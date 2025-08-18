Uygun fiyatlı Galaxy Buds 3 FE tanıtıldı: Pro özelliklerle geliyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, en yeni Fan Edition kablosuz kulaklığı Galaxy Buds 3 FE'yi duyurdu. Geçen yılki Galaxy Buds FE'nin yerini alan bu model, tasarım, ses kalitesi, gürültü engelleme ve pil ömrü gibi kapsamlı iyileştirmeler sunuyor.

Samsung, yapay zekalı 1000 dolarlık su arıtıcısını tanıttı 4 sa. önce eklendi

Galaxy Buds FE özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Samsung, yeni kulaklığın daha pahalı Galaxy Buds 3 serisindeki özelliklerin çoğunu içerdiğini ancak daha uygun fiyata sahip olduğunu belirtiyor.

Galaxy Buds 3 FE, Samsung'un geçen yıl Galaxy Buds 3 ve Galaxy Buds 3 Pro ile tanıttığı yeni tasarımı benimsiyor. Bu tasarım, kulaklıkları tutmayı, şarj kutusuna takıp çıkarmayı, ses seviyesini ayarlamayı ve ses modları arasında geçiş yapmayı kolaylaştırıyor. Ancak, diğer Galaxy Buds 3 serisi kulaklıklarda bulunan LED ışıklar bu kulaklıklarda yok.

Bluetooth 5.4 ve 11 mm ses sürücüleriyle donatılan Galaxy Buds 3 FE’nin daha net tizler ve daha derin baslar sunduğu söyleniyor. Daha net ses deneyimi için özenle yerleştirilmiş altı mikrofon mevcut. Samsung, aramalar sırasında kulaklığın sesi izole etmek için yapay zekayı kullandığını, böylece daha net görüşmeler sağlandığını iddia ediyor. Kulaklık, AAC, SBC ve SSC ses kodeklerine sahip.

Kulaklık, dış gürültüyü 32 dB’e kadar azaltan Gelişmiş Aktif Gürültü Önleme (ANC) özelliğine sahip. Galaxy Buds FE’de bu özellik bulunmuyor. Çevre sesten tamamen kopmak istenmediğinde de Ortam Modu seçeneği mevcut. Kulaklık, Otomatik Geçiş özelliğiyle aktif olarak kullanılan bir Galaxy cihazına sesi otomatik olarak geçirebiliyor.

Samsung Buds FE, Galaxy AI özelliklerine de sahip. Müzik listesi çalma, konuşmaları gerçek zamanlı çevirme, takvim veya e-postaları kontrol etme ve fazlası Gemini ile daha hızlı, kolay bir şekilde yapılabiliyor.

Galaxy Buds 3 FE'nin şarj kutusu, hızlı kurulum için eşleştirme modunu başlatmak üzere bir düğme barındırıyor. Yarı saydam kapak, durum LED ışığı ve USB Type-C şarj portu mevcut. Kulaklık, toz ve su sıçramasına dayanıklılığı ifade eden IP54 korumasına sahip.

Buds 3 FE, ANC açıkken 6 saat, kapalıyken 8.5 saat dinleme süresi vadediyor. Bu süreler, şarj kutusuyla birlikte 30 saate kadar çıkıyor. Konuşma süresi ise; ANC açık veya kapalıyken 4 saat, kutuda şarj edildiğinde ise 18 saate kadar uzayabiliyor.

Galaxy Buds FE fiyatı ne kadar?

Samsung Galaxy Buds 3 FE, 150 dolar fiyatla 4 Eylül’de satışa çıkacak. Kulaklığın Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı. Galaxy Buds FE fiyatı 3.000 TL.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

Samsung Galaxy Buds 3 FE tanıtıldı: İşte özellikleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: