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    Samsung, kutusundan şarj aleti çıkmayan iPhone'la dalga geçtiği gönderiyi sildi

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, kutusundan şarj aleti çıkmayan iPhone ile dalga geçtiği Facebook gönderisini sildi. Bu gelişme S21 kutularından şarj aleti çıkmayacağı anlamına gelebilir.
    4 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
    1,9b
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung, kutusundan şarj aleti çıkmayan iPhone'la dalga geçtiği gönderiyi sildi
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    Samsung geçtiğimiz aylarda, Apple ile dalga geçmiş ve kutusundan şarj aleti çıkmayan iPhone modellerine gönderme yaptığı bir Facebook gönderisi paylaşmıştı. Şirket Galaxy S21 serisinin çıkışına az bir süre kala bu gönderiyi kaldırdı.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S21 serisinin Avrupa fiyatları ortaya çıktı"

    Samsung'dan geri adım

    Bir süredir Samsung'un Galaxy S21 modelinin kutusuna şarj aletini dahil etmeyeceği konuşuluyordu. Yaşanan son gelişme ise adeta bu söylentileri doğrular nitelikte. Şirket, Apple'ı tiye aldığı bu gönderiyi iPhone 12 lansmanından bir gün önce yayınlamış ve şarj aletinin iPhone kutularına konulmamasına açık bir gönderme yapmıştı.

    Buradaki bağlantıya tıklarsanız, Samsung'un Facebook sayfasından ilgili gönderinin kaldırıldığını görebilirsiniz. Sayfanın Google önbelleğine kayıtlı önceki halini görmek için ise buraya tıklamanız yeterli. Şarj aleti olmadan gelmesi kuvvetle muhtemel olan Galaxy S21 serisi 14 Ocak 2021 tarihinde tanıtılacak.



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    4 saat önce
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    by__metallica (SATX ) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    iPhone 13 te şarj aletini geri getiriyormuş. Samsung şok
    Yanıtla +35
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    mert1907 (Mert Karakoç) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vay arkadaş koskoca teknoloji dünyası Apple'ın eline bakar olmuş.
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu markanın fanları da böyle genelde.
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Esxici (Mehmet Zülküf) 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Zamanında çentik, batarya ve kulaklık girişi ile ilgili olan reklamları da silmişti.
    Yanıtla +1
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    Onurmsq (--- ----) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Samsung'un sildigi videolar

    1- kulaklık girişi olmaması nedeniyle Apple ile dalga geçmiş sonra gönderiyi silmişti. Note 7yi çıkarırken "bizim kulaklık girişimiz var"

    2- Çentik ile dalga geçmiş ve kendisi de çentikli tasarıma geçerek gönderiyi silmişti. Note 8 Reklam filminin sonunda iPhone X kuyruğunda bekleyen gencin saç şeklini iPhone X çentiği şeklinde kestirdiği dikkat çekiyor.

    3- note 10 paslanmaz çelik kullandık dedi sonra gönderiyi silerek alüminyum kullandığını belirtti.

    4- şimdi kutudan şarj aleti çıkmayınca Apple ile h dalga geçip h gönderiyi siliyor.

    Samsung yüzsüzsün.
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    drjacob (... ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple yapınca dalga geçiyorlar sonra da geri atım atıyorlar.
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    saint42 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    merak ettiğim konu şu ben sattığım tüm telefonları şarj aleti ve kablolarıyla birlikte veriyorum eeee ne anladım ben bu işten yine gidip kablo ve şarj aleti alacağım.
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kutudan şarj aleti çıkmayan hiçbir telefonu almayacağım. Bu saçmalığa derhal son verilsin.

    Eğer gerçekten doğayı korumak istiyorlarsa dayanıklı tüketim malzemeleri üretsinler. Her yıl piyasaya yeni telefon sürerek doğayı koruyacağız diye şarj aletini çıkarmaları tıpkı şişe kapağını geri dönüşüm diye toplayıp şişenin sadece kapağı doğayı kirletiyor geri kalanının zararı yokmuş gibi algı yapılmasına benziyor.

    Sadece şarj aleti mi doğayı kirletiyormuş ki kutudan çıkarılınca herşey güllük gülistanlık mı olacak şimdi?

    Madem bu kadar düşünüyorsunuz o zaman dediğimi yapın 2-3 senede bir yeni telefon modeli sürün piyasaya insanların elindeki cihazları daha uzun süre kullanabilmelerini sağlayın.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tükürdüğünü yalamak deyimi burdan geliyor :D
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    ERIKCI (Arap Saçı) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
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    10ur 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Daha önce de aynısını yapmıştı; iPhonelarda kulaklık girişi kaldırılınca reklamla dalga geçmiş sonra aradan zaman geçince sessizce reklamı silip kendi cihazında da kulaklık girişini kaldırmıştı. Bu kadar her departmanın birbirinden kopuk tükürdüğünü yalayan olunur herhalde. Apple en azından net böyle şuursuz değil 😄
    SAMSUNG QUIETLY REMOVES ADS MOCKING APPLE FOR REMOVING HEADPHONE JACK AFTER IT DOES THE SAME FOR GALAXY NOTE 10
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    joven 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dev markaların didişmeleri ne hallere sokuyor ne durumlara düşürüyor isimleri markaları birer dev yalnız yaptıkları eylemler hareketler bir okadar aptalça
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    mert1907 (Mert Karakoç) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vay arkadaş koskoca teknoloji dünyası Apple'ın eline bakar olmuş.
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    samsung, iPhone ve
    3 etiket daha şarj aleti galaxy s21 Mobil Teknolojiler
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