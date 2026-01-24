Apple, App Store'daki reklam sayısını artırıyor

Apple, geliştiricilere gönderdiği e-postada, App Store'daki indirmelerin yaklaşık yüzde 65'inin doğrudan arama sonrasında gerçekleştiğini belirterek, reklam verenlere daha fazla görünürlük sağlamayı hedeflediğini ifade etti. Bugüne kadar ilgili uygulama reklamları arama sonuçlarının en üstünde yer alıyordu; yeni dönemde ise reklamlar sonuçların daha alt kısımlarında da gösterilecek.
Hizmet gelirlerinde reklamın payı artıyor
App Store, Apple'ın "hizmetler" olarak adlandırdığı iş kolunun önemli bir bölümünü oluşturuyor. Şirket, uygulama indirmeleri ve uygulama içi satın alımlardan gelir elde ederken, aynı zamanda reklam alanları satarak kazancını artırıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: