Ağır hasta sayısı 5000'e yaklaştı (26 Kasım Covid-19 tablosu)

Bildiğiniz üzere koronavirüsün Türkiye'de açıklandığı ilk günden bu yana vaka sayıları paylaşılıyordu ancak 29 Temmuz 2020 tarihinde ilk kez vaka sayısı yerine hasta sayısı açıklanmaya başladı. Her ne kadar başta net bir açıklama yapılmasa da birkaç ay sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklama ile bir süredir açıklanan sayıların tüm vakasayılarını yansıtmadığını söyledi.

İlginizi Çekebilir

Pandemide hasta sayısındaki ürkütücü artış devam ediyor

Ayrıca Bkz. "Uzun zaman sonra ilk kez günlük vaka sayısı açıklandı: 28 bin 351"

Açıklanan hasta sayıları; Covid-19 testi pozitif çıkan insanların arasında semptom gösterenlerin sayısını gösteriyordu. Dün ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artık vaka sayılarını da yani testi pozitif sonuçlanan tüm insanların sayısını da açıklayacaklarını söyledi. Dün açıklanan sayılarda da vaka sayısının (hasta sayısı dahil) 28.351 olduğunu, hasta sayısının da 6.814 olduğunu görmüştük. Bugün paylaşılan tabloyu da aşağıda bulabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

Bugün açıklanan tabloya baktığımızda ağır hasta sayısının 5000'e yaklaştığını görüyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ayrıca dün yaptığı açıklamada aşılar konusunda da bazı gelişmeler aktarmıştı. Dün yaptığı açıklamada tam olarak şöyle dedi: “İnaktif aşılar var. Bizim bu dönemde Sinovac dediğimiz inaktif aşı ile diyaloglarımız devam ediyor. Bununla ilgili sözleşme yapıldı. Aralık-Ocak-Şubat ayında sorun olmazsa yapılan sözleşme ile 50 milyon aşı için imza atıldı. Sözleşme imzalandı. Aralık ayında asgari 10 milyon olmak üzere 20 milyon hedefliyoruz. Ocak ayında 20 milyonda sorun yok. 50 milyon doz için sözleşme imzalandı.

https://covid19.saglik.gov.tr/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.