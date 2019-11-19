Adobe Creative Cloud aboneliklerinde Kara Cuma indirimleri başladı

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Adobe üretkenlik uygulamalarına sürekli ihtiyaç duyan bir tasarımcıysanız Kara Cuma vesilesiyle önemli indirimlere sahip olabilirsiniz. Uzun bir süre olmasına karşın Adobe şimdiden Kara Cuma indirimlerine başladı. Aboneliklerde yüzde 40’a varan indirimler söz konusu.

Fiyatlar en düşük seviyelerde

Adobe’nin CC indirimleri daha çok Tüm Uygulamalar kategorisinde yapılmış. Adobe’nin tüm uygulamalarını kapsayan Tüm Uygulamalar kategorisinde yıllık bazlı aylık abonelik 159TL’ye düşmüş. Aydan aya ödeme ise 429TL olarak devam ediyor. Yıllık ödeme ise 1908TL olarak belirlenmiş. Bu paketlerde 100GB bulut depolama alanı veriliyor.

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İşletme kategorisinde Tüm Uygulamalar aylık 266TL şeklinde indirim almış. Tek bir uygulama için ise 181TL aylık ödeme devam ediyor. Öğrenci-Öğretmen kategorisine ise yıllık bazlı aylık ödeme 85TL olarak belirlenmiş. Yıllık toplu ödeme ise 1272TL seviyesine düşmüş. Adobe’nin indirimleri 29 Kasım tarihine kadar devam edecek.

https://www.adobe.com/tr/creativecloud/plans.html?red=a&red=a