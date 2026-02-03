Giriş
    Adobe, 30 yıllık programını sonlandırıyor

    Adobe, Adobe Animate'i piyasadan çekiyor. Şirket, kullanıcıların ihtiyaçlarını daha iyi karşılayan yeni platformların ortaya çıkmasını gerekçe göstererek yazılımın sonlandırılacağını belirtiyor.

    Adobe Animate programı sonlandırılıyor Tam Boyutta Gör
    Adobe, 1996 yılından beri FutureSplash Animator, Macromedia Flash ve Adobe Flash Professional gibi çeşitli isimler altında piyasada bulunan en eski 2D animasyon programlarından biri olan Adobe Animate'i sonlandırıyor. Şirket, yazılımın kullanım ömrünün sona erdiğini duyurdu ve kullanıcılara e-posta yoluyla bildirimde bulundu.

    Adobe Animate, 1 Mart 2026'da sonlandırılıyor

    Yeni kullanıcılar, 1 Mart 2026 tarihinden itibaren Adobe Animate'i satın alıp indiremeyecek. Mevcut kullanıcılar Animate'i kullanmaya devam edebilecek ve 1 Mart 2027 tarihine kadar teknik destek ve içerik indirme olanağına sahip olacak. Kurumsal kullanıcılar ise daha fazla zamana sahip olacak; Animate iş akışlarını sonlandırmak, içerik indirmek ve teknik destek almak için 1 Mart 2029 tarihine kadar süreleri var. Şirket, destek sona erdikten sonra kullanıcıların Animate dosyalarına ve proje verilerine erişimlerini kaybedecekleri konusunda uyarıda bulundu.

    Destek süresi sona ermeden önce Animate FLA ve XFL dosyalarının SWF, SVG ve MP4 dahil olmak üzere diğer formatlara dışa aktarılması öneriliyor.

    Hâlâ kullanılıyor

    Adobe, Creative Cloud Pro planındaki kullanıcıların Animate işlevlerinin bazı kısımlarının yerine Adobe After Effects veya Adobe Express gibi başka uygulamaları kullanabileceklerini söylese de, Animate'i hâlâ kullanan birçok kullanıcı var. Örneğin; Kısa animasyon dizisi Chikn Nuggit'in yaratıcıları, diziyi yapmak için Adobe Animate kullandıklarını paylaştı ve bu kararın sektördeki sayısız işi yok etmekle kalmayıp, geçmişteki birçok eseri de kayıp medya haline getireceğini belirtti. Salad Fingers'ın yaratıcısı David Firth de aynı fikirde.

    Animate, 1996 yılında FutureWave Software tarafından geliştirilmiş bir 2D animasyon programı. Aynı yıl Macromedia tarafından satın alınıyor ve Macromedia Flash olarak adlandırılıyor. 2005 yılında Adobe, Macromedia'yı satın alıyor ve Adobe Flash Professional olarak adlandırmaya başlıyor. Adobe'nin Flash'tan HTML5'e geçmeye başladığı 2015 yılında Adobe Animate olarak isimlendiriliyor.

    Kaynakça https://helpx.adobe.com/tr/animate/kb/end-of-life.html https://www.neowin.net/news/adobe-animate-30-year-old-animation-software-shuts-down-angers-customers/
