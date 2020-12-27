Samsung, kutusundan şarj aleti çıkmayan iPhone'la dalga geçtiği gönderiyi sildi

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Samsung geçtiğimiz aylarda, Apple ile dalga geçmiş ve kutusundan şarj aleti çıkmayan iPhone modellerine gönderme yaptığı bir Facebook gönderisi paylaşmıştı. Şirket Galaxy S21 serisinin çıkışına az bir süre kala bu gönderiyi kaldırdı.

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Samsung'dan geri adım

Bir süredir Samsung'un Galaxy S21 modelinin kutusuna şarj aletini dahil etmeyeceği konuşuluyordu. Yaşanan son gelişme ise adeta bu söylentileri doğrular nitelikte. Şirket, Apple'ı tiye aldığı bu gönderiyi iPhone 12 lansmanından bir gün önce yayınlamış ve şarj aletinin iPhone kutularına konulmamasına açık bir gönderme yapmıştı.

Buradaki bağlantıya tıklarsanız, Samsung'un Facebook sayfasından ilgili gönderinin kaldırıldığını görebilirsiniz. Sayfanın Google önbelleğine kayıtlı önceki halini görmek için ise buraya tıklamanız yeterli. Şarj aleti olmadan gelmesi kuvvetle muhtemel olan Galaxy S21 serisi 14 Ocak 2021 tarihinde tanıtılacak.

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