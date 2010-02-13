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Adobe: iPhone ve iPod Touch kullanıcıları Flash desteği istiyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
20,5b
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30
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple ve Adobe arasındaki gerginliğin nasıl sonuçlanacağını kestirmek zor zira Steve Jobs açıklamasında Adobe'yi tembel olarak nitelemiş ve Mac'lerde yaşanan kimi sistem çakılmaları için sorumlunun Flash teknolojisi dolayısıyla Adobe olduğunu iddia etmişti. Hem iPhone hem de iPod Touch gibi milyonlara ulaşan taşınabilir iletişim ve mobil eğlence cihazlarında Flash desteği sunmayan, iPad'de de bu desteği vermeyeceği anlaşılan Apple'a karşı Adobe ise kullanıcıların Flash desteğini istediğini çünkü sadece Aralık ayı içerisinde iPhone ve iPod Touch kullanıcılarından Flash indirmek için Adobe.com'a 7 milyondan fazla girişimde bulunulduğunu açıkladı. Zengin içerikli web uygulamalarında endüstrinin en büyük standardı olan Flash'a alternatif olarak Apple'ın şu anki rotası ise geliştirme çalışmaları süren HTML5 gibi görünüyor.

Bakalım Apple, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu (Adobe'nin rakamlarına göre) Flash desteği için somut bir girişimde bulunacak mı, bunu zaman içerisinde yaşayıp göreceğiz.


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lvlono 9 yıl
Adobe, flash, macromedia, dreamweaver vs. bence internet uygulamaları konusunda Adobe kendine bir yer yapmış ve gün geçtikçe farklı ihtiyaçlar için daha fazla yazılım geliştiriyor. O anlamda istemeyen flash tan video seyretmeyebilir.Ama kim kaybeder dersiniz?Adobe kendisi diyor 7 milyon mail aldık diye.Bu konuda kimse Adobe'nin pozisyonunu bozamaz...
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gerbay 9 yıl
ben Adobe un yerinde olsam Apple ın hiç bir ürünü için flash mlash çıkarmam.. adamlar sana haksız yere laf geçirip duracak, sen de adamlar daha fazla para kazansın diye onlara destek vereceksin.. olur mu öyle nankörlük.. ben olsam Apple a ambrago uygularım..
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DSGNRY 9 yıl

gerbay

ben Adobe un yerinde olsam Apple ın hiç bir ürünü için flash mlash çıkarmam.. adamlar sana haksız yere laf geçirip duracak, sen de adamlar daha fazla para kazansın diye onlara destek vereceksin.. olur mu öyle nankörlük.. ben olsam Apple a ambrago uygularım..


o sıkar biraz
adobe u başka bir firma bu kadar ezecek ve adobe böyle sessiz kalacak? kim kime muhtaç dersin
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veleciraptor 9 yıl
Flash pil ömründen hakikaten iyi yiyor. Dizüstünden bile 720p youtube izlerken işlemci hemen yukarılara fırlıyor. Steve Jobs'un dediği gibi Adobe biraz daha optimizasyonla uğraşsın.
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sotoxs 9 yıl
flash sunumlar videolar oyunlar güzel olurdu iphone da tüh.
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Guest-F93BE544A 9 yıl
Geçen telefonumda Face'ye giren arkadaş niye açılmıyor videolar dedi, Flashplayer yok dedim lan dur indireyim hemen dedi

Kendim için değil, şu cahiller için gelsin istiyorum...Bu zamana kadar lazım olmadı, bana olmazda...
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OverClocK1ng 9 yıl
5800 neee iPhone ne. O 5800 e düzgün bir kapasitif ekran koysalardı hadi bir nebze.
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Erasmus78 9 yıl
iPhone'da Flash'ı aradigim tek yer Facebook.
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@nano@ 9 yıl
5800 alın kurtulun flashın kralı var benim bilgisayardan daha hızlı video yükleyor takılma yok bide video yarıda iken yüklenmiş oluyor
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marikanwap 9 yıl

@nano@

5800 alın kurtulun flashın kralı var benim bilgisayardan daha hızlı video yükleyor takılma yok bide video yarıda iken yüklenmiş oluyor

Ne alaka? Flash destekleyen bir telefon alcak olsam bile alacağım son cihaz olurdu 5800
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..Knight.. 9 yıl
ishtml5readyyet.com/...

Burada verilen bilgi doğruysa HTML5'i beklemek zor olacak.


Flash desteği bence de gerekli.
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DSGNRY 9 yıl

..Knight..

ishtml5readyyet.com/...

Burada verilen bilgi doğruysa HTML5'i beklemek zor olacak.


Flash desteği bence de gerekli.

11 küsür yıl bekleyeceksek, öteki taraftan garanti alalım bari tövbe tövbe şaka mı bu
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Towarscke 9 yıl
Flash yuklemek icin firmware guncellemesi de yuklemek zorunda kalacak. hatta bence Apple bunu cikaracagi yeni version bilmem kacinci jenerasyon iphone ve aytac'a getirecek.. ama tahminimce aytac arkadasimizin konuyla alakasi olmayacak..
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j0ffline 9 yıl
Facebook'a girince video izlemek istediğimde, iPhone şuanda bu video türünü desteklemiyor.Ama üzerinde çalışıyoruz gibi bi uyarı veriyor. Bence illaki gelicek flash desteği.
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DSGNRY 9 yıl

WarriorAngel

Facebook'a girince video izlemek istediğimde, iPhone şuanda bu video türünü desteklemiyor.Ama üzerinde çalışıyoruz gibi bi uyarı veriyor. Bence illaki gelicek flash desteği.


başka bir çözüm bulurlar belki de, öyle ya da böyle flash mı olur başka bir yol mu olur bilemem ama, bir çözüm şart.
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