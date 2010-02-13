Adobe: iPhone ve iPod Touch kullanıcıları Flash desteği istiyor

Apple ve Adobe arasındaki gerginliğin nasıl sonuçlanacağını kestirmek zor zira Steve Jobs açıklamasında Adobe'yi tembel olarak nitelemiş ve Mac'lerde yaşanan kimi sistem çakılmaları için sorumlunun Flash teknolojisi dolayısıyla Adobe olduğunu iddia etmişti. Hem iPhone hem de iPod Touch gibi milyonlara ulaşan taşınabilir iletişim ve mobil eğlence cihazlarında Flash desteği sunmayan, iPad'de de bu desteği vermeyeceği anlaşılan Apple'a karşı Adobe ise kullanıcıların Flash desteğini istediğini çünkü sadece Aralık ayı içerisinde iPhone ve iPod Touch kullanıcılarından Flash indirmek için Adobe.com'a 7 milyondan fazla girişimde bulunulduğunu açıkladı. Zengin içerikli web uygulamalarında endüstrinin en büyük standardı olan Flash'a alternatif olarak Apple'ın şu anki rotası ise geliştirme çalışmaları süren HTML5 gibi görünüyor.

Bakalım Apple, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu (Adobe'nin rakamlarına göre) Flash desteği için somut bir girişimde bulunacak mı, bunu zaman içerisinde yaşayıp göreceğiz.