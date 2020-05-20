Call of Duty 2020'de Soğuk Savaş ve Vietnam'a gidiyoruz

Tam Boyutta Gör

Call of Duty serisinde bu yılın planları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Eurogamer'ın raporuna göre yeni oyunun ismi ve konusu nihayet belli olmuş durumda. Soğuk Savaşı konu alan oyunun ismi Call of Duty: Black Ops Cold War olacak.

İlginizi Çekebilir

Call of Duty: Mobile, battle royale moduyla 1 Ekim'de geliyor

Black Ops Cold War ismi ilk olarak Twitter hesabı Okami tarafından ortaya atıldı. Okami, Call of Duty oyunlarıyla ilgili güvenilir sızıntılarıyla biliniyor. Okami'nin sızıntısı daha sonra Eurogamer'ın kendi kaynakları tarafından da doğrulandı. Ayrıca Kotaku ve Bloomberg'in ünlü editörü Jason Screirer da Call of Duty 2020'nin Soğuk Savaş ve Vietnam'ı konu alacağını söylemişti.

Black Ops Cold War oyunu Treyarch stüdyosu tarafından hazırlıyor. Black Ops serisinin önceki dört oyununu da bildiğiniz gibi yine Treyearch geliştirmişti. Serinin ilk oyunu hariç diğerleri modern zamanlarda geçiyordu. Black Ops Cold War ile birlikte yine geçmişe geri dönüyoruz.

Geçtiğimiz yıl yayınlanan Call of Duty: Modern Warfare, inanılmaz bir başarı elde ederek CoD serisinin en çok satan oyunu olmuştu. Call of Duty aradan geçen yıllara ve tüm eleştirilere rağmen hala adeta para basmaya devam ediyor. Cold War oyunu da yine muhtemelen Activision'a epey bir para kazandıracak.

Black Ops Cold War ile birlikte ayrıca ücretsiz battle royale oyunu Call of Duty: Warzone da güncelenecek. Activision, Warzone modunu seride bir standart haline getirmeyi ve her yeni oyunla birlikte güncellemeyi planlıyor.

https://www.eurogamer.net/articles/2020-05-20-this-years-call-of-duty-is-called-call-of-duty-black-ops-cold-war

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.