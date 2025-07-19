Samsung'un kullanıcı odaklı Fan Edition (FE) serisi, akıllı telefonlardan sonra şimdi de kablosuz kulaklık segmentinde genişliyor. Galaxy Buds 3 FE modelinin, 2025 yılının sonlarına doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor. İlk sızıntılar ise bu yeni kulaklık modelinin özellikle gürültü izolasyonu konusunda önemli bir avantaj sağlayabileceğini ortaya çıkardı.

İşte Galaxy Buds 3 FE'nin beklenen özellikleri:

Tipster Evan Blass, sosyal medyada Buds 3 FE’ye ait ilk görüntüleri paylaştı. Görsellerde dikkat çeken detaylardan biri, kulaklığın Buds 3 ve Buds 3 Pro’ya benzer bir gövde tasarımı taşımasına rağmen silikon uçlara sahip olması. Bu fark, kulağa daha iyi oturmayı sağlayarak hem pasif gürültü izolasyonunu artırıyor hem de aktif gürültü engelleme (ANC) performansını doğrudan etkileyebiliyor.

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Galaxy Buds 3 FE’nin teknik özellikleri de dikkat çekici. Aktif gürültü engelleme, Ortam Modu, Galaxy AI destekli gerçek zamanlı çeviri gibi yapay zeka tabanlı özellikler ve geliştirilmiş pil ömrü ile kullanıcıların beklentilerini karşılamayı amaçlıyor. Ayrıca Bixby desteği, Galaxy Wearable uygulaması üzerinden özelleştirilebilen ses ayarları ve LE Audio desteği sunan Bluetooth 5.4 teknolojisi sayesinde hem Android hem de Samsung ekosistemi kullanıcıları için güçlü bir alternatif oluşturuyor.

Son olarak cihazın fiyatı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da gelen sızıntılar Galaxy S25 FE ile birlikte piyasaya çıkacak Buds 3 FE’nin 99 ila 129 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olacağını öne sürüyor. Özellikle ses yalıtımına ve aktif gürültü engellemeye önem veren kullanıcılar için bu fiyat-performans dengesi dikkat çekici olabilir.

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Samsung Galaxy Buds 3 FE yolda: Gürültü engelleme güçleniyor

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