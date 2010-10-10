Aerocool'un yeni oyuncu kasası RS-9 Devil Red Avrupa'da satışa sunuluyor

Kasa üreticisi Aerocool, oyuncular için hazırladığı RS-9 Devil Red modelini Avrupa'da satışa sunuyor. PGS-R serisi altında hazırlanan mid-tower formundaki yeni kasa, 443 x 200 x 476 mm boyutlarında olup, yapısında 0.6mm kalınlığında Çelik kullanılıyor. Dış tasarımında Siyah, iç tasarımında ise Kırmızının hakim olduğu çift renkli yeni kasa, 9 adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. 3.5-inç sürücüler için titreşim önleyici adaöptörlere sahip olan kasa, dahili donanımlar için alet gerektirmeyen hızlı kurulum özelliğine de sahip.

Üst kısma yerleştirilen Giriş-Çıkış bölmesinde eSATA, USB 2.0 ve ses konnektörlerine yer verilen RS-9 Devil Red, Kırmızı renli arka aydınlatmaya sahip fan kontrolcüsü ile geliyor. Yan çerçevesinde şeffaf pencereli olan kasa, su soğutma sistemleriyle kullanım için hortum deliklerine de sahip. Biri önde diğeri ise arkada olmak üzere 1500 devir/dakika hızında çalışan, Kırmızı LED'li iki adet 120mm fanla serintilen Aerocool RS-9 Devil Red, Avrupa'da 68 Avro seviyesindeki son kullanıcı satış fiyatıyla alınabiliyor.