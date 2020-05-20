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    Call of Duty 2020'de Soğuk Savaş ve Vietnam'a gidiyoruz

    Call of Duty 2020'nin ismi Call of Duty: Black Ops Cold War olacak. Yeni oyunda Soğuk Savaş'a gidiyoruz.
    5 sa.
    1,3b
    21
    3
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Call of Duty 2020'de Soğuk Savaş ve Vietnam'a gidiyoruz
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    Call of Duty serisinde bu yılın planları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Eurogamer'ın raporuna göre yeni oyunun ismi ve konusu nihayet belli olmuş durumda. Soğuk Savaşı konu alan oyunun ismi Call of Duty: Black Ops Cold War olacak.

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    Black Ops Cold War ismi ilk olarak Twitter hesabı Okami tarafından ortaya atıldı. Okami, Call of Duty oyunlarıyla ilgili güvenilir sızıntılarıyla biliniyor. Okami'nin sızıntısı daha sonra Eurogamer'ın kendi kaynakları tarafından da doğrulandı. Ayrıca Kotaku ve Bloomberg'in ünlü editörü Jason Screirer da Call of Duty 2020'nin Soğuk Savaş ve Vietnam'ı konu alacağını söylemişti.

    Black Ops Cold War oyunu Treyarch stüdyosu tarafından hazırlıyor. Black Ops serisinin önceki dört oyununu da bildiğiniz gibi yine Treyearch geliştirmişti. Serinin ilk oyunu hariç diğerleri modern zamanlarda geçiyordu. Black Ops Cold War ile birlikte yine geçmişe geri dönüyoruz.

    Geçtiğimiz yıl yayınlanan Call of Duty: Modern Warfare, inanılmaz bir başarı elde ederek CoD serisinin en çok satan oyunu olmuştu. Call of Duty aradan geçen yıllara ve tüm eleştirilere rağmen hala adeta para basmaya devam ediyor. Cold War oyunu da yine muhtemelen Activision'a epey bir para kazandıracak.

    Black Ops Cold War ile birlikte ayrıca ücretsiz battle royale oyunu Call of Duty: Warzone da güncelenecek. Activision, Warzone modunu seride bir standart haline getirmeyi ve her yeni oyunla birlikte güncellemeyi planlıyor.



    https://www.eurogamer.net/articles/2020-05-20-this-years-call-of-duty-is-called-call-of-duty-black-ops-cold-war Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Jon_Kar 4 sa.
    Mw 1 ve Mw2 deki heyecan yok malsf
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    xanderhnvolkan (Volkan Yıldız) 4 sa.
    Görsel e cold war yazısını bari bold falan yapsaydınız 😂😂
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    SuperVisör (mahir cam) 4 sa.
    Cod Türkiyeye dogru gidiyor dolar evro almış gitmiş başını teknolojiyi alamıyoruz boğazımıza yiyemiyoruz tatil yapamıyoruz korona olduda bi evde tatil yapabildik sefalet her şeye ragmen Ak
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