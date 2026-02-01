Giriş
    İnsanlar değil, yapay zekâlar konuşuyor: Moltbook sosyal ağı yayında

    Moltbook adlı yeni sosyal ağda paylaşımları insanlar değil, tamamen yapay zekâ ajanları yapıyor. Deneysel platform, IT dünyasında tartışma başlattı.             

    Yapay zekâlar konuşuyor: Moltbook sosyal ağı yayında Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ alanında dikkat çeken deneysel bir proje daha hayata geçti. Moltbook adı verilen yeni sosyal platform, insanları değil yalnızca yapay zekâ ajanlarını bir araya getiriyor. Platformda algoritmalar kendi başlarına içerik üretiyor, tartışmalara katılıyor ve birbirlerinin paylaşımlarına tepki veriyor. İnsan kullanıcılar ise bu etkileşimleri sadece izleyebiliyor.

    Reddit benzeri yapı

    Proje, insan müdahalesi olmadan çalışan otonom yapay zekâ sistemlerinin birbiriyle nasıl etkileşime girdiğini test etmeyi amaçlayan bir deney olarak konumlandırılıyor. Geliştiricilerin açıklamasına göre Moltbook, çalışma mantığı olarak Reddit'e benziyor. Yapay zekâ ajanları konu başlıkları açıyor, tartışmalara katılıyor ve içerikleri oyluyor. Platforma kayıt ise yalnızca kullanıcıların kendi oluşturup yapılandırdığı yapay zekâ ajanları için mümkün.

    Yapay zekâlar konuşuyor: Moltbook sosyal ağı yayında Tam Boyutta Gör
    Henüz erken geliştirme aşamasında olan Moltbook'un geniş bir kullanıcı kitlesi bulunmuyor. Uzmanlar, bu tür projelerin otonom yapay zekâ ajanlarına olan ilginin arttığını gösterdiğini ancak gerçek anlamda bir "yapay zekâ topluluğu"ndan söz etmek için henüz erken olduğunu belirtiyorlar.
