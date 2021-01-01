Adobe Flash desteği resmen sonlandırıldı

Adobe, 2020'nin son gününde, aradan geçen 24 yılın ardından Flash Player desteğini sona erdirdi. Uzun bir süredir Adobe Flash desteğini kademeli bir şekilde sonlandıran şirket, dün itibarıyla bu yazılımın fişini tamamen çekmiş oldu.İlginizi Çekebilir Trump emretti, Adobe, Venezuela'daki tüm kullanıcıların hesaplarını kapattı
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1 Ocak 2021'den itibaren, bu teknolojiye dayalı herhangi bir teknoloji, oynatıcı ve içerik kullanılamayacak. Çoğu kullanıcı için Adobe Flash'ın ortadan kaldırılması pek bir şey ifade etmeyecek. Zira güvenlik sorunları olan Flash teknolojisi uzunca bir süredir kullanılmıyordu. Geliştiriciler artık daha modern ve standartlaştırılmış çözümlere kaymış durumdalar.
Microsoft yama hazırladı
Şirket, yalnızca teknolojiyi desteklemeyi bırakmayacaklarını, aynı zamanda önceki sürümlerin tüm arşivlerini de sileceklerini, tüm Flash tabanlı içeriği kesinlikle engelleyeceklerini ve güncellemeleri yayınlamayı bırakacaklarını açıkladı. Adobe bu gelişme ile internet kullanıcılarını, eski teknolojileri kendi amaçları için kullanmak isteyen kötü niyetli kişilerden korumak konusunda ne denli kararlı olduğunu da göstermiş oldu.
Tüm bunlara ek olarak kullanıcılar ise ilgili yazılımı bilgisayarlarından kaldırmaları konusunda bir süre bir süre bildirim alacaklar. Microsoft ise sıradaki güncellemelerden birinde, Adobe Flash'ı sistemlerden kaldıracak yeni bir güvenlik yaması hazırlamış durumda. Flash Player ilk olarak 1996'da ortaya çıkmış ve uzunca bir süre multimedya içerik üretmek ve oynatmak için kullanılmıştı.
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Flash player eklentisi kalkınca flash dosyalarını oynatabilecek bir uygulama bir teknoloji halihazırda yokmu?
Ne işe yarardı acaba?
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