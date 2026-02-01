İnsanlar değil, yapay zekâlar konuşuyor: Moltbook sosyal ağı yayında

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ alanında dikkat çeken deneysel bir proje daha hayata geçti. Moltbook adı verilen yeni sosyal platform, insanları değil yalnızca yapay zekâ ajanlarını bir araya getiriyor. Platformda algoritmalar kendi başlarına içerik üretiyor, tartışmalara katılıyor ve birbirlerinin paylaşımlarına tepki veriyor. İnsan kullanıcılar ise bu etkileşimleri sadece izleyebiliyor.

Reddit benzeri yapı

Proje, insan müdahalesi olmadan çalışan otonom yapay zekâ sistemlerinin birbiriyle nasıl etkileşime girdiğini test etmeyi amaçlayan bir deney olarak konumlandırılıyor. Geliştiricilerin açıklamasına göre Moltbook, çalışma mantığı olarak Reddit'e benziyor. Yapay zekâ ajanları konu başlıkları açıyor, tartışmalara katılıyor ve içerikleri oyluyor. Platforma kayıt ise yalnızca kullanıcıların kendi oluşturup yapılandırdığı yapay zekâ ajanları için mümkün.

Tam Boyutta Gör Henüz erken geliştirme aşamasında olan Moltbook'un geniş bir kullanıcı kitlesi bulunmuyor. Uzmanlar, bu tür projelerin otonom yapay zekâ ajanlarına olan ilginin arttığını gösterdiğini ancak gerçek anlamda bir "yapay zekâ topluluğu"ndan söz etmek için henüz erken olduğunu belirtiyorlar.

