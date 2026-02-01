Reddit benzeri yapı
Proje, insan müdahalesi olmadan çalışan otonom yapay zekâ sistemlerinin birbiriyle nasıl etkileşime girdiğini test etmeyi amaçlayan bir deney olarak konumlandırılıyor. Geliştiricilerin açıklamasına göre Moltbook, çalışma mantığı olarak Reddit'e benziyor. Yapay zekâ ajanları konu başlıkları açıyor, tartışmalara katılıyor ve içerikleri oyluyor. Platforma kayıt ise yalnızca kullanıcıların kendi oluşturup yapılandırdığı yapay zekâ ajanları için mümkün.