Airbus, gelecek nesil yolcu uçağı hakkındaki detayları paylaştı

Tam Boyutta Gör Airbus, Toulouse'da gerçekleştirdiği Airbus Zirvesi 2025'te ticari havacılığın geleceğine dair bir bakış açısı sundu ve gelecekteki tek koridorluğu yolcu uçağına dair teknolojik ve tasarımsal bazı ayrıntıları paylaştı.

Daha uzun ve katlanabilir kanatlar

Airbus, yeni nesil yolcu uçaklarının kuşların kanatlarını taklit eden kanatlara sahip olacağını söylüyor. Bu da onları daha hafif, daha ince ve daha uzun yapacak. Wing of Tomorrow (WoT) araştırma ve teknoloji programına ev sahipliği yapan İngiltere'nin Filton kentindeki Airbus Kanat Teknolojisi Geliştirme Merkezi'nde yapılan çalışmalara göre, yeni kanatlar daha az sürüklenmeyle daha fazla kaldırma kuvveti üretecek. Bu ekstra uzun kanatlar, mevcut havaalanı kapılarında kullanılabilmeleri için katlanabilir yapıda olacak.

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Açık turbo fan motoru ve sürdürebilir havacılık yakıtı

Airbus'ın üzerinde çalıştığı bir diğer yenilik ise yeni bir jet motoru. Sürdürülebilir Motorlar için Devrim Niteliğindeki Yenilik (RISE) açık fan motoru, modern jet motorlarının mevcut turbofanını ve kaputunu daha büyük ve açıkta duran açık bir turbofan ile değiştiriyor. Bunun, mevcut motorlara kıyasla yakıt tüketimini %20 oranında azalttığı ve %100'e kadar karışımlarda sürdürülebilir havacılık yakıtlarıyla (SAF) çalışabileceği iddia ediliyor.

Yeni motorların yanı sıra Airbus, lityum-iyon veya katı hal bataryaları ve yüksek voltaj sistemleriyle hibritleşmeyi de planlıyor. Bu sistemler yalnızca itiş gücü sağlamakla kalmayıp, uçakta klima veya aydınlatma gibi işlevleri çalıştırarak yakıt tüketimini de azaltacak.

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Yeni kompozit malzemeler

Bir diğer önemli yenilik ise malzeme teknolojisinde yaşanacak. Airbus, Karbon Elyaf Takviyeli Plastik (CFRP) malzemelerden, Karbon Elyaf Takviyeli Termoplastik Polimer Kompozitler (CFRTP) malzemelere geçmeyi hedefliyor. Bu yeni malzeme, CFRP'ye kıyasla şekillendirildikten sonra tekrar işlenebilir olması, daha hızlı üretilebilmesi, daha yüksek darbe direncine sahip olması, geri dönüştürülebilir ve yeniden şekillendirilebilir olması, ayrıca daha düşük işlem maliyetlerine sahip olması gibi avantajlar sunuyor.

Geleceğin yolcu uçağı, aynı zamanda daha dijital bir yapıya sahip olacak. Yüksek bağlantı ve otomasyon seviyelerine sahip sistemler, kendini anında güncelleyebilecek ve veri işleme hızları artırılacak. Ayrıca, yeni otomatik destek sistemleri uçuş güvenliğini artıracak ve pilotların karmaşık görevleri daha az dikkat dağıtıcı unsurlarla yönetmelerine yardımcı olacak.

Hidrojenli uçakların geleceği

Peki gelecekteğin Airbus yolcu uçağı neden hidrojenle çalışmıyor? Airbus Zirvesi'nde şirket, hidrojenli bir yolcu uçağı geliştirebileceğini ancak bunun Concorde gibi bir başarısızlık hikayesi olacağını açıkladı. Başka bir deyişle, teknolojik açıdan büyük bir başarı, ancak ticari açıdan bir başarısızlık.

Tam Boyutta Gör Mevcut durumda, pazar hidrojenli uçaklara hazır değil. Düzenleyici çerçevenin olmaması ve yeşil hidrojen yakıtını sağlayacak hidrojen ekonomisinin olmaması büyük bir problem. Bu nedenle, 100 koltuklu, 1850 km menzilli Airbus ZEROe hidrojen uçak prototipi şimdilik geliştirme aşamasında kalacak.

Airbus Gelecek Programları Başkanı Bruno Fichefeux yine de hidrojene bağlılıklarını vurguluyor: "Hidrojen, havacılığı karbondan arındırma taahhüdümüzün merkezinde yer alıyor. Yol haritamızı ayarlamış olsak da, hidrojenle çalışan uçuşlara olan bağlılığımız değişmedi. Tıpkı otomotiv sektöründe gördüğümüz gibi, hidrojen yakıt hücreleriyle çalışan tamamen elektrikli uçaklar, uzun vadede hava taşımacılığını daha iyiye doğru devrim niteliğinde bir şekilde değiştirme ve sürdürülebilir havacılık yakıt yolunu tamamlama potansiyeline sahip."

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