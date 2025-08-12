Tam Boyutta Gör Canlı Çeviri şu anda Apple Intelligence uyumlu iPhone'larda aramalar ve mesajlada çalışıyor. AirPods, konuşmaları çeviremiyor ancak yeni yayınlanan iOS 26 beta 6 sürümünde bu özelliğin kulaklıklara da geleceği ortaya çıktı.

iOS 26, GPT-5 entegrasyonuyla geliyor 3 gün önce eklendi

iOS 26 beta 6, AirPods’un her iki ucuna aynı anda basılarak etkinleştirilen bir hareketi içeren yeni bir sistem özelliği içeriyor. Görselde AirPods farklı dillerde metinlerle görülüyor; bu da kulaklığa canlı çeviri özelliğinin geleceğini gösteriyor. Muhtemelen canlı çeviri, yalnızca AirPods Pro 2 ve AirPods 4 modellerinde kullanılabilecek.

Şu anda hangi iPhone'ların yeni hareketi destekleyeceği belirsiz, çünkü özelliğin tamamen AirPods'larda çalışması pek olası değil. Apple'ın diğer Canlı Çeviri özellikleri gibi Apple Intelligence uyumlu iPhone, iPad ve Mac’lerde kullanılabilir. Apple, WWDC25 etkinliğinde Apple Intelligence’ın yıl sonuna kadar Türkçe olacağı bilgisini paylaşmıştı ama hâlâ cihaz dili Türkçe ayarlandığında yapay zeka kullanılamıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

iOS 26 ile AirPods'a canlı çeviri özelliği geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: