Kayseri'ye inşa edilecek Hürjet fabrikasına teşvik! Yılda 12 uçak üretilecek

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Tam Boyutta Gör TOMTAŞ tarafından Kayseri’de inşa edilecek HÜRJET Montaj Fabrikası’na süper teşvik çıktı. Uçak ve uçak parçası üretim tesisinin Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar (süper teşvik) doğrultusunda desteklenmesi kararlaştırıldı. Projeye teşvik kararı kapsamında gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, 10 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği, nitelikli personel desteği ve yatırım yeri tahsisi gibi olanaklar sağlanacak.

HÜRJET fabrikası 15 Ağustos'ta faaliyete başlayacak

TOMTAŞ’ın Kayseri’deki HÜRJET Montaj Fabrikası 15 Ağustos 2025 tarihinde açılacak. Tesiste yılda 12 adet HÜRJET için komponent seviyesi montaj hizmeti sunacak. Yılda 2016 ton uçak parçası ve 84 ana komponent seviyesi uçak parçası üretilebilecek. 2027 yılında ise Kayseri Havalimanı yanında TOMTAŞ Havacılık Kampüsü kurulacak. HÜRJET'in uluslararası piyasalarda da talep görmesiyle yıllık kapasitenin önce 24, sonra 48 uçağa çıkarılması planlanıyor.

Tam Boyutta Gör Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TOMTAŞ’ın Kayseri’de eğitim ve hafif kara taarruz uçağı üretim tesisi için 292 milyon dolarlık yatırım yapacağını duyurdu. Yatırım kapsamında hayata geçecek tesiste 150'si nitelikli yaklaşık 1000 kişi doğrudan istihdam edilecek. Ayrıca şehir ve çevre illerde yüksek teknoloji alt yükleniciliği ile binlerce kişilik ekosistem oluşturacak.

Türkiye'nin ilk uçak fabrikası TOMTAŞ yeniden doğuyor

Tam Boyutta Gör TOMTAŞ (Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi), 15 Ağustos 1925 yılında kurulmuş ve 1926 yılında Kayseri'ye Türkiye'nin ilk uçak fabrikası inşa edilmişti. 1950 yılında kapatılan fabrikanın yeniden doğuşu için 2023'ün Ocak ayında TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji AŞ kuruldu. Şirket yüzde 51 TOMTAŞ Yatırım AŞ, yüzde 29 TUSAŞ, yüzde 19 ASFAT, yüzde 1 Erciyes Teknopark ortaklığında faaliyet gösterecek. TOMTAŞ, 2024 yılında Ar-Ge ve Mühendislik Ofisi, Ankara’da ise Mühendislik ve Tasarım Ofisi’ni hayata geçirdi. TOMTAŞ'ın kuruluşunun 100. yılında, 15 Ağustos 2025 tarihinde HÜRJET Montaj Fabrikası açılacak. HÜRJET üretimi ile birlikte TOMTAŞ yıllar sonra yeniden uçak üretecek.

Kapasite artacak

TUSAŞ ile imzalanan anlaşmaya göre HÜRJET Blok-I projesine yönelik imzalanan sözleşme kapsamında yılda 12 uçak ve 60 komponent seviyesi montaj hizmeti verecek. Blok-I üretimlerinin Şubat 2027’ye kadar tamamlanması hedefleniyor. HÜRJET'in uluslararası piyasalarda da talep görmesiyle yıllık kapasitenin önce 24, sonra 48 uçağa çıkarılması planlanıyor.

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