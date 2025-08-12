Giriş
    iOS 26 ile AirPods'a canlı çeviri özelliği geliyor

    iOS 26 geliştirici beta 6 sürümü, AirPods'a gelecek yeni bir özelliği açığa çıkardı. AirPods, yabancı dilde söylenenleri canlı olarak çevirebilecek. İşte detaylar:

    canlı çeviri airpods ios 26 Tam Boyutta Gör
    Canlı Çeviri şu anda Apple Intelligence uyumlu iPhone'larda aramalar ve mesajlada çalışıyor. AirPods, konuşmaları çeviremiyor ancak yeni yayınlanan iOS 26 beta 6 sürümünde bu özelliğin kulaklıklara da geleceği ortaya çıktı.

    iOS 26 beta 6, AirPods’un her iki ucuna aynı anda basılarak etkinleştirilen bir hareketi içeren yeni bir sistem özelliği içeriyor. Görselde AirPods farklı dillerde metinlerle görülüyor; bu da kulaklığa canlı çeviri özelliğinin geleceğini gösteriyor. Muhtemelen canlı çeviri, yalnızca AirPods Pro 2 ve AirPods 4 modellerinde kullanılabilecek.

    Şu anda hangi iPhone'ların yeni hareketi destekleyeceği belirsiz, çünkü özelliğin tamamen AirPods'larda çalışması pek olası değil. Apple'ın diğer Canlı Çeviri özellikleri gibi Apple Intelligence uyumlu iPhone, iPad ve Mac’lerde kullanılabilir. Apple, WWDC25 etkinliğinde Apple Intelligence’ın yıl sonuna kadar Türkçe olacağı bilgisini paylaşmıştı ama hâlâ cihaz dili Türkçe ayarlandığında yapay zeka kullanılamıyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Battlefield 6 yüzbinleri kuyruğa soktu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 gün önce

    Hala bir BF4 degil su anda. Zamanla duzeltir-gelistirirler diye umuyorum.

    B
    Berringer 2 gün önce

    Ben şahsen çok beğenmedim hantal bir oyun yapısı var oldum olası bf serisinin Cod da o akıcılık ve hız kesinlikle yok beni bayıyor

