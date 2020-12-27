Samsung, kutusundan şarj aleti çıkmayan iPhone'la dalga geçtiği gönderiyi sildi

Samsung geçtiğimiz aylarda, Apple ile dalga geçmiş ve kutusundan şarj aleti çıkmayan iPhone modellerine gönderme yaptığı bir Facebook gönderisi paylaşmıştı. Şirket Galaxy S21 serisinin çıkışına az bir süre kala bu gönderiyi kaldırdı.
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Samsung'dan geri adım
Bir süredir Samsung'un Galaxy S21 modelinin kutusuna şarj aletini dahil etmeyeceği konuşuluyordu. Yaşanan son gelişme ise adeta bu söylentileri doğrular nitelikte. Şirket, Apple'ı tiye aldığı bu gönderiyi iPhone 12 lansmanından bir gün önce yayınlamış ve şarj aletinin iPhone kutularına konulmamasına açık bir gönderme yapmıştı.
Buradaki bağlantıya tıklarsanız, Samsung'un Facebook sayfasından ilgili gönderinin kaldırıldığını görebilirsiniz. Sayfanın Google önbelleğine kayıtlı önceki halini görmek için ise buraya tıklamanız yeterli. Şarj aleti olmadan gelmesi kuvvetle muhtemel olan Galaxy S21 serisi 14 Ocak 2021 tarihinde tanıtılacak.
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1- kulaklık girişi olmaması nedeniyle Apple ile dalga geçmiş sonra gönderiyi silmişti. Note 7yi çıkarırken "bizim kulaklık girişimiz var"
2- Çentik ile dalga geçmiş ve kendisi de çentikli tasarıma geçerek gönderiyi silmişti. Note 8 Reklam filminin sonunda iPhone X kuyruğunda bekleyen gencin saç şeklini iPhone X çentiği şeklinde kestirdiği dikkat çekiyor.
3- note 10 paslanmaz çelik kullandık dedi sonra gönderiyi silerek alüminyum kullandığını belirtti.
4- şimdi kutudan şarj aleti çıkmayınca Apple ile h dalga geçip h gönderiyi siliyor.
Samsung yüzsüzsün.
Eğer gerçekten doğayı korumak istiyorlarsa dayanıklı tüketim malzemeleri üretsinler. Her yıl piyasaya yeni telefon sürerek doğayı koruyacağız diye şarj aletini çıkarmaları tıpkı şişe kapağını geri dönüşüm diye toplayıp şişenin sadece kapağı doğayı kirletiyor geri kalanının zararı yokmuş gibi algı yapılmasına benziyor.
Sadece şarj aleti mi doğayı kirletiyormuş ki kutudan çıkarılınca herşey güllük gülistanlık mı olacak şimdi?
Madem bu kadar düşünüyorsunuz o zaman dediğimi yapın 2-3 senede bir yeni telefon modeli sürün piyasaya insanların elindeki cihazları daha uzun süre kullanabilmelerini sağlayın.
SAMSUNG QUIETLY REMOVES ADS MOCKING APPLE FOR REMOVING HEADPHONE JACK AFTER IT DOES THE SAME FOR GALAXY NOTE 10
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