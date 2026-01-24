Apple, App Store'daki reklam sayısını artırıyor

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple, Mart ayından itibaren App Store'da reklam gösterimlerini artıracağını duyurdu. Şirketin reklam destek sayfasında paylaşılan bilgilere göre, arama sonuçlarında daha fazla reklam yer alacak ve bu yeni uygulama 3 Mart Salı günü başlayacak.

Apple, geliştiricilere gönderdiği e-postada, App Store'daki indirmelerin yaklaşık yüzde 65'inin doğrudan arama sonrasında gerçekleştiğini belirterek, reklam verenlere daha fazla görünürlük sağlamayı hedeflediğini ifade etti. Bugüne kadar ilgili uygulama reklamları arama sonuçlarının en üstünde yer alıyordu; yeni dönemde ise reklamlar sonuçların daha alt kısımlarında da gösterilecek.

Hizmet gelirlerinde reklamın payı artıyor

App Store, Apple'ın "hizmetler" olarak adlandırdığı iş kolunun önemli bir bölümünü oluşturuyor. Şirket, uygulama indirmeleri ve uygulama içi satın alımlardan gelir elde ederken, aynı zamanda reklam alanları satarak kazancını artırıyor.

Tam Boyutta Gör Apple, 2022 yılında Today (Bugün) sekmesine reklam eklemiş, 2025'te ise Apple Haritalar'a reklam getirmeyi planladığı iddiaları gündeme gelmişti. Nisan 2025'te reklam işini Apple Search Ads yerine "Apple Ads" olarak yeniden markalandırması da bu genişleme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

