Kayseri'ye inşa edilecek Hürjet fabrikasına teşvik! Yılda 12 uçak üretilecek

TOMTAŞ’ın Kayseri’deki HÜRJET Montaj Fabrikası 15 Ağustos 2025 tarihinde açılacak. Tesiste yılda 12 adet HÜRJET için komponent seviyesi montaj hizmeti sunacak. Yılda 2016 ton uçak parçası ve 84 ana komponent seviyesi uçak parçası üretilebilecek. 2027 yılında ise Kayseri Havalimanı yanında TOMTAŞ Havacılık Kampüsü kurulacak. HÜRJET'in uluslararası piyasalarda da talep görmesiyle yıllık kapasitenin önce 24, sonra 48 uçağa çıkarılması planlanıyor.
Türkiye'nin ilk uçak fabrikası TOMTAŞ yeniden doğuyor
Kapasite artacak
TUSAŞ ile imzalanan anlaşmaya göre HÜRJET Blok-I projesine yönelik imzalanan sözleşme kapsamında yılda 12 uçak ve 60 komponent seviyesi montaj hizmeti verecek. Blok-I üretimlerinin Şubat 2027’ye kadar tamamlanması hedefleniyor. HÜRJET'in uluslararası piyasalarda da talep görmesiyle yıllık kapasitenin önce 24, sonra 48 uçağa çıkarılması planlanıyor.
Joe bidenden iyi yürüyo