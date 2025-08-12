iOS 26 ile AirPods'a canlı çeviri özelliği geliyor

iOS 26 beta 6, AirPods’un her iki ucuna aynı anda basılarak etkinleştirilen bir hareketi içeren yeni bir sistem özelliği içeriyor. Görselde AirPods farklı dillerde metinlerle görülüyor; bu da kulaklığa canlı çeviri özelliğinin geleceğini gösteriyor. Muhtemelen canlı çeviri, yalnızca AirPods Pro 2 ve AirPods 4 modellerinde kullanılabilecek.
Şu anda hangi iPhone'ların yeni hareketi destekleyeceği belirsiz, çünkü özelliğin tamamen AirPods'larda çalışması pek olası değil. Apple'ın diğer Canlı Çeviri özellikleri gibi Apple Intelligence uyumlu iPhone, iPad ve Mac’lerde kullanılabilir. Apple, WWDC25 etkinliğinde Apple Intelligence’ın yıl sonuna kadar Türkçe olacağı bilgisini paylaşmıştı ama hâlâ cihaz dili Türkçe ayarlandığında yapay zeka kullanılamıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Hala bir BF4 degil su anda. Zamanla duzeltir-gelistirirler diye umuyorum.
Ben şahsen çok beğenmedim hantal bir oyun yapısı var oldum olası bf serisinin Cod da o akıcılık ve hız kesinlikle yok beni bayıyor