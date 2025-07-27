Pixel Buds Pro 2 yeni rengiyle yeniden gündemde

Google, önümüzdeki ay tanıtılacak Pixel 10 serisine eşlik edecek yeni kablosuz kulaklık modelini de hazırlıyor. Tanıtım öncesi sızdırılan görüntüler, Pixel Buds Pro 2'nin yeni renk seçeneğini gösteriyor.
Geçtiğimiz yıl tanıtılan Pixel Buds Pro 2, yakın zamanda yeni bir renk seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Güvenilir kaynaklardan Evan Blass tarafından paylaşılan görseller, kulaklığın “Aytaşı” adını taşıyan açık gri tonlarındaki yeni varyantını gözler önüne serdi. Bu renk seçeneği, yaklaşan Pixel 10 serisiyle uyumlu bir tasarım anlayışına sahip.
Yeni renk dışında herhangi bir teknik değişiklik bulunmuyor. Pixel Buds Pro 2, hâlâ Google’ın Tensor A1 çipinden güç alıyor ve 11 mm’lik özel sürücülerle birlikte aktif gürültü engelleme (ANC), Silent Seal 2.0, baş takibi destekli uzamsal ses ve Gemini yapay zekâ asistan desteği sunuyor. Ayrıca ANC açıkken 8 saate kadar, toplamda ise 30 saate kadar pil ömrü sağlıyor.
Yeni renk seçeneğinin fiyatı da değişmeyecek gibi görünüyor. Mevcut modelde olduğu gibi yaklaşık 229 dolar etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Aytaşı renginin, Pixel 10 serisiyle birlikte resmi olarak duyurulması muhtemel.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya