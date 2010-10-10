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Aerocool'un yeni oyuncu kasası RS-9 Devil Red Avrupa'da satışa sunuluyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,7b
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18
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Aerocool'un yeni oyuncu kasası RS-9 Devil Red Avrupa'da satışa sunuluyor
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Kasa üreticisi Aerocool, oyuncular için hazırladığı RS-9 Devil Red modelini Avrupa'da satışa sunuyor. PGS-R serisi altında hazırlanan mid-tower formundaki yeni kasa, 443 x 200 x 476 mm boyutlarında olup, yapısında 0.6mm kalınlığında Çelik kullanılıyor. Dış tasarımında Siyah, iç tasarımında ise Kırmızının hakim olduğu çift renkli yeni kasa, 9 adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. 3.5-inç sürücüler için titreşim önleyici adaöptörlere sahip olan kasa, dahili donanımlar için alet gerektirmeyen hızlı kurulum özelliğine de sahip.

Üst kısma yerleştirilen Giriş-Çıkış bölmesinde eSATA, USB 2.0 ve ses konnektörlerine yer verilen RS-9 Devil Red, Kırmızı renli arka aydınlatmaya sahip fan kontrolcüsü ile geliyor. Yan çerçevesinde şeffaf pencereli olan kasa, su soğutma sistemleriyle kullanım için hortum deliklerine de sahip. Biri önde diğeri ise arkada olmak üzere 1500 devir/dakika hızında çalışan, Kırmızı LED'li iki adet 120mm fanla serintilen Aerocool RS-9 Devil Red, Avrupa'da 68 Avro seviyesindeki son kullanıcı satış fiyatıyla alınabiliyor.

Aerocool'un yeni oyuncu kasası RS-9 Devil Red Avrupa'da satışa sunuluyor
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MxFxOx 9 yıl
fan kontrolçumu var bana mı öyle geldi ? Aerocol güzel kasaları var buda fena değil alınabilir
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Furkán 9 yıl

MxFxOx

fan kontrolçumu var bana mı öyle geldi ? Aerocol güzel kasaları var buda fena değil alınabilir

Üst panelinde Fan kontrolcüsü mevcut..
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acdesign55 9 yıl
İç kısmı siyah olanın albenisi yüksek gibi görünüyor. Kırmızı konusunda çoğunlukla hemfikirim.
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Ehlika 9 yıl
Dark Knight 2 HotSwap çakması gibi birşey olmuş


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Ehlika 9 yıl
Dark Knight 2 HotSwap çakması gibi birşey olmuş


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Ehlika 9 yıl
Dark Knight 2 HotSwap çakması gibi birşey olmuş


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::Ashes:: 9 yıl
gayet güzel bir kasa uygun fiyatlı olaak görünüyor içinede Fatalıty Psu koyarlar 200liraya satarlarsa yok satar..
ama ben Corsair 550vx koyulmasını isterdim..
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damn2u 9 yıl
Renk olarak çok itici, bedava verseler almam cinsinden vallahi..
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acbold 9 yıl
tabiri caizse odun gibi olmuş.hiç bi zariflik yok kasada.ama hava soğutması iyi olabilir.
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ertantasa 9 yıl
İç kısımda kullandıkları kırmızı renk çok itici, fiyatı orta karar. Bir de fan kontrolcüsü kaç fanı kontrol edebiliyo bilmek lazım.
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venom88 9 yıl
Vasat ..
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helvetia 9 yıl
Dış görüntüsü oldukça hoş olmuş, ancak kırmızı yerine mat siyah kullanılsa daha güzel olurmuş.
Kablolaları anakart tepsisinin arkasına saklamak içn kullanılan açıklıklar önemli bir avantaj.
Power butonu alışık olduğumuz tipte değil ve daha sağlam duruyor.

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TrMhMt 9 yıl
Bu mu red devil ???

Bundan olsa olsa red rezalet olur !!!

Hic bir albenisi yok gosterisi yok sekil olarak cok sade havalandirma olarak cok zayif vss vss!!!
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