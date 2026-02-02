Savaşın yeni yüzü: Ukrayna’da bir cephe kenti fiber optik kablolarla kaplandı

Ukrayna ordusuna bağlı 63. Ayrı Mekkanize Tugay’ın İHA taburu tarafından geçtiğimiz aralık ayında yayımlanan görüntüler, Lyman’daki olağanüstü tabloyu gözler önüne serdi. Kayıtlarda evlerin, ağaçların ve arazilerin yarı saydam, neredeyse görünmez kablolarla örtüldüğü net biçimde görülüyor.
Neden fiber optik kablolu İHA?
Söz konusu kablolar, FPV İHA’ların operatörlerine radyo sinyali yerine fiziksel bir fiber optik hatla bağlanmasını sağlayan sistemlerden kaynaklanıyor. Bu yöntem, cephe hattında yoğun şekilde kullanılan elektronik karıştırma (jammer) sistemlerini etkisiz bırakmak için tercih ediliyor.
Askeri uzmanlara göre fiber optik kablolar son derece ince, hafif ve dayanıklı yapılarıyla dikkat çekiyor. Bir İHA’nın taşıdığı makara üzerindeki kablo uzunluğu 30 ila 40 kilometreye kadar çıkabiliyor. Bu sayede dronlar, radyo karıştırmadan etkilenmeden onlarca kilometre uçuş gerçekleştirebiliyor ve operatörlerine ciddi bir taktik avantaj sağlıyor.
2024’te başladı, 2025’te yaygınlaştı
Yaygınlaşma sayesinde birim maliyetler de ciddi oranda düştü. Bugün itibarıyla menzile göre birim maliyetler 1000 ila 2500 dolar arasında değişiyor. Özellikle Çin'in fiber optik üretiminde küresel güç olduğu biliniyor. Rusya'nın Ağustos 2025'te Çin'den ithal ettiği fiber kablo miktarının bir ayda 528.000 kilometreye ulaştığı bilgisi mevcut durumda. Yakın tarihli akademik bir araştırmaya göre ise savaş alanında biriken fiber optik atığının 13.080 ton olduğu tahmin ediliyor. Bu atıkların doğada kalma süresi ise 600 yıl.Kaynakça https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/12/19/watch-ukraine-front-line-city-blanketed-web-of-drone-wire/ https://www.twz.com/news-features/inside-ukraines-fiber-optic-drone-war https://www.preprints.org/manuscript/202601.1890