Adobe Flash desteği resmen sonlandırıldı

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Adobe, 2020'nin son gününde, aradan geçen 24 yılın ardından Flash Player desteğini sona erdirdi. Uzun bir süredir Adobe Flash desteğini kademeli bir şekilde sonlandıran şirket, dün itibarıyla bu yazılımın fişini tamamen çekmiş oldu.

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1 Ocak 2021'den itibaren, bu teknolojiye dayalı herhangi bir teknoloji, oynatıcı ve içerik kullanılamayacak. Çoğu kullanıcı için Adobe Flash'ın ortadan kaldırılması pek bir şey ifade etmeyecek. Zira güvenlik sorunları olan Flash teknolojisi uzunca bir süredir kullanılmıyordu. Geliştiriciler artık daha modern ve standartlaştırılmış çözümlere kaymış durumdalar.

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Microsoft yama hazırladı

Şirket, yalnızca teknolojiyi desteklemeyi bırakmayacaklarını, aynı zamanda önceki sürümlerin tüm arşivlerini de sileceklerini, tüm Flash tabanlı içeriği kesinlikle engelleyeceklerini ve güncellemeleri yayınlamayı bırakacaklarını açıkladı. Adobe bu gelişme ile internet kullanıcılarını, eski teknolojileri kendi amaçları için kullanmak isteyen kötü niyetli kişilerden korumak konusunda ne denli kararlı olduğunu da göstermiş oldu.

Tüm bunlara ek olarak kullanıcılar ise ilgili yazılımı bilgisayarlarından kaldırmaları konusunda bir süre bir süre bildirim alacaklar. Microsoft ise sıradaki güncellemelerden birinde, Adobe Flash'ı sistemlerden kaldıracak yeni bir güvenlik yaması hazırlamış durumda. Flash Player ilk olarak 1996'da ortaya çıkmış ve uzunca bir süre multimedya içerik üretmek ve oynatmak için kullanılmıştı.

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