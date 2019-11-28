Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Afgan hükümeti, ülkenin sağlık sektöründe blockchain kullanacak

    Afgan Halk Sağlığı Bakanlığı, blockchain teknolojisini ülkenin sağlık sektörüne entegre etmek için blockchain şirketi FantomOperations ile anlaşma imzaladı
    3 sa.
    311
    7
    4
    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Afgan hükümeti, ülkenin sağlık sektöründe blockchain kullanacak
    Tam Boyutta Gör

    Afghan Voice Agency'nin 27 Kasım’da bildirdiği üzere, mutabakat zaptının şartları, sahte ilaçları tanımlamak, hastanelerde tıbbi kayıtlar oluşturmak ve hasta dosyalarını dijitalleştirmek için blockchain kullanmak. Afgan Halk Sağlığı Bakanı Ferozuddin Feroz, girişim hakkında yorumda bulundu: “Halk Sağlığı Bakanlığı, sağlık sektöründe elektronik devletin kurumsallaşması için kararlıdır ve blockchain teknolojisi, bakanlığın ilgili işlerde şeffaflık, hızlanma ve etkinlik getirmesine yardımcı olacaktır.”

    Avrupa Sığınma Destek Ofisi'nden nisan ayındaki bir rapora göre hem hükümet hem de halk, ülkedeki sahte ilaçların hacmi hakkındaki endişelerini dile getirmiş ve birçok vatandaşın sağlık sorunları için geleneksel tıp kullanmasının ucuzluğu ve erişilebilirliği nedeniyle sağlık sorunları için endişeleri olduğunu belirtmişti.

    Ayrıca Bkz. "Siber suçlular, YouTube üzerinden kripto malware yayıyor"

    Raporda, “İlaç İthalatçıları Birliği, ilaç ve tıbbi ekipmanın en az %40'ının Afganistan pazarına yasa dışı yoldan girdiğini ve pek çok farmasötik ürünün kalitesinin düşük olduğunu” belirtti.

    Bu yaz Birleşmiş Milletler Afganistan'da sürdürülebilir kentsel gelişim için blockchain çözümleri üzerinde çalışmaya başladığını açıkladı. Örgüt, BM’nin “Herkes İçin Şehir” girişiminin bir parçası olarak arazi kayıtları ve hizmetlerin şeffaflığı için blockchain çözümleri geliştiriyor.

    Afgan hükümeti, ülkenin sağlık sektöründe blockchain kullanacak
    Tam Boyutta Gör

    BM girişimi, Afganistan’ın nüfusunun önümüzdeki 15 yıl içinde çoğunlukla kentsel hale gelmesini bekliyor. Belirtilen üç öncelik, etkili arazi yönetimi, stratejik şehir planlaması ve iyileştirilmiş belediye finansmanıdır.

    Nisan ayında, Afganistan’ın merkez bankası müdürü Khalil Sediq, kurumun 5,8 milyar dolara varan bağımsız bir kripto bonosu çıkarmayı düşündüğünü ve ülkenin maden rezervlerinin 3 trilyon doların üzerinde bir değere sahip olduğunu belirtti.



    https://coinstalks.com/showthread.php?tid=275 Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    yaki83 3 sa. en beğenilen
    Afganistanda hukumetmi var
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    mchief 1 sa.
    Afganistan'da herhangi bir sektor mu var?
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 1 sa.
    Hasta dosyalarını dijitalleştirmek için, yersen, ulen Trump bile en güvenli yazışma şekli bilgisayarsız olan demişti. Adamlar şimdi Afganların kimliklerini avuçlayacaklar gerçi bizde de e-kimlikler var !
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Bob Kelso 1 sa.
    Afganistanda hastane mi var?
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    yaki83 3 sa. en beğenilen
    Afganistanda hukumetmi var
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 8 dk. Intel bağlantılı ev aletleri bölümünü de satıyor 38 dk. LG Q60 modeli Bluetooth kulaklık hediyesi ile geliyor 1 sa. Xiaomi "herkes için 4K" sloganıyla yeni bir televizyon duyurdu: Mi TV 4X 2020 Edition 1 sa. Asus ROG Chakram oyuncu faresi satışa çıkıyor 2 sa. Samsung bugünlere nasıl geldi ? | Güney Kore'den bildiriyoruz 2 sa. Xiaomi'den ilginç bir ürün daha: El ısıtıcılı powerbank 2 sa. Netflix'in yeni filmi 'The Irishman' eleştirmenlerden tam not aldı 3 sa. Samsung Galaxy Note 10 Lite'ın Geekbench sonuçları ortaya çıktı 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Afgan hükümeti, ülkenin sağlık sektöründe blockchain kullanacak Sonraki BMC'nin tank taşıyıcı araçları Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edildi 4 sa. Rusya pazarına tutunmaya çalışan Apple, Kırım'ı Ruslara verdi 4 sa. Bilişimport'un distribütörlüğünü üstlendiği markalar neler? 5 sa. Hindistan’dan 2022 yılı ile birlikte 200 Gigawatt’lık yenilenebilir enerji kapasitesi hedefi 5 sa. Bazı HP SSD sürücüleri belirli bir süre sonra ölüyor 6 sa. Huawei'ye bir yasak da İspanya'dan geldi 6 sa. Netflix’in Türk dizisi Atiye’nin ilk fragmanı yayınlandı 7 sa. Yerli otomobilin 2022'de yollarda olması mümkün mü? 7 sa. Kenevirin ağrı üzerindeki etkileri bilimsel dergilerde yayımlandı 7 sa. 64 çekirdekli işlemciye hazır anakart MSI Creator TRX40 ön inceleme 8 sa. Alipay ülkemiz pazarına giriyor 8 sa. Huawei yeni akıllı kamerasını duyurdu 10 sa. Xbox Live Gold Aralık 2019 oyunları açıklandı 17 sa. iPhone 12 modellerinin ekranı nasıl olacak? İşte ekran boyutları ve kullanılacak yeni ekran teknolojisi 18 sa. Merkezinde üç süper kütleli kara delik bulunan bir galaksi birleşmesi keşfedildi 18 sa. Facebook, sanal gerçeklik şirketi Beat Games'i satın aldı 19 sa. Siber suçlular, YouTube üzerinden kripto malware yayıyor 19 sa. Braun, yeni Series 8 ve güncellenen Series 9 modellerini tanıttı 20 sa. Motorola, Razr 2 olarak adlandırılan yeni bir katlanabilir akıllı telefon geliştiriyor 20 sa. Rivian platformunda bir Lincoln SUV yolda Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    BMW'den Tesla Cybertruck'ın kırılmaz camlarına gönderme
    DonanımHaber
    4 aylık Tidal HiFi üyeliği sadece 2TL
    DonanımHaber
    WhatsApp'ın iOS uygulaması yeni özelliklerle güncellendi
    DonanımHaber
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Mi 9T PRO / RedMi K20 PRO Ana Konu
    DH Forum
    Bir şişe biranın aslında olması gereken fiyatı 10 - 16 TL değil !
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim