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    Gulfstream G800 ultra uzun menzilli iş jeti, ilk uçuşunu gerçekleştirdi

    Gulfstream Aerospace'in yeni ultra uzun menzilli iş jeti G800, iki saat süren ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Uçak, 15 bin kilometreye yakın menzil sunuyor.    
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    Gulfstream G800 uzun menzilli iş jeti, ilk uçuşunu gerçekleştirdi
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    İş hayatına yönelik özel jetler üreten ABD merkezli Gulfstream Aerospace, yeni ultra uzun menzilli G800 uçağının ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Şirket, yeni G800'ün endüstrideki en uzun menzilli uçak olacağını söylüyor.

    31 metre kanat açıklığına sahip

    Savannah/Hilton Head Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Gulfstream G800, sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanarak iki saatlik ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı. Yüksek itiş gücüne sahip iki adet Rolls-Royce Pearl 700 motora sahip G800, Mach 0.85'te 14.816 kilometre ve Mach 0.90'da 12.964 km menzil sunuyor.

    Gulfstream başkanı Mark Burns: "İlk G800 test uçağını geçen sonbaharda duyurumuzda, endüstrimiz için oyunu bir kez daha değiştirdik. Gulfstream'de müşterilerimizle yakın çalışmak, başarılarımızı sürekli olarak geliştirmemize ve beklentilerini aşan uçaklar geliştirmemize olanak tanıyor. G800, Gulfstream tasarımı aerodinamik ve kabin teknolojisi ile performansın sınırlarını daha da zorluyor ve müşterilerimizin olağanüstü kabin ortamımızda daha yüksek hızlarda daha uzun menzilden faydalanmasını dört gözle bekliyoruz." dedi.

    Yaklaşık 1 yıl boyunca test edilecek olan Gulfstream G800, 16 pencere bulunduruyor ve 19 kişiye kadar yolcu kapasitesine sahip. 31 m kanat açıklığıyla gelen uçak, 1.800 m uzunluğundaki pistlerden havalanabilecek.

    Kaynakça https://newatlas.com/aircraft/gulfstream-g800-ultra-long-range-business-jet-maiden-flight/ https://www.gulfstreamnews.com/en/news/?id=87bbc010-6fe0-47fb-8e26-882534a17bbf
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