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    AirPods Pro 3’ün hangi özelliği ile ön plana çıkacağı netleşiyor

    Apple tarafından geliştirilen ve kablosuz kulaklık pazarının en önemli serilerinden biri olan AirPods Pro, yakın zamanda yeni modeline kavuşacak. Peki AirPods Pro 3 hangi özelliğiyle öne çıkacak?

    AirPods Pro 3’ün hangi özelliği ile ön plana çıkacağı netleşiyor Tam Boyutta Gör

    Apple'ın yakında AirPods Pro 3'ü piyasaya sürmeyi planladığına dair ipuçları ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru AirPods Pro 2'yi piyasaya süren Apple, şimdi de bu yeni model üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Duyumcu Kosutami'nin açıklamalarına göre, AirPods Pro 3, önceki modeline kıyasla çok daha gelişmiş bir Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özelliği sunacak. Apple, AirPods Pro 2'nin, ilk nesil AirPods Pro'ya göre iki kat daha etkili bir gürültü engelleme sistemine sahip olduğunu belirtiyor. Bu durumda, AirPods Pro 3'ün nasıl bir yenilik getireceği merak konusu.

    Yeni modelin sadece gelişmiş ANC ile kalmayıp, aynı zamanda bazı sağlık izleme özelliklerini de içereceği söyleniyor. Bu da, Apple'ın sağlık teknolojilerine olan ilgisini AirPods serisine taşıdığını gösteriyor. Bloomberg'den Mark Gurman, AirPods Pro 3'ün 2025 yılına kadar piyasaya sürülebileceğini öne sürerken, bu tahminler Apple'ın yenilikçi yaklaşımıyla uyuşuyor.

    Bunun yanı sıra, Apple'ın AirPods 4 üzerinde de çalışmalar yaptığı konuşuluyor. Söylentilere göre, AirPods 4 iki farklı versiyonla gelecek ve her iki model de geliştirilmiş bir tasarım sunarak daha iyi bir uyum ve ses kalitesi sağlayacak. Şarj kutusunun da Type-C bağlantı noktasına sahip olması bekleniyor. Ayrıca, bu versiyonlardan birinin şarj kutusunda bir hoparlör bulunacağı ve bu sayede Cihazımı Bul takibi için ses çıkarabileceği belirtiliyor.

    AirPods 4'ün temel donanımında Apple'ın kendi geliştirdiği H2 ses analiz çipinin yer alacağı söyleniyor. Bu çipin, daha yüksek bir hesaplama gücüne sahip olacağı ve bu sayede gürültü engelleme özelliğini destekleyerek ses kalitesini iyileştireceği tahmin ediliyor. Ayrıca, AirPods 4'ün iPhone 16 serisi ile birlikte bu yılın Eylül ayında piyasaya sürülebileceği yönünde söylentiler de bulunuyor. Apple'ın bu yeni modellerle kullanıcı deneyimini nasıl geliştireceği şimdiden büyük bir merak konusu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 4 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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