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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Adobe "Gala" Flash Player, Mac OS X'e GPU hızlandırma desteği getiriyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,8b
1
10
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple tepe yöneticisi Steve Jobs'un "ölen bir teknoloji" olarak tanımladığı ve hemen her fırsatta olumsuz görüş beyan ettiği Adobe Flash teknolojisi, gelişmiş özelliklerle Mac IS X kullanıcılarına geliyor. Adobe yaptığı açıklama ile Gala kod adını taşıyan, beta aşamasına yakın yeni bir Flash Player ön izlemesini kullanıma sundu. GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan yeni sürüm, Mac OS X 10.6.3 kullanıcılarını hedef alıyor.

Flash Player 10.1'i teme alan Gala, GeForce 9400M, GeForce 320M ve GeForce GT 330M ile çalışıyor. Uyumlu GPU'lar ile H.264 videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunarak, merkezli işlem biriminin daha az meşgul olmasını sağlayan teknoloji, yüksek tanımlı videoların akıcı bir şekilde oynatılabilesime de olanak tanıyor. Geliştirme çalışmaları süren Adobe Gala'nın ne zaman çıkacağı ise henüz bilinmiyor.


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DH Misafiri 9 yıl
Mac işletimi harikadır
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SerhanUygur 9 yıl
Anlamadığım şey, Steve, Flash 'ı öldürmek mi istiyor? Acaba kendilerinin yerine koyacak başka bir set'i mi var? Yoksa ver desteği gitsin, zaten kullanılıyor heryerde... tüketicileri neden zorda bırakıyorsun ki.
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Xantiave 9 yıl
Evet kardes 64 bit Windowslara Flash Desteği yok Çok Büyük Eksik
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losthell 9 yıl
64 bit macosx snow leopard içinde 64bit yok arkadaşlar. Bu donanımsal hızlandırma, sağolsun apple sayesinde gelecek. 8mbit net var 1080p fragmanları izlerken youtubetan mac can çekişiyor. Donanımsal hızlandırma ile %10-20 arasında değişir.

Ayrıca adobe sabırlı olmak zorunda çünkü telefonu apple ele geçirdi motoroladan, tabletide geçirecek zaten mp3 piyasası hep ellerindeydi şimdide macler inanılmaz şekilde revaçta. Facebook ve youtube html5'e geçmek için hazırlık yapıyorlar youtubeta ztn birçok video html5 oldu şimdi tam ekranda oynatma için çalışmalar düzenliyorlar facebookta ise sorunlar aşılıyor iphone ile bazı yeni videolara girebiliyorum artık fakat oynatmıyor daha eskilerine tıkladığımda direk sorry diye giriyodu iphone cümleye. Yani adam olmak zorunda yoksa flash gibi taht ellerinden en büyük siteler tarafından uçurulacak.
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HoLY.oNE 9 yıl
Yanlıs anlamadım deil mi 64 bit w7 de flash yok mu şimdi
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Tolgá 9 yıl
ilk önce 64 bit flas gelsinde..2010 da daha 64bit flash yok
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swrty 9 yıl
mac mac mac yeter windowsa adam gib ibişeyler istiyoruz örnek olarak 64 bit falsh destei mac bekler..ama nerde flash..!!!!
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