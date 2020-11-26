Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ağır hasta sayısı 5000'e yaklaştı (26 Kasım Covid-19 tablosu)

    Geçtiğimiz hafta gelen kısıtlamalardan sonra dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artık vaka sayılarını da açıklayacaklarını söylemişti. Bugünün koronavirüs tablosu da birkaç dakika önce açıklandı.
    1 dk.
    0
    2
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Ağır hasta sayısı 5000'e yaklaştı (26 Kasım Covid-19 tablosu)

    Bildiğiniz üzere koronavirüsün Türkiye'de açıklandığı ilk günden bu yana vaka sayıları paylaşılıyordu ancak 29 Temmuz 2020 tarihinde ilk kez vaka sayısı yerine hasta sayısı açıklanmaya başladı. Her ne kadar başta net bir açıklama yapılmasa da birkaç ay sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklama ile bir süredir açıklanan sayıların tüm vakasayılarını yansıtmadığını söyledi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Pandemide hasta sayısındaki ürkütücü artış devam ediyor

    Ayrıca Bkz. "Uzun zaman sonra ilk kez günlük vaka sayısı açıklandı: 28 bin 351"

    Açıklanan hasta sayıları; Covid-19 testi pozitif çıkan insanların arasında semptom gösterenlerin sayısını gösteriyordu. Dün ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artık vaka sayılarını da yani testi pozitif sonuçlanan tüm insanların sayısını da açıklayacaklarını söyledi. Dün açıklanan sayılarda da vaka sayısının (hasta sayısı dahil) 28.351 olduğunu, hasta sayısının da 6.814 olduğunu görmüştük. Bugün paylaşılan tabloyu da aşağıda bulabilirsiniz.

    Ağır hasta sayısı 5000'e yaklaştı (26 Kasım Covid-19 tablosu)
    Tam Boyutta Gör

    Bugün açıklanan tabloya baktığımızda ağır hasta sayısının 5000'e yaklaştığını görüyoruz.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ayrıca dün yaptığı açıklamada aşılar konusunda da bazı gelişmeler aktarmıştı. Dün yaptığı açıklamada tam olarak şöyle dedi: “İnaktif aşılar var. Bizim bu dönemde Sinovac dediğimiz inaktif aşı ile diyaloglarımız devam ediyor. Bununla ilgili sözleşme yapıldı. Aralık-Ocak-Şubat ayında sorun olmazsa yapılan sözleşme ile 50 milyon aşı için imza atıldı. Sözleşme imzalandı. Aralık ayında asgari 10 milyon olmak üzere 20 milyon hedefliyoruz. Ocak ayında 20 milyonda sorun yok. 50 milyon doz için sözleşme imzalandı.



    https://covid19.saglik.gov.tr/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk insanlı akrobasi drone'u ile tanışın

    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    1 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    6 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    6 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 dk. GÖRÜNTÜLENEN Ağır hasta sayısı 5000'e yaklaştı (26 Kasım Covid-19 tablosu) Sonraki Epic Games indirimleri başladı: %80'e varan indirimler 28 dk. Avrupa otomotiv pazarı yüzde 26,6 daraldı; Türkiye satışlarda 6. sırada 58 dk. New York Times, 21. yüzyılın en iyi 25 oyuncusunu seçti 1 sa. Spider-Man 2'deki Doctor Octopus, Tom Holland'ın başrolü olduğu Spider-Man 3'te yer alabilir 2 sa. Marvel's Avengers geliştirme maliyetini bile kazanamamış; şirket hâlâ kâra geçmeyi bekliyor 3 sa. AirPods 3 gecikirse satışlar beklentilerin altında kalacak 3 sa. 320 beygirlik Tiguan R'dan yeni detaylar geldi 4 sa. GeForce RTX 3060 Ti benchmark skorları gelmeye başladı 4 sa. Xbox başkanı, geliştiricilerin Xbox Game Pass'ten nasıl para kazandığını açıkladı 4 sa. Bu bilgisayar çok güçlü | Acer Predator Triton 500 incelemesi 5 sa. Netflix'e şimdi de Top 50 özelliği geliyor 5 sa. KFC, Çin’in Şangay kentinde otonom araçlar içinde tavuk ürünleri satmaya başladı 6 sa. Ubisoft oyunlarında %80'e varan indirimler başladı 6 sa. Amazon’da Black Friday indirimine giren dizüstü bilgisayarlar ve PC ekipmanları 6 sa. KYMCO motosiklet modelleri lansman fiyatlarıyla satışta 7 sa. Amazon’da Black Friday indirimine giren telefon ve telefon aksesuarları 7 sa. 9500’den fazla Tesla Model X ve Y’de üretim hatası tespit edildi 8 sa. Dünyanın ilk 165Hz tazeleme hızına sahip dizüstü modeli tanıtıldı 9 sa. Fujifilm GFX100, yeni yazılım güncellemesiyle 400MP fotoğraflar çeken bir kamera oldu 10 sa. BluTV için kafa karıştıran pazar payı iddiası Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Toyota Yaris Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    DonanımHaber
    Five Nights At Freddy's Filminin Çekimleri İlkbaharda Başlayacak
    Bölüm Sonu Canavarı
    Red Dead Online Bağımsız Versiyonu Duyuruldu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Hyundai, İzmit'te üreteceği yeni SUV modelin adını açıkladı
    DonanımHaber
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    FIFA Ultimate Team (FUT) #Coin satışı yasaktır!
    DH Forum
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız