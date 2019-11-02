Adobe, iOS cihazlara 17 bin yazı tipi getiriyor

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Adobe'nin Creative Cloud uygulaması bugün iOS ve iPadOS'a binlerce yeni yazı tipi getiriyor. Kullanıcıların 1.300 ücretsiz fonta erişebileceği açıklanırken, Creative Cloud abonelerinin ise 17 bin fontun tümünü kullanabilecekleri belirtildi.

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Kişisel ve ticari kullanıma uygun

Önceden, iOS aygıtlara özel bir yazı tipi yüklemek yorucu ve çok adımlı bir işlemdi. Yazı tipleri, özel yazı tipi API'lerini destekleyen iOS 13.1 ve iPadOS 13.1 uygulamalarında kullanılabilecek ve kullanıcılar yazı tiplerini adlarına veya türlerine göre arayarak kolayca seçim yapabilecekler.

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Tüm Creative Cloud fontlarının kişisel veya ticari kullanıma uygun olacağını da belirtelim. Koleksiyon, geçen yıl Adobe Fonts olarak yeniden adlandırılan Typekit yazı tiplerini de içeriyor. Eğer projeleriniz için yazı tipi aramak zorunda kalıyorsanız, bu gelişme işlerinizi daha da kolay bir hale getirecek diyebiliriz.

https://www.theverge.com/2019/11/1/20943561/apple-iphone-ios-ipados-adobe-fonts-creative-cloud-typekit