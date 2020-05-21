Ağustos ayında çıkacak Serious Sam 4: Planet Badass için yeni bir video yayınlandı

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Devolver ve Hırvat geliştirici Croteam, ağustos ayında piyasaya sürülecek Serious Sam 4: Planet Badass için yeni bir fragman yayınladı. İlk oyun üzerinden geçen yaklaşık 20 yıllık sürenin ardından dördüncü ana oyuna sonunda kavuşacak yapım, bizlere yine dur durak bilmeden canavar ordularını imha etme fırsatı sunacak.

İlk yapımdan itibaren sahip olduğu kaliteli grafiklerle adından söz ettiren Serious Sam serisi, 4. oyunda da yine benzer kalitede grafiklere sahip devasa ortamlarda düşman avlamamıza fırsat sağlayacak. Sunacağı geniş haritalara rağmen açık dünya tecrübesi yaşatmayacak oyun, daha çok çizgisel bir oynanışla karşımıza çıkacak. Bu sayede nerede ne görev yapacağımız için çırpınmak yerine tüm gayretimizi canavar yok etmeye verebileceğiz.

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Oyunda motosiklet ve biçer döver gibi araçlara ilaveten Papa’nın taşındığı kurşun geçirmez aracın bir benzerini de kullanma fırsatı bulacağız. Bu araçlarla Carmageddon’daki gibi “düşman yayaların!” arasına dalmak mümkün olacak.

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Serious Sam 4: Planet Badass ile birlikte bilgisayar kontrollü karakterler de artık bize eşlik eder hale geliyor. Rodriguez, Jones, Hellfire gibi karakterler artık Sam’in yanında düşman avlayacak. Oyun, Steam, Google Stadia ile PS4 ve Xbox One için çıkacak. Oyun, Steam üzerinde 61 Tl’ye ön siparişe açılmış durumda. Oyunun yeni videosuna aşağıda göz atabilirsiniz.

https://www.dsogaming.com/videotrailer-news/new-trailer-released-for-serious-sam-4/

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