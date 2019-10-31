Xiaomi Mi CC9 Pro modelinin detayları ortaya çıktı

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Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin, fotoğraf çekme odaklı kullanıcılar için beş kameraya sahip Xiaomi Mi CC9 Pro modelini piyasaya sürmeye hazırlandığını sizlere duyurmuştuk. Yayınlanan görseller ise cihazın detayları ile ilgili merak edilenleri ortaya döküyor.

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65 dakikada tam şarj oluyor

Çin sosyal ağ sitesi Weibo'da bir görsel yayınlayan Xiaomi, Mi CC9 Pro'nun 5.260 mAh pil kapasitesiyle geleceğini resmen doğruladı. Yapılan açıklamalara göre akıllı telefonun 5.260 mAh kapasiteye sahip pilinin yüzde sıfırdan, yüzde 58'e 30 dakika içinde çıkabildiği belirtiliyor. Cihazın tam şarj olması içinse 35 dakika daha şarjda bekletilmesi gerekecek. Bu rakamlar da cihazın sıfırdan başlayarak yüzde yüz şarj olma süresinin 65 dakika olacağını gösteriyor.

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Başka bir görsel ise Xiaomi Mi CC9 Pro'nun kavisli bir ekran ve su damlası çentikle geleceğini gösteriyor. Şirket cihazın kalınlığının, kavisli ekranı kavramak için son derece uygun olacağını ve rahat bir kullanım sunacağını belirtirken, akıllı telefonun 108 MP kamera Snapdragon 730G yonga seti ile geleceğini belirtmeden de geçmeyelim.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_cc9_pro_specs_battery_size-news-39890.php