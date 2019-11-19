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    Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Adobe Creative Cloud aboneliklerinde Kara Cuma indirimleri başladı

    Adobe Creative Cloud sitesindeki Tüm Uygulamalar seçeneğinde yüzde 40’a varan indirimler uygulanmaya başladı. İndirimler 29 Kasım tarihine kadar devam edecek.
    3 gün
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    Diğer Yazılım
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Adobe Creative Cloud aboneliklerinde Kara Cuma indirimleri başladı
    Tam Boyutta Gör

    Adobe üretkenlik uygulamalarına sürekli ihtiyaç duyan bir tasarımcıysanız Kara Cuma vesilesiyle önemli indirimlere sahip olabilirsiniz. Uzun bir süre olmasına karşın Adobe şimdiden Kara Cuma indirimlerine başladı. Aboneliklerde yüzde 40’a varan indirimler söz konusu.

    Fiyatlar en düşük seviyelerde

    Adobe’nin CC indirimleri daha çok Tüm Uygulamalar kategorisinde yapılmış. Adobe’nin tüm uygulamalarını kapsayan Tüm Uygulamalar kategorisinde yıllık bazlı aylık abonelik 159TL’ye düşmüş. Aydan aya ödeme ise 429TL olarak devam ediyor. Yıllık ödeme ise 1908TL olarak belirlenmiş. Bu paketlerde 100GB bulut depolama alanı veriliyor.

    Ayrıca Bkz. "Seul, çatı üzeri güneş enerji sistemleriyle ile 1 GW elektrik üretmeyi planlıyor"

    İşletme kategorisinde Tüm Uygulamalar aylık 266TL şeklinde indirim almış. Tek bir uygulama için ise 181TL aylık ödeme devam ediyor. Öğrenci-Öğretmen kategorisine ise yıllık bazlı aylık ödeme 85TL olarak belirlenmiş. Yıllık toplu ödeme ise 1272TL seviyesine düşmüş. Adobe’nin indirimleri 29 Kasım tarihine kadar devam edecek.



    https://www.adobe.com/tr/creativecloud/plans.html?red=a&red=a Yorum Yaz
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    alito 3 gün en beğenilen
    Şu canı sıkılınca aboneliği iptal edip para iadesi yapmayan firma değil mi bu?
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    V2 2 gün
    Adamların rakibi yok. Bilmiyorum başka firma varmi bu kadar tekel olmuş.



    Fiyatlara bak birde aylık fiyatlar Turkiyede alan var mı merak ediyorum.
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    Curimo 2 gün
    Tekel ve de ahlaksız bir firma, nefret ediyorum ama başka çaremiz yok maalesef!
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    mtanhu 3 gün
    1 yıldır bu fiyata kullanıyorum. Bu sektördekilerin eli mahkum adobe'un ürünlerini kullanmaya..Altın standartı bu firma koyuyor maalesef.
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    V4LKyR 3 gün
    Bu ürünlerle profesyonel iş yapan kişiler için para değil...
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    alito 3 gün en beğenilen
    Şu canı sıkılınca aboneliği iptal edip para iadesi yapmayan firma değil mi bu?
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
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