Adobe "Gala" Flash Player, Mac OS X'e GPU hızlandırma desteği getiriyor

Apple tepe yöneticisi Steve Jobs'un "ölen bir teknoloji" olarak tanımladığı ve hemen her fırsatta olumsuz görüş beyan ettiği Adobe Flash teknolojisi, gelişmiş özelliklerle Mac IS X kullanıcılarına geliyor. Adobe yaptığı açıklama ile Gala kod adını taşıyan, beta aşamasına yakın yeni bir Flash Player ön izlemesini kullanıma sundu. GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan yeni sürüm, Mac OS X 10.6.3 kullanıcılarını hedef alıyor.
Flash Player 10.1'i teme alan Gala, GeForce 9400M, GeForce 320M ve GeForce GT 330M ile çalışıyor. Uyumlu GPU'lar ile H.264 videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunarak, merkezli işlem biriminin daha az meşgul olmasını sağlayan teknoloji, yüksek tanımlı videoların akıcı bir şekilde oynatılabilesime de olanak tanıyor. Geliştirme çalışmaları süren Adobe Gala'nın ne zaman çıkacağı ise henüz bilinmiyor.
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Ayrıca adobe sabırlı olmak zorunda çünkü telefonu apple ele geçirdi motoroladan, tabletide geçirecek zaten mp3 piyasası hep ellerindeydi şimdide macler inanılmaz şekilde revaçta. Facebook ve youtube html5'e geçmek için hazırlık yapıyorlar youtubeta ztn birçok video html5 oldu şimdi tam ekranda oynatma için çalışmalar düzenliyorlar facebookta ise sorunlar aşılıyor iphone ile bazı yeni videolara girebiliyorum artık fakat oynatmıyor daha eskilerine tıkladığımda direk sorry diye giriyodu iphone cümleye. Yani adam olmak zorunda yoksa flash gibi taht ellerinden en büyük siteler tarafından uçurulacak.