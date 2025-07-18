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Tam Boyutta Gör Xiaomi, yüzücüleri hedefleyen kemik iletimli kulaklık modelini tanıttı. Özel yüzme moduna sahip olan Bone Conduction Headphones 2, egzersiz yaparken müzik dinlemekten keyif alan yüzücüler için harika bir kulaklık.

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Xiaomi Bone Conduction Headphones 2 özellikleri

Bone Conduction Headphones 2’nin en önemli özelliklerinden biri; yüzme modunun eklenmesi. Xiaomi, birçok rakibinin aksine su altında net ses sağlamak için gelişmiş kemik iletim teknolojisinden faydalanıyor. Bu, antrenman sırasında hem eğlence hem de motivasyon arayan yüzücüler için önemli bir özellik. Özellikle, Suunto’nun yüzme algoritmalarıyla entegrasyon, veri odaklı antrenmanlara öncelik veren kullanıcılar için değerli ve profesyonel yüzme takibi ve performans ölçümlerine erişim sağlıyor.

Xiaomi'nin yeni kulaklığı, dahili depolama alanıyla geliyor. Çalma listelerini doğrudan kulaklığa yüklemek mümkün, Bluetooth bağlantılı bir cihaz gerekmiyor. Bu, antrenman deneyimini kolaylaştırmanın yanı sıra özellikle su ortamlarında güvenliği ve hareketliliği de artırıyor.

Xiaomi Bone Conduction Headphones 2 fiyatı

Xiaomi Bone Conduction Headphones 2, Çin’de 699 yuan (yaklaşık 100 dolar) fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı.

Xiaomi'nin Ekim 2022'de aynı fiyatla satışa sunduğu ilk kemik iletimli kulaklığı, 12 saat pil ömrü, USB-C portu ve geniş ses protokolü desteğiyle genel spor kullanımına odaklanmıştı. Yeni model, özellikle su altı kullanımı ve bağımsız müzik özellikleriyle hem işlevsellik hem de kullanıcı esnekliği açısından önemli geliştirmeler sunuyor.

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Xiaomi, yüzme moduna sahip yeni kulaklığını tanıttı

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