AirPods Pro 3’ün hangi özelliği ile ön plana çıkacağı netleşiyor

Apple'ın yakında AirPods Pro 3'ü piyasaya sürmeyi planladığına dair ipuçları ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru AirPods Pro 2'yi piyasaya süren Apple, şimdi de bu yeni model üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Duyumcu Kosutami'nin açıklamalarına göre, AirPods Pro 3, önceki modeline kıyasla çok daha gelişmiş bir Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özelliği sunacak. Apple, AirPods Pro 2'nin, ilk nesil AirPods Pro'ya göre iki kat daha etkili bir gürültü engelleme sistemine sahip olduğunu belirtiyor. Bu durumda, AirPods Pro 3'ün nasıl bir yenilik getireceği merak konusu.
Yeni modelin sadece gelişmiş ANC ile kalmayıp, aynı zamanda bazı sağlık izleme özelliklerini de içereceği söyleniyor. Bu da, Apple'ın sağlık teknolojilerine olan ilgisini AirPods serisine taşıdığını gösteriyor. Bloomberg'den Mark Gurman, AirPods Pro 3'ün 2025 yılına kadar piyasaya sürülebileceğini öne sürerken, bu tahminler Apple'ın yenilikçi yaklaşımıyla uyuşuyor.
Bunun yanı sıra, Apple'ın AirPods 4 üzerinde de çalışmalar yaptığı konuşuluyor. Söylentilere göre, AirPods 4 iki farklı versiyonla gelecek ve her iki model de geliştirilmiş bir tasarım sunarak daha iyi bir uyum ve ses kalitesi sağlayacak. Şarj kutusunun da Type-C bağlantı noktasına sahip olması bekleniyor. Ayrıca, bu versiyonlardan birinin şarj kutusunda bir hoparlör bulunacağı ve bu sayede Cihazımı Bul takibi için ses çıkarabileceği belirtiliyor.
AirPods 4'ün temel donanımında Apple'ın kendi geliştirdiği H2 ses analiz çipinin yer alacağı söyleniyor. Bu çipin, daha yüksek bir hesaplama gücüne sahip olacağı ve bu sayede gürültü engelleme özelliğini destekleyerek ses kalitesini iyileştireceği tahmin ediliyor. Ayrıca, AirPods 4'ün iPhone 16 serisi ile birlikte bu yılın Eylül ayında piyasaya sürülebileceği yönünde söylentiler de bulunuyor. Apple'ın bu yeni modellerle kullanıcı deneyimini nasıl geliştireceği şimdiden büyük bir merak konusu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.