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    Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Adobe Flash desteği resmen sonlandırıldı

    Yazılım devi Adobe, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tüm Flash içeriklerini engelledi ve Flash Player da tarihin tozlu raflarındaki yerini almış oldu.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    11,8b
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    34
    Diğer Yazılım
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    36

    Adobe Flash desteği resmen sonlandırıldı
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    Adobe, 2020'nin son gününde, aradan geçen 24 yılın ardından Flash Player desteğini sona erdirdi. Uzun bir süredir Adobe Flash desteğini kademeli bir şekilde sonlandıran şirket, dün itibarıyla bu yazılımın fişini tamamen çekmiş oldu.

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    1 Ocak 2021'den itibaren, bu teknolojiye dayalı herhangi bir teknoloji, oynatıcı ve içerik kullanılamayacak. Çoğu kullanıcı için Adobe Flash'ın ortadan kaldırılması pek bir şey ifade etmeyecek. Zira güvenlik sorunları olan Flash teknolojisi uzunca bir süredir kullanılmıyordu. Geliştiriciler artık daha modern ve standartlaştırılmış çözümlere kaymış durumdalar.

    Adobe Flash desteği resmen sonlandırıldı
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    Microsoft yama hazırladı

    Şirket, yalnızca teknolojiyi desteklemeyi bırakmayacaklarını, aynı zamanda önceki sürümlerin tüm arşivlerini de sileceklerini, tüm Flash tabanlı içeriği kesinlikle engelleyeceklerini ve güncellemeleri yayınlamayı bırakacaklarını açıkladı. Adobe bu gelişme ile internet kullanıcılarını, eski teknolojileri kendi amaçları için kullanmak isteyen kötü niyetli kişilerden korumak konusunda ne denli kararlı olduğunu da göstermiş oldu.

    Tüm bunlara ek olarak kullanıcılar ise ilgili yazılımı bilgisayarlarından kaldırmaları konusunda bir süre bir süre bildirim alacaklar. Microsoft ise sıradaki güncellemelerden birinde, Adobe Flash'ı sistemlerden kaldıracak yeni bir güvenlik yaması hazırlamış durumda. Flash Player ilk olarak 1996'da ortaya çıkmış ve uzunca bir süre multimedya içerik üretmek ve oynatmak için kullanılmıştı.



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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    rCoder (Tufan T.) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Yürüyen Hoparlör
    Haklı falan çıktığı yok, içeriğini yönetemediği için ios'a yüklenmesine izin vermedi. Sadece güncel teknolojide çok gereği kalmadı, html5 ve js hemen hepsini karşılayabiliyor. Gereği kalsa yama ile kolayca düzeltilirdi.
    Haklı falan çıktığı yok, içeriğini yönetemediği için ios'a yüklenmesine izin vermedi. Sadece güncel teknolojide çok gereği kalmadı, html5 ve js hemen hepsini ka...
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    2 Yanıt Yanıtla +38
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    Yürüyen Hoparlör 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Steve Jobs haklı çıktı.
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    ti7800 (Eddie Morra) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) Karbon 12
    Flash Macromedia firmasınındı. MAcromedia firması, Fireworks gibi Adobe alternatif olacak resim video programları da üretiyordu. Adobe rakip istemediğinden. Macromediayı satın aldı. Flash'ta yanında geldi. Adobe bile uğraşmadı bununla yeterince. O kadar kötüydü bu flash. Sonra WEBGL, HTML5 çıkınca gereksiz oldu. Steve reiste optimizasyon özürlü bu uygulamanın üstüne son toprağı attı.
    Flash Macromedia firmasınındı. MAcromedia firması, Fireworks gibi Adobe alternatif olacak resim video programları da üretiyordu. Adobe rakip istemediğinden. Mac...
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    Yanıtla +12
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    os_lnx 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yahu benim anlamadığım flash player eklentisi kalkınca flash da mi kalkmış oluyor?



    Flash player eklentisi kalkınca flash dosyalarını oynatabilecek bir uygulama bir teknoloji halihazırda yokmu?
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    romedon (TR tr) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    O değilde ben a[color=#030303]rada kraloyun armorgames vs girip oynuyordum. Ne olacak onlara?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Sniper Shepard (Oğuzhan Karaer) 6 gün ( Mesaj Silindi ) romedon
    Hepsi html5 geçecek. Çöp olmaları imkansız. Hele Armor Games para basıyorken.
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    s_s64 (semih sütcü) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    İzamanda dedik evet flash player hantal bi uygulama ancak onu gelistirmek yerine html5 gibi yetersiz biseyi neden kullanmak zorunda kaliyoruz arkadas flash player plus olarak guncelle yada player 2 yap ne bileyim.acik varsa acigi kapat hantallik varsa onu duzelt flashin gomulmesi hic iyi bisey degil bu neye benziyor bi insanin damari tikali diye kalbini komple sokup yerine kalp pili takarak basari sagladigini dusunmek gibi bisey arkadas damari acacan damari...
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    Şekilsiniz ya (Anıl Feşel) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Ağlamıyorum gözüme morg bekçisi osman kaçtı
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    foreveriphone (erkan çelik) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Jobs 2010 da gereksiz demode dedi flash playere ve topa tutuldu dalga geçildi.Dandroiçiler az salvo yapmadı Apple kullanıcılarına.Adam harbiden dahiymiş lafta değil.
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    9unkarekoku 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Zamanında esalak diye bir site vardı galiba 2000 yılı falan sayfa yüklensin diye beklerken tanışmıştık bu zat-ı muhteremle ama sonra sonra gördük ki bilgisayarın anasını anlatıyordu, HTML5 vs çıktı da biraz nefes aldı. Bunun diğer kankası da galiba Java, onun da tarayıcılardaki kullanımı galiba baya düştü şimdi başka yerlerde hizmet ediyor. Ne diyelim, tekerleğin bulunduğu yerden çok çok uzaktayız zamanla her şey değişecek elbet buna ayak diremeye gerek yok ayak uydurabilirsek de ne ala.
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    muroooo19 (murat aksdjas) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Ah ah ne günlerimiz geçti. Ayda bir kendini guncelletirdi. Ah ah😞😞

    Ne işe yarardı acaba?
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    sniper23 (Enes Şahinler) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Hey gidi Macromedia Flash Player ve Shockwave tabi .Büyük anıları vardı ama İşlemci katili idi o yüzden gittiği iyi oldu.
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    StereoFap 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hayır yani tamam zamanında hepimiz oynadık, eğlendik ama bitti gitti. Medyada afedersiniz öyle bir şeyini çıkarıyorlar ki, sanırsın 7/24 adobeden tarayıcı oyunu oynuyorlar da adamlar sonlandırınca üzülüyorlar. Yıllardır yüzüne bakmayanlar şimdi çıkmış "aga beee, oldların gözü yaşı, eskiler" gibi saçma sapan triplere giriyor. Hah kapandı ne oldu, üzüldünüz mü? Yok. O eskiler içeriği çıkaranların yine umrunda değil. Zaten bu milletteki eskilere takıntı ne anlamadım gitti. Medyada bu "old" olayının abartılmasından gına geldi artık.
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    The Hollow 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu kaçıncı haber unuttum. Ha kaldıracak, ha hazırladı, ha güncelledi, ha kaldırdı böyle gidiyor. Paşa gibi duruyor, herhalde uzun bir süre de duracak gibi. İş M$'in keyfine kaldıysa ohoo.

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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) The Hollow
    Windows 10 kaç kullanıyorsunuz hocam? 20H2 ile kalkıyordu herhalde yanlış bilmiyorsam.
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    ti7800 (Eddie Morra) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) The Hollow
    Sen özellikle playeri indirip yuklemişsin. MS ile alakasız bu durum. Zaten 1 senedir tüm browserlarda kapalı geliyor flash desteği. Edge dahil.
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