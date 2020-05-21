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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ağustos ayında çıkacak Serious Sam 4: Planet Badass için yeni bir video yayınlandı

    Aksiyonun eksik olmadığı ve düşman ordularını dur durak bilmeden yok ettiğimiz Serious Sam serisinin dördüncü oyunu Ağustos ayında çıkıyor. Devolver ve Croteam bu kapsamda bir video yayınladı.
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Ağustos ayında çıkacak Serious Sam 4: Planet Badass için yeni bir video yayınlandı
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    Devolver ve Hırvat geliştirici Croteam, ağustos ayında piyasaya sürülecek Serious Sam 4: Planet Badass için yeni bir fragman yayınladı. İlk oyun üzerinden geçen yaklaşık 20 yıllık sürenin ardından dördüncü ana oyuna sonunda kavuşacak yapım, bizlere yine dur durak bilmeden canavar ordularını imha etme fırsatı sunacak.

    İlk yapımdan itibaren sahip olduğu kaliteli grafiklerle adından söz ettiren Serious Sam serisi, 4. oyunda da yine benzer kalitede grafiklere sahip devasa ortamlarda düşman avlamamıza fırsat sağlayacak. Sunacağı geniş haritalara rağmen açık dünya tecrübesi yaşatmayacak oyun, daha çok çizgisel bir oynanışla karşımıza çıkacak. Bu sayede nerede ne görev yapacağımız için çırpınmak yerine tüm gayretimizi canavar yok etmeye verebileceğiz.

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    Ayrıca Bkz. "Call of Duty 2020'de Soğuk Savaş ve Vietnam'a gidiyoruz"

    Oyunda motosiklet ve biçer döver gibi araçlara ilaveten Papa’nın taşındığı kurşun geçirmez aracın bir benzerini de kullanma fırsatı bulacağız. Bu araçlarla Carmageddon’daki gibi “düşman yayaların!” arasına dalmak mümkün olacak.

    Ağustos ayında çıkacak Serious Sam 4: Planet Badass için yeni bir video yayınlandı
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    Serious Sam 4: Planet Badass ile birlikte bilgisayar kontrollü karakterler de artık bize eşlik eder hale geliyor. Rodriguez, Jones, Hellfire gibi karakterler artık Sam’in yanında düşman avlayacak. Oyun, Steam, Google Stadia ile PS4 ve Xbox One için çıkacak. Oyun, Steam üzerinde 61 Tl’ye ön siparişe açılmış durumda. Oyunun yeni videosuna aşağıda göz atabilirsiniz.



    https://www.dsogaming.com/videotrailer-news/new-trailer-released-for-serious-sam-4/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    CleanCoders (Fatih ) 8 dk.
    Chip dergisinin verdiği demo oyunda bir açık bulmuştum, oyunu bitirmiştim. tabiki o zaman açık olduğunu bilmiyordum. yıllar sonra açık olduğunu anladım. demo da kısıtlı bir alan vardı. bir çok kapı açılmıyordu. çocukluğun verdiği azim olsa gerek. gözüme atlayabileceğim bir yer ilişti. defalarca deneme sonrası oradan atlamayı başardım. ve demo oyunu full oynadım
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    kakarikikiri (jean paul Sartre) 2 sa.
    vay be ilk oyunun üstünden 20 yıl geçmiş :/
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    snowtger (Eren ) 3 sa.
    Şu oyunu bir sevemedim gitti. Tek tuşa basarak sadece önüne her gelen yaratığı öldürmek pek tarzım değil. Doom serisi de keza aynı şekilde.
    Tabi saf aksiyon seven kitleler için biçilmiş kaftan. SS 4 çıktığında yayıncıların oynanış videolarına bir göz atarım artık.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 3 sa.
    Eskinden ne oynardık be serious sam 2 internet cafede.
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    ugacomtr (Umut Gökhan AYKAN) 3 sa.
    mouse 1. tuşu selobantla yabıştırmaya hazır mısınız? :)
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    joven 3 sa.
    Hafızam beni yanıltmıyorsa bu oyunu ilk versiyonunu 20 yıl öncesi AnkArda’nın Maltepe pazarından almış ve oynamıştım eğlencelik bir oyundu bakalım yeni oyun bizlere neler sunacak.
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