jacquard Çipin simetrisi olarak ağırlık dengesini korumak için yapılmıştır. GMR tabanlığın içine takılır.

    • Oyuncu Kartı

    Kutunun üstünde Paulo Dybala’nın oyuncu kartı yer alıyor.

    • USB Kablo

    Jacquard çipi şarj etmek için USB şarj kablosu.

    • GMR Kılavuz

    Türkçe kullanma kılavuzu.

    adidas GMR hakkında detaylı bilgi için ve satın almak için https://www.adidas.com.tr/tr/gmr adresini ziyaret edebilirsiniz. adidas GMR, adidas mağazalarında da satılıyor. FIFA Mobile’ı aşağıdaki bağlantılardan yükleyebilirsiniz.



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    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    5 saat önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    6 saat önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    7 saat önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    7 saat önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    10 saat önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    12 saat önce
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    JonVaynen (Jon Vaynen) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Genç olmak vardı ..
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    V4LKyR 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vay be, olaya bak.
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