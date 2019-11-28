Afgan hükümeti, ülkenin sağlık sektöründe blockchain kullanacak

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Afghan Voice Agency'nin 27 Kasım’da bildirdiği üzere, mutabakat zaptının şartları, sahte ilaçları tanımlamak, hastanelerde tıbbi kayıtlar oluşturmak ve hasta dosyalarını dijitalleştirmek için blockchain kullanmak. Afgan Halk Sağlığı Bakanı Ferozuddin Feroz, girişim hakkında yorumda bulundu: “Halk Sağlığı Bakanlığı, sağlık sektöründe elektronik devletin kurumsallaşması için kararlıdır ve blockchain teknolojisi, bakanlığın ilgili işlerde şeffaflık, hızlanma ve etkinlik getirmesine yardımcı olacaktır.”

Avrupa Sığınma Destek Ofisi'nden nisan ayındaki bir rapora göre hem hükümet hem de halk, ülkedeki sahte ilaçların hacmi hakkındaki endişelerini dile getirmiş ve birçok vatandaşın sağlık sorunları için geleneksel tıp kullanmasının ucuzluğu ve erişilebilirliği nedeniyle sağlık sorunları için endişeleri olduğunu belirtmişti.

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Raporda, “İlaç İthalatçıları Birliği, ilaç ve tıbbi ekipmanın en az %40'ının Afganistan pazarına yasa dışı yoldan girdiğini ve pek çok farmasötik ürünün kalitesinin düşük olduğunu” belirtti.

Bu yaz Birleşmiş Milletler Afganistan'da sürdürülebilir kentsel gelişim için blockchain çözümleri üzerinde çalışmaya başladığını açıkladı. Örgüt, BM’nin “Herkes İçin Şehir” girişiminin bir parçası olarak arazi kayıtları ve hizmetlerin şeffaflığı için blockchain çözümleri geliştiriyor.

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BM girişimi, Afganistan’ın nüfusunun önümüzdeki 15 yıl içinde çoğunlukla kentsel hale gelmesini bekliyor. Belirtilen üç öncelik, etkili arazi yönetimi, stratejik şehir planlaması ve iyileştirilmiş belediye finansmanıdır.

Nisan ayında, Afganistan’ın merkez bankası müdürü Khalil Sediq, kurumun 5,8 milyar dolara varan bağımsız bir kripto bonosu çıkarmayı düşündüğünü ve ülkenin maden rezervlerinin 3 trilyon doların üzerinde bir değere sahip olduğunu belirtti.

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