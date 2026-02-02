Savaşın yeni yüzü: Ukrayna’da bir cephe kenti fiber optik kablolarla kaplandı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki Lyman kenti, modern savaşın geçirdiği dönüşümün en çarpıcı örneklerinden biri haline geldi. Cephe hattına yalnızca birkaç kilometre mesafede bulunan kentte, Ukrayna ve Rusya güçleri tarafından kullanılan fiber optik kontrollü insansız hava araçlarından (İHA) geriye kalan ince kablolar, sokakları, bahçeleri ve açık alanları kaplayarak adeta dev bir örümcek ağı oluşturdu.

Ukrayna ordusuna bağlı 63. Ayrı Mekkanize Tugay’ın İHA taburu tarafından geçtiğimiz aralık ayında yayımlanan görüntüler, Lyman’daki olağanüstü tabloyu gözler önüne serdi. Kayıtlarda evlerin, ağaçların ve arazilerin yarı saydam, neredeyse görünmez kablolarla örtüldüğü net biçimde görülüyor.

Neden fiber optik kablolu İHA?

Söz konusu kablolar, FPV İHA’ların operatörlerine radyo sinyali yerine fiziksel bir fiber optik hatla bağlanmasını sağlayan sistemlerden kaynaklanıyor. Bu yöntem, cephe hattında yoğun şekilde kullanılan elektronik karıştırma (jammer) sistemlerini etkisiz bırakmak için tercih ediliyor.

Tam Boyutta Gör Askerlere göre artık çatışmaların şiddeti yalnızca yıkılmış binalarla ölçülmüyor. Araziye yayılan fiber optik kablo miktarı, her gün gerçekleştirilen yüzlerce İHA sortisinin somut bir göstergesi olarak kabul ediliyor. 63. Tugay askerleri, Lyman’daki manzarayı “savaşın dilinin değiştiğinin kanıtı” olarak tanımlıyor.

Baykar, 2025’te de dünya SİHA ihracat pazarının lideri oldu 21 sa. önce eklendi

Askeri uzmanlara göre fiber optik kablolar son derece ince, hafif ve dayanıklı yapılarıyla dikkat çekiyor. Bir İHA’nın taşıdığı makara üzerindeki kablo uzunluğu 30 ila 40 kilometreye kadar çıkabiliyor. Bu sayede dronlar, radyo karıştırmadan etkilenmeden onlarca kilometre uçuş gerçekleştirebiliyor ve operatörlerine ciddi bir taktik avantaj sağlıyor.

2024’te başladı, 2025’te yaygınlaştı

Tam Boyutta Gör Fiber optik kontrollü İHA’lar, ilk kez 2024 yılında Rus güçleri tarafından geniş çapta kullanılmaya başlandı. Ukrayna ordusu ise kısa sürede bu teknolojiye uyum sağlayarak sistemi kendi envanterine kattı. 2025 yılı boyunca hem Rusya hem de Ukrayna cephesinde bu tür İHA’ların kullanımında belirgin bir artış yaşandı ve teknoloji, sahadaki başlıca silahlardan biri haline geldi. Benzer görüntüler Pokrovsk ve Kupiansk çevresinde de kaydedildi.

Yaygınlaşma sayesinde birim maliyetler de ciddi oranda düştü. Bugün itibarıyla menzile göre birim maliyetler 1000 ila 2500 dolar arasında değişiyor. Özellikle Çin’in fiber optik üretiminde küresel güç olduğu biliniyor. Rusya’nın Ağustos 2025’te Çin’den ithal ettiği fiber kablo miktarının bir ayda 528.000 kilometreye ulaştığı bilgisi mevcut durumda. Yakın tarihli akademik bir araştırmaya göre ise savaş alanında biriken fiber optik atığının 13.080 ton olduğu tahmin ediliyor. Bu atıkların doğada kalma süresi ise 600 yıl.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

Ukrayna’da bir cephe kenti fiber optik kablolarla kaplandı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: